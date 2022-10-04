|
|
Профессор Харрисон предположил сценарий краха единства ЕС в борьбе с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией, заявил профессор Уорикского университета Марк Харрисон в интервью американскому журналу Fortune.
Приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией, заявил профессор Уорикского университета Марк Харрисон в интервью американскому журналу Fortune.
По мнению эксперта, люди, которые переживают глубокие социальные потрясения, ищут безопасности и, скорее всего, устремят свои взоры в сторону партий, которые говорят о поддержке порядка, который благоприятствует простым людям, передает РИА «Новости».
Само издание подчеркивает рост популярности этих политических движений в Венгрии, во Франции, где лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла второе место на президентских выборах, незначительно уступив Эммануэлю Макрону, а также в Италии, где победу недавно одержала правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони.
Харрисон заметил, что популистские движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает ЕС. Так, по его мнению, популизм несет большую угрозу европейскому единству, поскольку континент готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России.
В довершение журнал напомнил, что европейские правые популисты уделяют большое внимание росту цен на энергоресурсы, виня в этом ограничительные меры против Москвы.
Как ранее отметили эксперты китайского издания Global Times, европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, что обернется настоящей катастрофой для всего мирового сообщества и помешает урегулированию конфликта на Украине.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, с какой целью Вашингтон нагоняет страх на ЕС, и чего Европе действительно стоит опасаться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор Коц описал отвод войск из Красного Лимана
|
|
Российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы большая группировка военных не попала в окружение противника, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.
Коц поговорил с военными из Луганской народной республики (ЛНР), которые признались ему, что никто из них не думал убегать в такой ситуации. «Если надо, остались бы там умирать», – сказали они. Но им поступила команда отходить, и ближе к полуночи их группировка отправилась в Торское, где также была большая часть военных Украины, передает «Комсомольская правда».
Военкор также добавил, что в селе прошли бои, союзные силы «попали под стрелковый огонь» и «отбились на скорости».
Отмечается, что после массированного наступления в Харьковской области противник, перегруппировавшись, перенаправил свои силы с прицелом на ЛНР. То, что где-то прорвет, было очевидно, Киев давил по всей новой линии обороны. К северу от Купянска, на восточный берег Оскола, где на паре участков врагу удалось форсировать речку и закрепиться, в районе Лисичанска и Красного Лимана.
Тяжелые бои несколько недель шли по всей этой линии, однако стратегического успеха противнику не приносили. В итоге основные свои усилия он сконцентрировал на Лиманском направлении, бросив в бой все, что у него было.
Накануне в Минобороны заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист Лизан назвал главные приобретения России на новых территориях
|
|
С присоединением ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Россия получает не только новых граждан, но и промышленные мощности, сообщил экономист Иван Лизан. При этом, отмечает эксперт, государству придется немало вложить в развитие территорий. Ранее Россия приняла в свой состав четыре новых региона.
«Главное приобретение – люди. В условиях санкций и обрушившейся торговли с ЕС особое значение приобретает не только поворот на Восток (на него уйдет доброе десятилетие), сколько емкость внутреннего рынка. Номинально на территориях проживают 6,15 млн новых граждан», – цитирует экономиста Ивана Лизана «Украина.ру».
«Так, большая часть населения проживает в ДНР – 2,23 млн человек (при общей довоенной численности в 4,1 млн человек). Далее следует ЛНР с 2,12 млн населения. Следом идет Херсонская область, где проживает 1 млн граждан. Замыкает список Запорожская область. За вычетом Запорожья и ряда райцентров с номинальным населением в 0,8 млн человек. Вместе с Запорожьем – 1,65 млн жителей», – подсчитал эксперт.
Как отмечает экономист, для России ценность граждан в сравнении с мигрантами заключается в том, что они не только проживают на этих территориях постоянно, но и зарабатывают, а также тратят деньги. «Чем больше емкость внутреннего рынка в миллионах граждан, тем больше продукции можно выпустить и тем ниже ее себестоимость. А это облегчает выход на внешние рынки и повышает конкурентоспособность товаров», – отмечает он.
Второе приобретение России – территории. «Площадь новых территорий – 108,8 тыс. кв. км. Для Украины это равносильно потере 20% объемов страны. Эти земли находятся в зоне с благоприятным для сельского хозяйства климатом, а площадь их пашни превышает 5,6 млн га, что сопоставимо с Северо-Кавказским федеральным округом», – объясняет Лизан.
320 тыс. га находятся под орошением, что гарантирует стабильно высокие урожаи, страхуя культуры от засухи, говорит эксперт. «Новые территории – это почти 10 млн тонн зерновых в год, 3,3 млн тонн подсолнечника, 1,9 млн тонн овощей, а также серьезная доля производства ягод и фруктов», – приводит примеры экономист.
«Россия получает земли с невероятным сельскохозяйственным потенциалом, однако с сильно деградировавшим животноводством и бикультурным (маслично-зерновым) характером растениеводства. При условии инвестиций в обновление парка сельхозтехники, строительство инфраструктуры и полноценного доступа к российскому рынку сельское хозяйство новых территорий внесет свой вклад как в обеспечение продовольственного суверенитета России, так и в экспортные поставки на рынки дружественных стран за счет морских портов», – пишет Лизан.
При этом, отмечает он, с промышленностью дела обстоят несколько сложнее. При рассмотрении промышленного потенциала есть смысл исходить из постоянных производственных мощностей и запасов полезных ископаемых, а не переменных процентных пунктов ВВП, говорит эксперт.
«Так за счет новых территорий мы получаем доступ к водным ресурсам для Крыма, 13,5 ГВт электроэнергетической мощности, включая 6 ГВт крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, единственный в России желатиновый завод, стекольный завод, а также Ясиноватский машиностроительный завод. Кроме того, у нас появляются химкомбинаты «Азот» и «Стирол», выпускающие аммиак, карбамид и аммиачную селитру, семь крупнейших металлургических и коксохимических предприятий в составе ЮГМК и подлежащий восстановлению Мариупольский метзавод им. Ильича, а также мощности по выпуску труб и стальных канатов», – перечисляет Лизан.
«В списке приобретений также Стахановский вагоностроительный завод, «Азовмаш» и кондитерские предприятия совокупной мощностью свыше 117 тыс. тонн продукции в год. Помимо этого, мы получаем возможность разработки подтвержденных залежей 10 млрд тонн угля, в том числе 6 млрд тонн коксующегося и свыше 1 млрд тонн антрацита, а также 1 млрд тонн запасов железных руд и Днепрорудненский железорудный комбинат», – продолжает экономист.
При этом доступ к Мариупольскому порту, подчеркивает эксперт, потенциально позволит нарастить поставки угля в страны Африки и Южной Азии. Однако стоит понимать не только получаемые активы, но и пассивы, говорит он. Речь идет о том, что потребует серьезных вложений со стороны России уже в ближайшее время.
«В августе Херсонская область получила 6 млрд рублей финансирования из федерального центра. И если эта цифра останется в том же диапазоне, то ее годовой бюджет будет сопоставим с бюджетом Рязанской области. Аналогичная история с Запорожской областью. Проще говоря, финансирование будет варьироваться в районе 111 млрд рублей в год», – подсчитал Лизан.
«Для сравнения: бюджет ДНР, по оценкам нового премьер-министра Виталия Хоценко, находится в коридоре 100-150 млрд рублей. Расходы бюджета ЛНР никто публично не оценивал, но можно предположить, что верхняя планка расходов находится у отметки в 100 млрд рублей из-за меньшей численности населения республики», – продолжил он.
По мере углубления интеграции, создания налоговой системы и перезапуска экономики размер дотаций должен серьезно снизиться, но до нуля он не упадет, пишет эксперт. «Следовательно, надо будет принимать федеральную целевую программу по восстановлению новых регионов. При расчетах имеет смысл отталкиваться от затрат на 1 млн жителей. Нам уже известно, что восстановление ЛНР и ДНР федеральным центром оценивается в 3,5 трлн рублей за два года», – говорит экономист.
Отдельно Лизан обращает внимание на Херсонскую и Запорожскую области. По его подсчетам, для первой потребуется порядка 51,9 млрд рублей расходов ФЦП, а для второй – 41,5 млрд рублей в текущих границах и 85,6 млрд рублей в год в случае полного освобождения территории области.
«Расходы большие, но Россия может себе их позволить, тем более что чистая прибыль Газпрома за первое полугодие текущего года составила 2,5 трлн рублей. Мало того, такие расходы станут хорошим стимулом для экономики», – заключил Лизан.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон оценил расширение границ России
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета, сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.
В администрации Макрона отметили, что президент республики подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов, передает ТАСС.
В Елисейском дворце добавили, что «Франция привержена помощи Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Илон Маск предложил признать Крым российским
|
|
Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Маск перечислил четыре пукта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Россия ввела ответный запрет на грузовые автоперевозки для ряда стран ЕС
Правительство России установило запрет с 10 октября на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и Украины.
Запрет вводится в ответ на ограничения, установленными этими странами для российских грузоперевозчиков. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года , говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Одновременно с этим предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. В их числе различные виды продовольствия.
«Перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, установленный пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года: живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, живые деревья и другие растения, алкогольные и безалкогольные напитки, пластмассы, керамические изделия, стекло, часы», – говорится в тексте сообщения.
Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран.
Немецкий депутат Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины
|
|
Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт отметила, что Cоциал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой, и только дипломатические усилия способны предотвратить дальнейшую эскалацию, передает Junge Welt.
По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России и приносит «рекордную прибыль Газпрому». Именно правительство, убеждена она, втянуло страну в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путем отправки тяжелых вооружений Киеву.
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата.
Накануне Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков заявил о праве Кадырова давать оценки ходу спецоперации
|
|
Главы регионов имеют право выражать собственное мнение, но даже в тяжелые моменты эмоции не должны брать верх, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
По словам представителя Кремля, главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки, в том числе и Кадыров, который с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад и продолжает вносить, передает ТАСС.
При этом Песков призвал даже в тяжелые моменты исключать эмоции из каких-либо оценок, придерживаясь очень сбалансированных, объективных оценок.
На вопрос, можно ли считать проявлением эмоций конкретно призыв использовать ядерное оружие, Песков заметил, что использование ядерного оружия в России происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине.
Представитель Кремля еще раз подчеркнул заслуги Чечни в проведении СВО, назвав их очень большими. «Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно», – сказал он.
Ранее Кадыров заявил, что на Украину отправлено новое подразделение обученных бойцов, готовится к отправке еще одно боевое формирование.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Конституционный суд одобрил расширение границ России
|
|
Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, следует из постановлений КС.
В постановлении о принятии в состав России ДНР говорится, признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации. Настоящее постановление незамедлительно направляется президенту Российской Федерации, передает РИА «Новости».
Аналогичные постановления вынесены в отношении ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Из постановлений Конституционного суда следует, что руководителей Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, а руководители ЛНР и ДНР – главами республик. Отмечается, что президент России назначит ВРИО глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня воссоединения с Россией.
Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, отметили в КС.
Выборы в законодательные органы республик и областей пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.
Также отмечается, что граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами России.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван срок предоставления отсрочки от частичной мобилизации
Гражданам, которые находятся в запасе, предоставляется отсрочка в рамках частичной мобилизации в исключительных случаях на срок до одного года.
В Telegram-канале портала «Объясняем.рф» сообщили, что отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.
Отмечается, что такая отсрочка может быть предоставлена руководителям и специалистам органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
На портале уточнили, что решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений: федеральных органов исполнительной власти – в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций; территориальных комиссий – в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Милане прошел митинг против НАТО и США и в поддержку России
Манифестация против НАТО, империализма США, в поддержку России и за освобождение Донбасса прошла в воскресенье вечером в Милане, сообщил организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет.
Как рассказал организатор мероприятия, на акции зажгли свечи «в память о погибших российских солдатах, которые сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства». В ходе своего выступления он объявил минуту молчания, чтобы почтить их память, передает ТАСС.
По словам организатора мероприятия, в манифестации приняли участие около тысячи человек. Авондет поблагодарил представителей «Единой России» Ирину Елиферову и Евгения Нифантьева, с которыми сотрудничает.
Напомним, победителем парламентских выборов в Италии стала правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!». В минувшую субботу лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони призвал не менять отношение Италии к России. Он выступил категорически против «принесения в жертву свободы и прав украинского народа» и поддержал абсолютное единство Запада.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися средствами. Вопреки этому генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России
|
|
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Документы были подписаны в Москве 30 сентября. В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в Россию». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей России», сообщает ТАСС.
В договорах также указано, что со дня принятия субъектов в Россию будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Их главы получат статус губернаторов. Врио руководителей субъектов назначит президент России в течение 10 дней со дня принятия субъектов. Правительства областей будут сформированы врио губернаторов в «соответствии с законодательством России».
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ.
«Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам», – сказал Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы России по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА «Новости».
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Евросовета объявил о намерении стран ЕС усилить санкции против России
|
|
Евросоюз продолжит усиливать ограничительные меры против России из-за конфликта на Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме лидерам 27 стран ЕС в преддверии неформального саммита 6–7 октября в Праге.
Как заявил глава Евросовета в своем письме лидерам 27 стран ЕС, вооруженный конфликт «на Украине продолжает бушевать», в связи с чем страны ЕС должны быть «едиными и твердыми в своем ответе», передает ТАСС.
По его словам, солидарность стран ЕС с Украиной якобы непоколебима, в связи с чем входящие в сообщество государства продолжат усиливать ограничительные меры с целью усилить давление на Россию для прекращения войны.
Глава Евросовета также сообщил, что на встрече планируется обсудить, «как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется», а также рассмотреть, «как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру».
Кроме того, по словам Мишеля, в ходе встречи большое внимание будет уделено энергетическому кризису. «Наша главная цель – обеспечить надежность поставок и доступные энергоресурсы для наших домохозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов. Мы оценим решения, уже принятые в этом отношении, и дадим рекомендации относительно дальнейших действий, необходимых для обеспечения хорошо скоординированного европейского ответа», – пояснил глава Евросовета.
Глава Евросовета подчеркнул, что экономическая ситуация в ЕС в целом также будет в центре внимания. «Борьба с высокими ценами для домохозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, которые больше всего страдают от больших счетов за электроэнергию, являются нашей главной задачей. Больше, чем когда-либо, ключом к успеху будет наша способность сохранять единство и координировать нашу политическую реакцию в духе солидарности и в защиту наших общих интересов», – добавил он.
Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
В пятницу дипломатические источники сообщили, что страны ЕС достигли предварительной договоренности по новому пакету санкций против России. В среду стало известно, что ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Также санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции и ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов. Кроме того, предлагается ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае предрекли мировую катастрофу из-за зависимости Европы от США
Европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, что обернется настоящей катастрофой для всего мирового сообщества и помешает урегулированию конфликта на Украине, пишет китайские издание Global Times.
В публикации отмечается, что зависимость Европы от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой. По мнению автора статьи, такое положение дел катастрофично для ЕС и мира в целом, так как может привести к ужасному дисбалансу геополитической ситуации и помешать нормализовать ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что именно по указу США европейские правительства сделали своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой, при этом совершенно забыв об экономических интересах.
«Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту: Европа – очередной кусок мяса на разделочной доске США», – резюмировал автор текста.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, с какой целью Вашингтон нагоняет страх на ЕС, и чего Европе действительно стоит опасаться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило об авиаударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
|
|
Российская авиация нанесла удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении и уничтожила более 200 украинских боевиков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка ДНР по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что на Купянском направлении в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях.
«За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих», – уточнили в ведомстве.
По уточненным данным в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровске уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести.
В Минобороны сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51 артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178 районах.
Также в ведомстве указали, что поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области, 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кутьковка Харьковской области, база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье.
Уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
В ведомстве заявили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Накануне сообщалось, что подразделения российских Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также Минобороны показало боевую работу мотострелковых подразделений Центрального военного округа.
Путин внес в Госдуму проекты законов о вхождении новых территорий в состав России
|
|
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, сообщила пресс-служба комитета Думы по госстроительству и законодательству.
В сообщении говорится, что четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Позже КС установил переходный период для интеграции новых регионов с Россией.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД