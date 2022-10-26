Путин: Подрывы «Северных потоков» являются уничтожением энергетической инфраструктуры Европы

Путин похвалил Чернышенко за сохранение соревновательной активности для спортсменов

Путин похвалил Чернышенко за сохранение соревновательной активности для спортсменов из России

Президент России Владимир Путин похвалил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за то, что властям удается сохранять соревновательную активность для поддержки отечественных спортсменов, отстраненных от международных состязаний, благодаря соревнованиям, организованным внутри страны.

По словам Путина, у России получается организовывать хорошие старты внутри страны вместе с партнерами, передает ТАСС.

Чернышенко проинформировал, что динамика ввода в эксплуатацию спортивных объектов позволяет сохранять соревновательную активность, а количество состязаний удается нарастить.

«Несмотря на то, что пандемия нас подбила в 2020 году, – вы видите, у нас в едином календарном плане были одни цифры, а пандемия их сократила, – теперь мы их возвращаем, несмотря на то, что много международных соревнований нам, по сути дела, остановили и не дали возможность в них участвовать. Тем самым они очень сильно обеднили свои соревнования и сами себя наказали», – заметил вице-премьер. «Это точно», – согласился Путин.

Зампред правительства рассказал, что был организован аналог Спартакиады народов СССР, которая до 1991 года была мощной альтернативой Олимпийским играм. Кроме того, по его словам, проведена Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов, удалось обеспечить им призовые на таком же уровне, как на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Также Чернышенко проинформировал Путина о новых форматах международных соревнований, таких как «Игры будущего», и о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС.

На встрече президент и вице-премьер затронули тему развития физкультуры и спорта в новых регионах России. В частности, Путин обратил внимание на плачевное состояние спортивной инфраструктуры в этих субъектах и поинтересовался, сколько времени потребуется на ее восстановление в должном качестве. По словам Чернышенко, отвечающий за стройку вице-премьер Марат Хуснуллин так отладил работу, что мобилизация строительства идет очень высокими темпами.

Чернышенко заявил Путину, что победители и призеры Всероссийской спартакиады получили призовые уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира.

«Мы сделали хороший аналог Спартакиад народов СССР, которые до 1991 года были мощным аналогом Олимпийских игр. Мы Всероссийскую спартакиаду провели, самое главное, что благодаря Михаилу Владимировичу (Мишустину) мы смогли обеспечить призовые, которые сопоставимы с уровнем Олимпийских игр и чемпионатов мира. Для спортсменов это очень важно», – сказал Чернышенко.

С 1956 по 1991 год проводились Спартакиады народов СССР. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние – за два года до Игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад.

Напомним, 20 августа министр спорта Олег Матыцин официально открыл Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов. Церемония открытия прошла в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве.