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Страны ЕС нарастили в июле импорт товаров из России
Большинство стран Евросоюза в июле увеличили импорт товаров в Россию в годовом выражении
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Шесть стран ЕС в июле расширили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, а импорт российских товаров увеличили сразу 16 государств ЕС, следует из расчетов данных национальных статистических ведомств.
Так, Словения увеличила импорт в шесть раз, Кипр – в 3,4 раза, Чехия – в 3,1 раза, Греция в три раза и Италия в 2,2 раза. Также среди нарастивших импорт значатся Австрия (на 12%), Бельгия (89%), Болгария (95%), Венгрия (77%), Германия (10%), Испания (68%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Румыния (9%), Словакия (21%) и Хорватия (2%), передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что в месячном выражении нарастили экспорт в Россию восемь стран ЕС. Сильнее всего показатель вырос у Румынии (78%), Литвы (28%) и Нидерландов (21%). Также выросли поставки бельгийских, болгарских, испанских, словенских и хорватских товаров.
По информации статистических ведомств, в июле в лидерах по экспорту оказалась Хорватия, которая поставила в Россию товаров примерно на 18,4 миллиона евро, и Словения (98 миллионов евро), что больше прошлогодних показателей на 59% и 56% соответственно. Также нарастили экспорт товаров в годовом выражении Эстония (16%), Болгария (10%), Австрия (5%) и Латвия (1%).
Захарова раскрыла подоплеку скандала вокруг голландских спецслужб
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на информацию голландских СМИ о поимке «очередных шпионов»
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Псевдошпионские вбросы в голландских СМИ являются попыткой отвлечь аудиторию от разгромного расследования национального новостного портала NRC, который вскрыл детали провальной работы спецслужб Нидерландов, выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что власти Нидерландов таким образом пытаются скрыть скандал, связанный с работой национальных спецслужб.
«В неГолландии жара – нашли очередных шпионов. Посол Шульгин, пара российских дипломатов с женами. Можно было бы подумать, что это просто некачественный косяк попался кому-то из местных властей. Но вот нет», – указала она.
Так, спикер МИД рассказала о результаты расследования журналистов национального новостного портала NRC, которые рассказали общественности страшную правду о деятельности спецслужб Нидерландов, ссылаясь на данные NRC, разведслужбы страны AIVD и MIVD, которые на протяжении десятилетий «регулярно и настойчиво предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине».
«Ровно те же люди, которые обвиняли наши СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов в «шпионаже», ежегодно вербовали многих журналистов в качестве информаторов», – подчеркнула Захарова.
Кроме того, дипломат напомнила об истории с московским корреспондентом RTL Nieuws Олафом Кунсом, к которому в амстердамском аэропорту «Схипхол» подошел вербовщик из AIVD и заявил, что «нужны такие парни, как он в качестве осведомителя».
По словам Захаровой, Кунсу хватило рассудительности отказаться, однако таких людей немного. «А сколько журналистов в демократических Нидерландах оказались завербованы местными спецслужбами. Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», – заключила она.
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Россиянка дала отпор пытавшимся отнять у нее евро болгарам
По информации СМИ, россиянка с мужем чуть не стали жертвами неправомерных действий со стороны болгар в аэропорту
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Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро.
Россиянка Татьяна рассказала о том, как вместе с супругом проходила паспортный контроль и ожидала вылета. Однако к семейной паре подошли двое мужчин в форме и потребовали показать содержимое сумки, чтобы узнать, сколько у них с собой денег, передает «Московский комсомолец».
По данным издания, после того, как мужчина вытащил около 2 тыс. евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять, объясняя свои действия некими «ограничениями в 300 евро».
При этом россиянка в ответ на повышенных тонах дала отпор мужчинам в форме, после чего те, по ее словам, «махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам».
В начале сентября жительница Москвы также доказала, что «с русскими женщинами лучше не связываться», догнав мужчину, который с ножом попытался отнять у нее мобильный телефон, и вернув свое имущество.
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Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров в обход санкций ЕС
Россия готовится создать в преддверии санкций Евросоюза, которые запланированы на 5 декабря, «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, сообщили СМИ.
Согласно данным Bloomberg, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом, согласно подсчетам агентства, значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям.
По мнению Bloomberg, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами», передает ТАСС. Согласно сведениям компании Braemar, которые приводит Bloomberg, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.
Кроме того, по утверждению агентства, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. По мнению Bloomberg, это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Шойгу обсудил с главой минобороны Франции возможные провокации Киева с «грязной бомбой»
Глава Минобороны Шойгу выразил озабоченность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы», сообщили в Минобороны РФ.
23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Как передает РИА «Новости», Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
В МИД призвали Запад «не измерять ширину красной линии»
Захарова: Западу не следует измерять ширину «красной линии», игнорируя предупреждения Москвы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева устроить провокацию с «грязной бомбой», отметив, что для Запада безрассудно игнорировать предупреждения Москвы о возможной ядерной провокации Киева, лучше не измерять «ширину красной линии».
В сообщении на сайте ведомства приводятся слова Захаровой о том, что Россия не исключает оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».
По ее словам, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет, опасно доводить дело до эскалации, а Западу не следует измерять ширину красной линии.
Захарова уточнила, что Россия требует от Киева и его западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе, а также прекратить игнорировать предупреждения России.
Она добавила также, что Россия требует от киевского режима «прекратить провокационные действия», а от контролирующих западных спонсоров – «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
В понедельник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Россия решила направить в ООН письмо с данными о «грязной бомбе» Киева
Полянский: Россия направит генсеку ООН Гутеррешу письмо с данными об украинской «грязной бомбе»
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Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в своем Twitter (запрещен в России) написал, что письмо Антониу Гутеррешу будет направлено по этому вопросу позднее в понедельник, передает РИА «Новости».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
В понедельник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года.
Киев намерен подготовить провокацию с «грязной бомбой» на Украине
Власти Украины готовят опасную провокацию на территории страны для обвинения России
Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, передает РИА «Новости».
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.
Русские дома в Европе сообщили об открытии пунктов обогрева для местных жителей
Представительства «Россотрудничества» за границей откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство.
«В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Отмечается, что откроются они в рамках акции «Из России с теплом». Работать как пункты обогрева Дома будут пока цены на газ и электричество остаются высокими.
В пресс-службе добавили, что в Русском доме всегда можно будет выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино или мультфильмы.
«В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей», – сообщило ведомство.
По словам руководителя Русского дома в Брюсселе Веры Буниной, культурные центры вне политики.
Ранее сообщалось, что для достижения уровня сезона 2019/2020 годов Европе необходимо еще 6,4 миллиарда кубов газа.
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Саркози обвинил ЕК в действиях за пределами мандата организации
Экс-президент Франции Саркози: Мы танцуем на краю вулкана
Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Как заявил Саркози в интервью еженедельнику «Журналь дю диманш», ЕК является административной структурой и не понятно, на основании каких полномочий председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя в праве высказываться о внешней политике и закупах вооружений, передает ТАСС.
По его словам, европейцы постоянно слышат о новых миллиардах на закупку оружия, которая несет все больше смертей. Саркози добавил, что позиция ЕС по Украине излишне зависит от раздраженности, экзальтации и поверхностной реакции.
«Мы танцуем на краю вулкана», – добавил он.
Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
Напомним, в начале октября фон дер Ляйен в ходе конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
МВФ предсказал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
МВФ предупредил Европу о риске столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году
В 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму, говорится в докладе МВФ.
В базовом прогнозе рассматривают вариант достаточных запасов. Представлен и экстремальный сценарий, который подразумевает аномальные холода и прекращение поставок газа из России. В таком случае Европе придется сократить потребление топлива на 6% – наиболее уязвимые государства потеряют при этом около 3% ВВП к базовому прогнозу, передает РИА «Новости».
Однако, даже если предстоящую зиму Европа выдержит благодаря «накопленным резервам», весной предстоит восполнить запасы, а при «скромных или полностью отсутствующих» поставках из России это приведет к возвращению рынка «к рекордно высоким ценам», говорится в докладе. Отмечается, что к середине сентября поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу поставки остановлены полностью.
Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно. Рост цен на них – «значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт», заявили в МВФ. Инфляция в развитых странах ЕС, по прогнозу МВФ, в 2022 году окажется на уровне 8,3%, в 2023 году – 6,2%. В Восточной Европе МВФ ожидает роста цен на 13,3% и 11,8% (этот прогноз не распространяется на участников конфликтов и Турцию).
Напомним, сейчас продолжаются поставки российского газа в Европу через Украину, хотя объемы снижены в два с половиной раза: вместо 109 млн кубометров в сутки, прописанных в контракте 2019 года, через украинскую ГТС проходит 42 млн кубометров. Также поставки идут через вторую нитку «Турецкого потока» в Грецию, Венгрию, Сербию и Румынию. Кроме того, Россия продолжает поставлять свой СПГ в Европу.
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Орбан выразил готовность защитить Венгрию от ЕС
Орбан заверил в готовности правительства Венгрии защитить страну от исходящих из Брюсселя угроз
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Правительство Венгрии намерено защищать страну от внутренних и внешних угроз, включая угрозы со стороны Брюсселя, заявил глава кабмина Виктор Орбан.
Орбан выступил на церемонии, посвященной 66-ой годовщине венгерского восстания. «Мы узнали в 1956 году, что помочь в трудные времена может только сообщность, не будем заботиться о тех, кто из тени или с Брюссельских высот стреляет в Венгрию, они закончат там же, где и их предшественники», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что у Венгрии есть национальное правительство, которое подготовилось, сохранило в стране экономическую стабильность. Орбан обещал, что правительство обеспечит население рабочими местами, сохранит программу коммунальных платежей.
Венгрия «терпит, когда надо, дает сдачи, когда может», и готова «обнажить мечи, если будет шанс», сказал Орбан. По его словам, каждому венгру нужны «храбрость льва, хитрость змеи и кротость голубя». Он отметил, что «особенно это будет справедливо» для 2023 года. «Вторжение мигрантов на юге, война на востоке и экономический кризис на западе. Это то, с чем мы должны сражаться. Ложка меда в бочке дегтя, что у нас не левое правительство. Можно себе представить, что тут было бы... К счастью, у нас есть сильное единое национальное правительство, которое не боится, если беда бьет по голове», – сказал он.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обозначил «красную линию» в вопросе санкций против России. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил частные глобальные корпорации в намерении сделать из ЕС «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета. Он подчеркнул, что Венгрия не согласна на это.
Захарова обвинила страны ЕС в затягивании конфликта на Украине
Официальный представитель МИД Захарова назвала конфронтационной политику Брюссела
Решения, принятые на заседании саммита ЕС о военной помощи Украине, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Евросоюз не демонстрирует готовность решить мирным путем конфликт на Украине, инвестируя средства в затягивание военных действий. Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Также дипломат указала, что в ЕС направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Захарова добавила, что Евросоюз будет тренировать и оснащать вооружением боевиков, которые будут уничтожать мирное население и инфраструктуру.
«Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?» – добавила Захарова.
Ранее главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, а также выделения финансирования.
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Кремль заявил о воровстве Западом российских активов
Песков: Многие активы России, включая ЗВР, сворованы коллективным Западом
Очень многие активы России, включая золотовалютные резервы, сворованы конкретными странами, относящимися к коллективному Западу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность, и на частную собственность, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сравнил с кражей заморозку Западом российских валютных резервов.
По данным Евросоюза, европейские страны заморозили 17,4 млрд евро активов российского бизнеса. В ЕС считают, что замороженные российские активы следует направить на помощь Украине.
В ООН призвали избегать эскалации из-за сообщений о «грязной бомбе» Киева
В ООН прокомментировали сообщения о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
ООН призывает все стороны избегать действий, способных привести к эскалации и просчетам на фоне сообщений о подготовке Киевом провокаций с «грязной бомбой», заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик отметил, что ООН знает о сообщениях в прессе, но нет возможностей знать наверняка, так это или нет. По его словам, позиция ООН по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева устроить провокацию с «грязной бомбой», отметив, что для Запада безрассудно игнорировать предупреждения Москвы о возможной ядерной провокации Киева, лучше не измерять «ширину красной линии».
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