Немецкие «зеленые» призвали передать Украине оружие из запасов бундесвера

Германии необходимо поддержать Украину, чтобы та до конца года смогла освободить как можно больше своей территории, заявил Омид Нурипур.

В Германии сопредседатель партии «Союз-90»/»зеленые» Омид Нурипур (Omid Nouripour) на фоне успешного контрнаступления украинской армии призвал увеличить объемы поставок немецких вооружений Киеву, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

«Нам нужно вынести на первый план потребности Украины (в вооружении). Именно сейчас, перед наступлением зимы нам необходимо поддержать Украину, чтобы она еще в нынешнем году смогла освободить как можно больше своей территории», – заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По мнению Нурипура, вооружения для поставок в Украину нужно брать по возможности не только из резервов, предназначенных для кругового обмена, но и из запасов бундесвера или непосредственно у производителей. При этом политик не уточнил, подразумевает ли он поставки танков Leopard 2. Эти танки, так же, как и БМП Marder, являются частью кругового обмена, в рамках которого восточноевропейские партнеры ФРГ по НАТО поставляют в Украину вооружения советского образца, получая взамен более современные.

Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.