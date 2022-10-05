|
|
Названы главные сторонники и противники поставок оружия Украине в Европе
Опрос: Сторонников поставок вооружений Украине больше всего в Польше и меньше всего в Италии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину, в Германии такой позиции придерживается 61% населения, следует из данных опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) совместно с бельгийским фондом King Baudouin.
Согласно исследованию, Италия является единственной страной в ЕС, жители которой в большинстве своем не поддерживают идею дальнейших поставок вооружений Украине: подобную перспективу одобрили 42% итальянцев, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поляки же, напротив, являются особенно активными сторонниками этой идеи: за нее высказались 84% респондентов в Польше.
При этом идея поставок Киеву вооружений от лица всего Евросоюза встречает у жителей всех стран ЕС больше поддержки, чем представление об отправке оружия в Украину их собственной страной. В зависимости от государства ЕС, в котором проходил опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта поставок составила от 3 до 7% в пользу первого из них.
Наибольшее одобрение идея дальнейших поставок вооружений Украине встречается среди групп населения в возрасте 16-25 и 56-70 лет.
Вместе с тем доля жителей Евросоюза, одобряющих снабжение Украины оружием, за период с марта по июнь несколько уменьшилась. Наиболее явно это заметно во Франции, где спад поддержки оставил 8%.
Согласно результатам опроса Eupinions, 72% жителей Евросоюза хотели бы, чтобы ЕС стал независим от российских энергоресурсов. Ради достижения этой цели они были бы готовы мириться с личными трудностями, заявили участники исследования.
Активнее всего в поддержку этого высказались поляки (80%) и итальянцы (76%). В то же время в Германии, зависимость которой от российского газа остается высокой, доля тех, кто одобрил бы выход из этой зависимости даже с учетом личных неудобств, оказалась самой низкой среди всех стран ЕС: 69%.
Что касается готовности жителей ЕС принять в своих странах спасающихся от войны украинцев, то она остается высокой по всему Евросоюзу. 81% опрошенных указали, что одобряют подобный подход. Для сравнения: в марте, непосредственно после начала российского вторжения в Украину, этот показатель был еще на 5% выше. Во Франции спад уровня поддержки беженцев составил 8, в Нидерландах – 7, а в Польше – 6 процентных пунктов.
Две трети участников опроса (66%) заявили, что хотели бы видеть Украину членом ЕС. Однако уровень одобрения этой идеи в разных странах ЕС не одинаков. Так, в Польше за европейску перспективу соседнего государства высказались 84% респондентов, а, например, в Германии и Франции – по 60%.
По мнению 71% респондентов, ЕС уже сегодня играет важную роль при решении международных вопросов. Между тем 77% опрошенных заявили, что хотели бы видеть среди своих союзников США.
Данные для проводимого Фондом Бертельсмана каждые три месяца опроса Eupinios были собраны в июне 2022 года. В репрезентативном исследовании приняли участие 12000 человек, проживающих на территории всего Евросоюза.
Ранее немецкие «зеленые» призвали передать Украине оружие из запасов бундесвера.
Напомним, концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
Пугачева ответила ненавидящим ее «рабам» и «холопам»
|
|
Народная артистка СССР Алла Пугачева, уехавшая из России вместе с детьми, впервые за долгое время высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес.
По словам певицы, она «счастлива», что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Из чего Пугачева сделала вывод, что если бы она им нравилась, это значило бы, что она пела и жила зря.
«Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет Примадонна в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.
По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.
До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Военный аналитик Онуфриенко назвал способ отбросить ВСУ в Херсонской области
|
|
ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Наши как занимали оборону под Дудчанами, так ее и держат. Около суток назад туда подошло подкрепление, но я бы не стал ожидать резкого изменения ситуации. Сложность представляет и район Сухого Ставка, который стал уже кладбищем для ВСУ. Но тем не менее эта территория пока также под контролем противника», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
По словам собеседника, боевики наладили в этом районе переправу и подтягивают по ней бронетехнику. «Это создает серьезную опасность флангового удара по Давыдову Броду, который и так находится под постоянными атаками противника»», – отметил он.
«Очевидно, что ВСУ хотели бы также нанести удар со стороны Сухого Ставка, что дало бы им возможность окружить нашу группировку и вынудить ее оставить этот участок фронта на правом берегу Днепра. Инициатива пока находится в руках противника», – говорит эксперт.
«Вместе с тем есть два очевидных пути, которые нам стоило бы реализовать. Во-первых, это привлечение дополнительных сил авиации. Необходимо воспользоваться хорошей погодой и наносить массовые бомбо-штурмовые удары по расположениям противника», – предлагает собеседник.
«Ну и большое значение имеет живая сила. Нам просто жизненно необходимо стремительно увеличивать группировку, чтобы не только обороняться, но и отбросить ВСУ за реку Ингулец. Это, с точки зрения ведения боя, более выгодное для нас положение», – заключил Онуфриенко.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как позже подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева.
В среду Стремоусов сообщил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны, но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стремоусов: ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области
Замглавы администрации региона рассказал о боестолкновениях в районе Дудчан
В Херсонской области сохраняется линия разграничения сторон в районе поселка Дудчаны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Продвинувшиеся украинские военные остаются в огневом мешке, заявил Стремоусов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Дудчаны, о которых все говорят, как раз находятся на линии разграничения», – добавил он.
Стремоусов пояснил, что сейчас находится в городе Бериславе на севере региона, от Берислава до Дудчан около 50 километров.
«Да, какая-то часть сел – продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают», – указал замглавы администрации.
Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ остановлены у поселка Дудчаны на севере Херсонской области, они оказались в «огневом мешке».
Кононенко: К Пугачевой не должно возникать вопросов идеологического плана
Блогер Кононенко прокомментировал скандальные высказывания певицы про «рабов» и «холопов»
|
|
«Мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Женщина есть женщина, что поделаешь», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой, адресованный ненавидящим ее «рабам» и «холопам».
Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. «Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет певица в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).
«Алла Пугачева может позволить себе все что угодно, поскольку заслуги ее перед культурой нашей столь грандиозны, что надо прислушиваться к тому, что она говорит, а ни в коем случае не осуждать это. Хотя мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Она очень долго молчала, ничего не говорила, а тут вдруг начала реагировать. Женщина есть женщина, что поделаешь», – говорит Кононенко.
Он подчеркивает, что если бы артистка продолжила молчать, то это было бы «эстетически завершенно». Более того, собеседник обращает внимание на то, что к фигурам такого рода не должно возникать никаких вопросов «идеологического плана».
«Я готов лишь говорить ей бесконечно спасибо за то, что она сделала, потому что ее даже сравнить не с кем в песенной культуре. Да и вообще, артистический труд неблагодарен и обвинять артиста вообще в чем-либо – это как котенка обижать. Если артист не нарушает действующего законодательства, то он в своем праве. Артисты ничем не хуже нас», – заключил журналист.
Ранее Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.
Ракетным ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье уничтожено 15 тонн боеприпасов и два украинских Ми-24
|
|
Российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич», сообщили в Министерстве обороны России.
Ракетными ударами в районе города Запорожья уничтожены производственные цеха «Мотор Сич», уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Кроме того, на юго-западной окраине Днепропетровска ВКС России уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. В районах Харькова, Краматорска и Никополя поражены пять пунктов управления ВСУ, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.
На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.
«На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих», – указывается в сообщении.
У населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное в ДНР, Димитрово в Запорожской области и Шевченко в Николаевской области уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. У поселка Часов Яр в ДНР уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1». Возле населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.
«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк ДНР и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское ДНР, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области», – добавили в министерстве.
В воздухе над населенными пунктами Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области уничтожены девять ракет РСЗО HIMARS. У деревни Ровеньки в ЛНР сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
|
|
Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев перебросил в район Кременной подготовленных в Восточной Европе наемников
Украина перебросила в район города Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам Мирошника, концентрация вражеских сил в районе Кременной очень высокая. Возможность перебрасывать силы у Киева пока есть. По его словам, туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Происходило это все на протяжении последних недель, передает ТАСС.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», – цитирует украинское издание «Страна» текст указа президента Украины №679 от 30 сентября. Документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства.
Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ попали в «огневой мешок» на севере Херсонской области
Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ оказались в «огневом мешке». Союзные силы заняли линию обороны, работает авиация и артиллерия, «добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации», сказал он. Никаких дальше продвижений нет, передает РИА «Новости» слова замглавы администрации Херсонской области.
Он сообщил, что украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.
Ранее во вторник военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Большинство россиян положительно отнеслись к вхождению новых регионов в состав России
Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса ВЦИОМ, россияне информированы о проведении референдумов в ДНР, ЛНР и освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей – в той или иной степени о них слышали 96%. Из них хорошо знают об этом 80%. Узнали о проведенных референдумах впервые в ходе опроса 4%, говорится в исследовании на сайте центра.
Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью – 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные – 11%.
При этом, по мнению большинства (77%) информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений, уверены в обратном 11%, затруднились с ответом или не отвечали на этот вопрос (12%).
Считают, что Россия должна защищать интересы жителей этих территорий 83% граждан, противоположной позиции придерживаются 11%, 6% затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 октября по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились подробности сотрудничества гендиректора ЗАЭС Мурашова с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару, сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В эфире «Соловьев Live» (фрагмент опубликован в Telegram-канале Рогова) Рогов рассказал, что Мурашов знал, откуда идут обстрелы. Переданные Мурашовым данные использовались Службой безопасности Украины вовсе не для обеспечения безопасности атомной станции, а для координации ударов, для диверсионных актов диверсионно-разведывательных групп, дискредитации деятельности атомной станции и выработки на ней электроэнергии, отметил Рогов. Генеральный директор ЗАЭС не мог этого не знать, передает слова Рогова РИА «Новости».
Подозрения в отношении Мурашова возникли «не сегодня и не вчера», но он был задержан только после подтверждения данной информации следствием, сообщил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Рогов допустил, что гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ не по своей воле, а по причине «постоянного шантажа» со стороны своего работодателя – Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом», подчиняющейся президенту Украины Владимиру Зеленскому, и «постоянного террора» со стороны украинских властей. «Если у него был большой страх перед СБУ, значит, нашли механизмы [шантажа], какими можно действовать», – добавил руководитель движения «Мы вместе с Россией».
Напомним, Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию после его признания в связях с украинскими спецслужбами. Гендиректор ЗАЭС рассказал, что при помощи мессенджеров передавал представителям киевского режима сведения о состоянии дел на предприятии. При этом он осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве Мурашова с СБУ.
Полпред ЛНР Мирошник заявил о факторе времени для группировки резервов
|
|
Атакуя по нескольким направлениям, ВСУ пытаются растащить наши формирования в разные стороны. Нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.
«На сегодняшний день вся территория республики находится под нашим контролем. Но на границах идут активные бои, наши уверенно отвечают противнику. При этом ситуация возле агломерации Лисичанск – Кременная – Рубежное остается сложной», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По словам собеседника, основная проблема в этих районах – лесистая местность. «Там пытаются работать диверсионно-разведывательные группы. Основная же борьба сейчас идет за контроль над дорогой Торское – Кременная», – отмечает он.
«На удивление по Сватово сегодня не прилетало, несмотря на близость военных действий. Основная проблема, с которой мы столкнулись, – практически полное отсутствие мобильной связи и интернета. Ситуацию усложняют и постоянные информационные атаки со стороны Украины», – продолжает Мирошник.
«Несмотря на то, что мы полностью контролируем территорию ЛНР, есть понимание близости угрозы с севера и северо-запада. Поэтому мы возводим массивные оборонительные сооружения. Они необходимы для того, чтобы противодействовать движению противника со стороны Красного Лимана и Северска», – рассказал полпред ЛНР.
«Сейчас важен каждый день – нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Пока же ВСУ фактически пытаются растащить в разные стороны наши формирования, чтобы не дать сконцентрироваться на контратаке», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
Накануне также сообщалось о массовом потоке беженцев со стороны Сватово из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. Во вторник ситуация стабилизировалась.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда можно будет сорвать военные планы ВСУ, а также что может ускорить контратаку союзных войск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ЛНР под Кременной
|
|
Украинские военные пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной, неся колоссальные потери, но ситуация контролируемая, сообщил офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая, но противник не оставляет попыток прорвать нашу линию обороны, в том числе и на направлении населенного пункта Кременная, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что союзные войска отбивают атаки противника, сейчас ведется плановая боевая работа, артдуэли. В данный момент ВСУ в направлении населенного пункта Кременная несут колоссальные потери, но, невзирая на это, они пытаются идти вперед.
Как заявил в понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, ВСУ пытались прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Лисичанске, однако союзные силы их выбили. Киселев отметил, что в районе Кременной идут жесточайшие бои, а Лисичанск, Рубежное и Сватово находятся под ракетными ударами.
Ранее полпред ЛНР Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белый дом отреагировал на «российскую пропаганду» Маска
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер озвучила отношение Белого дома к предложениям Маска по Украине
США не станут говорить об Украине без Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя предложения Илона Маска по урегулированию ситуации вокруг Украины.
Жан-Пьер спросили, не разделяют ли в Белом доме опасений, что Маск «распространяет российскую пропаганду». Она подчеркнула, что США были очень ясны в этом вопросе. Вашингтон считает, что принимать решения, когда дело дойдет дипломатии, должен Киев, передает РИА «Новости».
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
Военный эксперт сравнил спецоперации на Украине и в Сирии
Военный эксперт: В спецоперации Россия еще не использовала все вооружение, которым располагает
|
|
Россия может организовать по Украине мощнейший ракетный удар с земли, воздуха и воды и смести с лица земли многие объекты ВСУ. Но есть задача беречь гражданскую инфраструктуру и не допускать потерь среди мирного населения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Хатылев, комментируя ракетные атаки ВС РФ в ходе спецоперации.
«Решить все проблемы ракетами в ходе спецоперации просто невозможно. Кроме того, поставлена цель – работать избирательно: гражданскую инфраструктуру не разбивать, а также минимизировать потери среди мирного населения. Это серьезное ограничение для ракетчиков», – говорит полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ. Он поясняет, что даже высокоточное оружие имеет круговое отклонение: «И мы не можем рисковать».
Необходимость той или иной ракетной атаки на ВСУ определяется конкретными критериями, напоминает эксперт. «Сейчас каждый военачальник сам принимает решение о целесообразности и типе применяемых боеприпасов. Скажем, по рассредоточенным объектам, по наземной инфраструктуре обороны бить мощными ракетами неэффективно», – заверил полковник.
При этом Хатылев отмечает, что Россия еще не использовала в полной мере все то вооружение, которым сегодня располагает. По его словам, сегодня рассмотрен вопрос зенитных управляемых ракет, которые раньше применялись в комплексе С-300ПС – ракеты типа 5В55. «Они теперь могут запускаться по наземным целям, то есть – по бронетанковой технике, по мотострелковым войскам. Но опять же есть соотношение эффективности таких ракет по наземным целям, и это соотношение говорит о том, что их применять надо при острейшей необходимости», – пояснил Хатылев.
«Украинская спецоперация резко отличается от наших боевых действий в Сирии, – добавил эксперт. – Там в основном действовали ВКС и баллистические ракеты. А здесь приоритет отдан наземным войскам. Но сейчас сухопутные войска решают одну из крупнейших задач – занятие территорий. Если брать в пример ДНР, то там за последние восемь с лишним лет настроено огромное количество укрепрайонов. И недостаточно просто разбомбить их ракетами. Необходимо пройти пехотой, выбить всю «нечисть» и только тогда территория будет считаться освобожденной», – сказал Хатылев.
Как сообщил во вторник представитель экстренных служб Херсонской области, украинские военные провели обстрел Антоновского моста в Херсоне из американской РСЗО HIMARS. Последний раз об обстреле моста сообщалось 25 сентября. Одновременно украинские военные пытаются прорвать линию обороны ЛНР под городом Кременная, неся колоссальные потери, но ситуация контролируемая, сообщил офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Ранее полпред ЛНР Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи. ВСУ уже пытались прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Лисичанске, это произошло спустя два дня после того, как они вошли в соседний город Красный Лиман.