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В столице Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку России
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Демонстрация в поддержку России состоялась в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, сообщают СМИ.
Несколько десятков манифестантов с российскими флагами прошли маршем по улицам Уагадугу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France Press.
Люди выкрикивали лозунги в поддержку России и против присутствия Франции, а также призывали региональный блок ЭКОВАС не вмешиваться во внутренние дела страны.
«ЭКОВАС лицемерен, им манипулирует Франция. Мы просим новые власти обратиться к России. Мы хотим, чтобы Россия пришла и помогла нам... Именно Франция сеет раздор среди нас, чтобы подорвать нашу социальную сплоченность, чтобы взять над нами верх...», – заявил местному изданию Faso один из манифестантов Махамади Савадого.
Напомним, СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Позже Кремль выразил надежду на скорейшую нормализацию в Буркина-Фасо.
Гендиректора ЗАЭС Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию
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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с СБУ, его выдворили на подконтрольную Украине территорию, сообщают СМИ.
Мурашов подтвердил, что общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским в интернете, передавая данные о ситуации на Запорожской АЭС. Мурашов подтвердил, что он знал о повреждениях, которые наносятся АЭС украинскими обстрелами, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
По его словам, повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, персонал подвергался и продолжает подвергаться опасности, занимаясь восстановлением станции после обстрелов. Как сообщил Мурашов, «самый вероятный вариант обстрелов – они велись со стороны Днепра, со стороны Украины».
Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы: «Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. На 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что необходимо называть вещи своими именами и не пытаться покрывать действия Украины в отношении ЗАЭС.
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Пугачева ответила ненавидящим ее «рабам» и «холопам»
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Народная артистка СССР Алла Пугачева, уехавшая из России вместе с детьми, впервые за долгое время высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес.
По словам певицы, она «счастлива», что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Из чего Пугачева сделала вывод, что если бы она им нравилась, это значило бы, что она пела и жила зря.
«Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет Примадонна в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.
По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.
До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Военный аналитик Онуфриенко назвал способ отбросить ВСУ в Херсонской области
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ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Наши как занимали оборону под Дудчанами, так ее и держат. Около суток назад туда подошло подкрепление, но я бы не стал ожидать резкого изменения ситуации. Сложность представляет и район Сухого Ставка, который стал уже кладбищем для ВСУ. Но тем не менее эта территория пока также под контролем противника», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
По словам собеседника, боевики наладили в этом районе переправу и подтягивают по ней бронетехнику. «Это создает серьезную опасность флангового удара по Давыдову Броду, который и так находится под постоянными атаками противника»», – отметил он.
«Очевидно, что ВСУ хотели бы также нанести удар со стороны Сухого Ставка, что дало бы им возможность окружить нашу группировку и вынудить ее оставить этот участок фронта на правом берегу Днепра. Инициатива пока находится в руках противника», – говорит эксперт.
«Вместе с тем есть два очевидных пути, которые нам стоило бы реализовать. Во-первых, это привлечение дополнительных сил авиации. Необходимо воспользоваться хорошей погодой и наносить массовые бомбо-штурмовые удары по расположениям противника», – предлагает собеседник.
«Ну и большое значение имеет живая сила. Нам просто жизненно необходимо стремительно увеличивать группировку, чтобы не только обороняться, но и отбросить ВСУ за реку Ингулец. Это, с точки зрения ведения боя, более выгодное для нас положение», – заключил Онуфриенко.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как позже подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева.
В среду Стремоусов сообщил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны, но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО.
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Минобороны сообщило об экспериментах на орбитах с иностранными спутниками
Главный центр разведки космической обстановки уделяет особое внимание проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, сообщило Минобороны.
В сообщении по случаю 65-летия Космических войск отмечается, что также особое внимание уделялось контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок. За год российские системы обнаружили свыше 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».
Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Ракетным ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье уничтожено 15 тонн боеприпасов и два украинских Ми-24
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Российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич», сообщили в Министерстве обороны России.
Ракетными ударами в районе города Запорожья уничтожены производственные цеха «Мотор Сич», уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Кроме того, на юго-западной окраине Днепропетровска ВКС России уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. В районах Харькова, Краматорска и Никополя поражены пять пунктов управления ВСУ, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.
На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.
«На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих», – указывается в сообщении.
У населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное в ДНР, Димитрово в Запорожской области и Шевченко в Николаевской области уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. У поселка Часов Яр в ДНР уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1». Возле населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.
«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк ДНР и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское ДНР, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области», – добавили в министерстве.
В воздухе над населенными пунктами Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области уничтожены девять ракет РСЗО HIMARS. У деревни Ровеньки в ЛНР сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
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Стремоусов: ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области
Замглавы администрации региона рассказал о боестолкновениях в районе Дудчан
В Херсонской области сохраняется линия разграничения сторон в районе поселка Дудчаны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Продвинувшиеся украинские военные остаются в огневом мешке, заявил Стремоусов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Дудчаны, о которых все говорят, как раз находятся на линии разграничения», – добавил он.
Стремоусов пояснил, что сейчас находится в городе Бериславе на севере региона, от Берислава до Дудчан около 50 километров.
«Да, какая-то часть сел – продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают», – указал замглавы администрации.
Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ остановлены у поселка Дудчаны на севере Херсонской области, они оказались в «огневом мешке».
Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
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Президент Болгарии Румен Радев не стал подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.
В заявлении, опубликованном агентством БТА, говорится, что Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что хотя Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности.
По мнению Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после того, как Россия и Украина в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.
Накануне сообщалось, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО. Документ в воскресенье подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку».
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попытки Киева вступить в НАТО.
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Артиллерия ВДВ массированным огневым ударом уничтожила танки ВСУ
Опубликована видеозапись, на которой подразделения Воздушно-десантных войск наносят массированный огневой удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram говорится, что российская артиллерия обнаружила противника с помощью квадрокоптеров. В результате были уничтожены большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
Напомним, Минобороны России показало, как подразделения российских Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска и назвал Tesla «дерьмом»
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник матом ответил на предложения Илона Маска по Крыму и Донбассу, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.
Комментируя сообщения Маска в Twitter (соцсеть заблокирована в России), Мельник заявил: «*** (нецензурный вариант слова «отвали» – прим. ВЗГЛЯД) – это мой очень дипломатичный ответ». Кроме того, дипломат заявил, что ни один украинец никогда не купит «*** дерьмо», которым, по его мнению, является автомобиль Tesla.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу. В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.
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Киев перебросил в район Кременной подготовленных в Восточной Европе наемников
Украина перебросила в район города Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам Мирошника, концентрация вражеских сил в районе Кременной очень высокая. Возможность перебрасывать силы у Киева пока есть. По его словам, туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Происходило это все на протяжении последних недель, передает ТАСС.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
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Россия заявила протест из-за «неадекватного решения Японии»
Посол России в Токио Михаил Галузин выразил японской стороне протест в связи с «неадекватным и произвольным решением» объявить персоной нон грата консула российского генконсульства в Саппоро (префектура Хоккайдо).
Как говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии, эта позиция была доведена во вторник на встрече посла с первым замглавы МИД Японии Такэо Мори.
Кроме того, Галузин указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула генерального консульства Японии во Владивостоке, поскольку японский дипломат был задержан с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию за деньги. Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал, подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока.
Напомним, 26 сентября ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Тацунори был объявлен в России персоной нон грата. Япония сочла неприемлемым задержание консула и потребовала от России извинений. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.
Газета ВЗГЛЯД писала, на чем ФСБ поймала неопытного японского консула.
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Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», – цитирует украинское издание «Страна» текст указа президента Украины №679 от 30 сентября. Документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства.
Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
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Французов возмутило заявление премьер-министра страны о России
Читатели французской газеты Le Figaro подвергли критике премьер-министра страны Элизабет Борн после ее предложения «сделать цену войны невыносимой для России».
«Одно можно сказать наверняка, цена решений наших властей будет для французов более непосильной, чем для русских», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
Еще одни читатель предложил поговорить об этом «с ясной головой после зимы».
«Санкции, инициированные против России Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, сделали жизнь французов невыносимой. Вот удастся ли Франции сделать противостояние на Украине невыносимым для России? Не уверен...» – поделился мнением другой комментатор.
Еще один комментатор заявил о молчании премьера, «когда армия США убивала арабов в Ираке, Ливии, Сирии». Он предложил снять санкции с России и купить газ, чтобы французская промышленность не погибла.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед Национальным собранием, заявила, что Париж намерен «сделать цену войны на Украине невыносимой для России».
Борн сообщала, что власти Франции ожидают, что цены на газ в стране в 2023 году вырастут в пять раз по сравнению с 2021 годом, на электричество – в 10 раз.
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Санду заявила о готовности отдать Украине на время земли Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет.
По ее словам, разговор о передаче земель был в Киеве, обсуждался вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной – прим. ВЗГЛЯД).
Санду во время пранка, видео которого опубликовано в Telegram-канале блогеров Вована и Лексуса, отметила, что люди с Украины приезжали и смотрели территорию, которую Молдавия готова предоставить, пока решается юридический вопрос с портом в целом. Однако, по ее словам, она готова предоставить Украине землю в пользование на ближайшие несколько лет.
Тем не менее, продолжила она, после того как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили.
«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», – сказала Санду, обращаясь к «украинскому премьеру».
Ранее президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила, что Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе».
Администрация президента Молдавии в понедельник заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.
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«Королеву красоты» Крыма Валееву оштрафовали за гимн украинских националистов
Суд назначил наказание двум женщинам, которые опубликовали в Сети исполнение ими боевого гимна украинских экстремистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Речь идет о победительнице конкурса «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой и ее подруге.
В МВД сообщили, что в отдел полиции были доставлены «правонарушительницы 1987 и 1989 годов рождения». На опубликованном полицией видео женщины извинились и заявили, что не знали значения песни, передает РИА «Новости».
Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. В отношении одной из женщин назначен административный арест на 10 суток, другая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.
В соцсетях было опубликовано видео, на котором женщины исполнили песню «Червона калина», она считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии* (УПА*) и полка «Азов» (запрещен в России). В одной из женщин узнали Валееву. Сама она заявила, что является украинкой, живет в Симферополе и воспитывает в одиночку двоих детей: «И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит эта песня?»
В отношении Валеевой был применен штраф в качестве меры наказания, так как у нее есть несовершеннолетние дети, пишет Life.ru.
В сентябре административные аресты вплоть до 15 суток и штрафы до 50 тыс. рублей получили шестеро организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели боевую песню украинских националистов. Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию России на Украине.
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