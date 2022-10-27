Американский полковник назвал виновника подрыва «Северных потоков»

Американский полковник в отставке Блэк обвинил США в подрыве «Северных потоков»

За диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит Вашингтон, заявил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк.

По его словам, это (диверсию) сделали США. Блэк также заявил, что только несколько стран североатлантического блока могли организовать подобное из-за технологической сложности, передает РИА «Новости».

«У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», – добавил Блэк.

По словам отставного полковника, у многих стран был мотив совершить этот саботаж, но у США он наиболее прозрачен.

Он также напомнил, что Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить «Северный поток – 2» в случае «вторжения России на Украину».

Блэк осудил это заявление, поскольку Германия и США – союзники, однако Вашингтон готов уничтожить проект, в который Берлин вложил огромные средства.

«Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна», – сказал сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.