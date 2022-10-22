На Украине признались в острой необходимости боеприпасов для IRIS-T

Премьер Украины Шмыгаль заявил о срочной необходимости боеприпасов для IRIS-T

Киеву срочно нужны боеприпасы для системы IRIS-T, счет идет буквально на дни, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украинский премьер отметил, что у Киева есть только одна система, к которой нужны боеприпасы, причем «счет идет буквально на дни», передает РИА «Новости».

Шмыгаль также выразил надежду, что еще одна система IRIS-T прибудет на Украину в ноябре.

Напомним, первый из четырех обещанных Германией комплексов IRIS-T уже были переданы Украине.

IRIS-T – ракета класса «земля-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц.

Ракета включает в себя пять модулей: электронного оборудования и охлаждения, системы наведения, боевой части и двигателя с органами управления, взрывателя.

Ранее читатели Spiegel раскритиковали требование министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт выделить 1,5 млрд евро на военную поддержку Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).

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