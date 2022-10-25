Страны ЕС нарастили в июле импорт товаров из России

Большинство стран Евросоюза в июле увеличили импорт товаров в Россию в годовом выражении

Шесть стран ЕС в июле расширили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, а импорт российских товаров увеличили сразу 16 государств ЕС, следует из расчетов данных национальных статистических ведомств.

Так, Словения увеличила импорт в шесть раз, Кипр – в 3,4 раза, Чехия – в 3,1 раза, Греция в три раза и Италия в 2,2 раза. Также среди нарастивших импорт значатся Австрия (на 12%), Бельгия (89%), Болгария (95%), Венгрия (77%), Германия (10%), Испания (68%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Румыния (9%), Словакия (21%) и Хорватия (2%), передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что в месячном выражении нарастили экспорт в Россию восемь стран ЕС. Сильнее всего показатель вырос у Румынии (78%), Литвы (28%) и Нидерландов (21%). Также выросли поставки бельгийских, болгарских, испанских, словенских и хорватских товаров.

По информации статистических ведомств, в июле в лидерах по экспорту оказалась Хорватия, которая поставила в Россию товаров примерно на 18,4 миллиона евро, и Словения (98 миллионов евро), что больше прошлогодних показателей на 59% и 56% соответственно. Также нарастили экспорт товаров в годовом выражении Эстония (16%), Болгария (10%), Австрия (5%) и Латвия (1%).