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Spiegel: Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM
СМИ сообщают о передаче Германией Украине первой системы ПВО IRIS-T SLM
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Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил журнал Der Spiegel.
По данным издания, передача состоялась недалеко от польско-украинской границы. Канцлер Германии Олаф Шольц дал обещание поставить Киеву такие системы ПВО еще в начале июня во время выступления в Бундестаге.
Передачу планировали начать в ноябре. Остальные три комплекса, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году, конкретные сроки не назывались, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы.
IRIS-T – ракета класса «земля-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.
Ракета включает в себя пять модулей: электронного оборудования и охлаждения, системы наведения, боевой части и двигателя с органами управления, взрывателя.
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил пранкерам Вовану и Лексусу условие переговоров с Россией
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.
По словам Ермака, сейчас Вашингтон поддерживает Киев на 70%, в то время как Лондон – на 100%. Британию и США глава офиса президента назвал основными партнерами Украины сегодня. Он выразил уверенность в том, что президент Джо Байден заинтересован в победе Киева, передает РИА «Новости».
Между тем личная встреча Зеленского и Байдена может сделать поддержку США Украины стопроцентной.
Ермак также рассказал о ситуации на фронте. «Мы потихонечку продвигаемся (в Херсонской области), тяжело, не хватает оружия, но мы идем. Все зависит от того, насколько вовремя мы будем получать оружие. Мы получаем много, но недостаточно», – сказал он. В числе необходимых вооружений он назвал пушки 155 калибра, артиллерия, снаряды 152, 122, системы ПВО.
При этом он подчеркнул, что у Киева нет никаких контактов с Москвой. «Мы не будем ни о чем разговаривать, пока русские войска не выйдут на линию 24 февраля. «Минска–3» не будет», – заявил Ермак.
Между тем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что у ряда европейских стран заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании нарастить производство.
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Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после российских ракетных ударов
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ
Разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, связывают с ракетными ударами ВС России, передает ТАСС.
По его словам, у всех украинских военных есть родственники, живущие в западных и центральных областях Украины, и сейчас к ним пришло осознание отсутствия тыла.
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 10 октября ВС России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции, оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
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Эксперт: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
Эксперт Анпилогов: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
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Россия пока не наносила такие удары, которые подписали бы Украине смертный приговор с точки зрения энергетики. Но уже сейчас из-за вывода из строя нескольких объектов страна оказалась на грани постоянного блэкаута. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов, комментируя российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины.
«Вчерашние и сегодняшние ракетные удары следуют в логике того, что сказал президент Владимир Путин. Мы наносим предупредительные удары. Это последняя черта. И если Киев не прекратит вести свою политику террора, то мы начнем целенаправленно и прицельно уничтожать всю энергетику государства. При этом противопоставить нам что-то Киев уже не сможет», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Россия уже нанесла чувствительные удары по энергосистеме Украины. Было выведено из строя несколько киевских ТЭЦ. Это небольшие станции, но крайне важные, поскольку отвечают в том числе за подачу отопления в жилые дома», – продолжил собеседник.
«Повреждена Криворожская ТЭС, которая снабжала энергией юго-восток Украины. Производимая ею энергия приблизительно равнялась работе трех энергоблоков Запорожской АЭС, которая, к слову, также выпала из энергобаланса Украины. Судя по всему, серьезно пострадала Харьковская ТЭЦ-5, Бурштынская ТЭС, которая работала на экспорт. Также, вероятно, пострадала Ладыжинская ТЭС», – перечислил Анпилогов.
«И это мы еще не знаем полный перечень разрушенных объектов. Но судя по кадрам в Сети, на Киевской ТЭЦ-5 ракета попала в машинный зал. Это значит, что повреждены турбины. Произвести новые за пару дней просто невозможно. На это требуется время», – рассуждает собеседник.
«Все это означает, что Украина подошла к очень неприятной черте, когда один из последних экспортных товаров – электроэнергия – тоже закончился. Это связано с тем, что теперь у страны просто нет запаса мощностей, который возник на фоне массового оттока населения и остановки промышленности», – замечает эксперт.
Анпилогов добавил, что «сейчас объем макроэкономической западной помощи Украине равен довоенному бюджету страны». «То есть государство сегодня не собирает налоги. Режим существует исключительно на потоке гуманитарной помощи», – пояснил он.
«В случае если основное направление удара будет перенесено на подстанции 750кВ, то вывод из строя пяти-шести таких объектов приведет к полному разрушению энергосистемы Украины. Суть в том, что это очень удобные цели – открытые площадки размером 500 на 500 метров, где установлены трансформаторы. В каждом из них содержится с десяток тонн трансформаторного масла, а оно легко воспламеняемое и очень горючее», – описывает собеседник.
«И самое неприятное в том, что после выгорания трансформатор более не пригоден для использования или ремонта. Его надо будет заменять, а Украина сейчас не производит данное оборудование. Конечно, они могли бы попросить Запад о подобных поставках, тем более что в последнее время поставщиком трансформаторов был немецкий Siemens. Но даже перевозка такой техники – задача нетривиальная», – заключил Анпилогов.
Во вторник утром глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. По его словам, все службы пока работают. Вместе с тем после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре, которые состоялись накануне, страна заявила о намерении приостановить экспорт электроэнергии. Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве энергетики Украины.
Кроме того, компания олигарха Ахметова ДТЭК ввела график отключения электроэнергии в Киеве. В частности, подача электричества будет недоступной для жителей столицы утром с 08:00 до 12:00 и вечером с 20:00 до полуночи. По всей территории Украины обесточенным остается 301 населенный пункт, сообщает местная ГС ЧС. Речь идет о городах в Киевской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Сумской областях.
Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, подчеркнул, что «в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Москва отбивает у Киева желание и дальше совершать теракты на территории нашей страны.
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Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Власти Винницкой области Украины заявили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, сообщил глава региона Сергей Борзов.
По его словам, все службы работают, передает РИА «Новости».
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту
ТАСС: При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москва Сергей Маслов
Количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, среди них судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщил представитель экстренных служб.
Как сообщил источник ТАСС, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. По словам источника, продолжается опознание тел погибших.
Ранее в пресс-службе СК сообщали, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, из воды подняли тела женщины и мужчины.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
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Ходаковский назвал главное оружие солдата
Командир бригады «Восток» ДНР Ходаковский назвал лопату главным оружием солдата против смерти
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Никогда нельзя пренебрегать возможностью вырыть себе лопатой укрытие, поскольку 70% потерь происходит от осколков, летящих вверх и вдоль земли, рассказал командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале Ходаковский написал, что самое главное оружие солдата против смерти – лопата. А поэтому именно ее нужно первой приводить «к нормальному бою, проверив, как черенок прикреплен к рабочей части и насколько и то, и другое работоспособно».
По его словам, 70% потерь происходит не от прямого попадания пули, а от осколков, летящих вверх и вдоль земли, и если солдат ниже уровня почвы – они летят не в него. «Поэтому никогда не обманывайтесь тишиной и не пренебрегайте возможностью вырыть себе укрытие – так говорил я сегодня российским добровольцам, прибывшим к нам добывать вместе с нами победу, и так советую всем, кого эта участь ждет в ближайшей перспективе», – добавил Ходаковский.
В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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КГБ Белоруссии назвал сроки перелома в спецоперации на Украине
Председатель КГБ Белоруссии Тертель: Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале
Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в ноябре–феврале, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, информируя о складывающейся военно-политической обстановке в стране и за рубежом.
По его словам, если Россия качественно проведет мобилизацию и обеспечит свою армию передовым оружием, то спецоперация вступит в решающую фазу. По оценке Тертеля, в период ноября 2022 года до февраля 2023-го наступит переломный момент, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий.
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В России оценили обещание Байдена поставить Украине новые средства ПВО
Военный эксперт Кнутов: России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины
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Появление новых средств ПВО у Украины, конечно, скажется на работе нашей истребительной и бомбардировочной авиации, но каких-то очень серьезных препятствий ждать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.
«США могут поставить или уже поставили Украине американо-норвежские системы NASAMS, немцы обещали поставить комплексы IRIS. По характеристикам они в общем схожи, но американо-норвежские системы имеют больше ракет. И в том, и в другом случае ракеты самонаводящиеся. Пока не очень понятно, какого типа ракеты будут поставляться, их дальность варьируется от 40 до 120 километров. Есть определенные сложности в их применении, и многое зависит от того, где их будут размещать», – рассказал эксперт в области систем противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
«Учитывая, что натовские системы не стыкуются с автоматизированной системой управления украинской ПВО, вероятнее всего, они будут размещаться автономно, со своими радиолокационными станциями. Систему сопряжения натовских систем с украинскими делать достаточно долго, минимум полгода, а то и дольше», – полагает собеседник.
«Возможно, американцы поставят Украине системы Patriot ранней модификации. Но у этих систем есть сложности с работой как по крылатым ракетам, так и по дронам. Поэтому поставка Patriot допустима, но все же маловероятна», – отметил эксперт.
«Любые новые виды средств ПВО Украины отчасти осложнят работу для нашей истребительной и бомбардировочной авиации. Вместе с тем мы чаще всего действуем, не входя в зону ПВО, поэтому серьезных изменений я здесь не предвижу. Конечно, они смогут работать и по нашим крылатым ракетам, поэтому ВС России нужно всерьез задуматься о подавлении украинских систем ПВО», – считает Кнутов.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Взрывы прогремели в Одесской и Винницкой областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Винницкой областях
Во вторник утром приходят сообщения от украинских СМИ о взрывах в Одесской и Винницкой областях.
Глава Винницкого региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале подтвердил, что на территории области фиксируются взрывы, работают все службы.
Ранее Борзов заявлял, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины.
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Названы возможные сроки поставок американских систем ПВО Украине
Военный эксперт Бижев: США могут передать ВСУ новые системы ПВО в течение нескольких недель
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Когда мы оцениваем возможность поставок Украине новых систем ПВО из США, нам стоит вновь рассмотреть вопрос об уничтожении транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.
«Не секрет, что американцы регулярно поставляют оружие Украине и, вполне очевидно, поставят и в этот раз. Речь, вероятно, пойдет о поставках комплексов дальнего действия Patriot. И в целом там может быть представлен весь имеющийся диапазон средств ПВО, включая маловысотные комплексы», – сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.
«Поставка американских систем ПВО на Украину может занять от нескольких дней до нескольких недель. Скорее всего, перебрасываться будут те системы, которые сейчас находятся на американских военных базах в Европе, поэтому основную роль в возможных сроках доставки будет играть желание США осуществить свои обещания», – отметил собеседник.
«Гораздо более важным аспектом в данном вопросе является обучение личного состава для пользования этими комплексами. Такой процесс займет минимум месяц-полтора, если они обучение не провели заранее и скрытно. В любом случае дополнительное время будет потрачено на слаживание расчетов, это непростой процесс», – полагает эксперт.
Как отметил Бижев, при сегодняшнем характере военных действий ВСУ не требуется полноценной синхронизации новых систем ПВО с уже имеющимися. «Учитывая, что система ПВО у них используется не централизованно, а локальными группировками по типу «что увидел, то и сбил» – необходимости в полной синхронизации у них нет», – рассказал он.
«Но помимо всего вышесказанного, стоит учитывать заявления нашего Верховного главнокомандующего и помнить, что мы можем поставить под вопрос всю логистику и доставку новых систем ПВО на Украину. России стоит вновь рассмотреть этот вопрос», – заключил собеседник.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, теперь России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины.
Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Стало известно о взрывах в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях
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Украинские СМИ сообщают о взрывах на малой родине Зеленского в Кривом Роге, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской и в Николаевской областях, где, по предварительным данным, работает ПВО.
Агентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаевской области, которые, по мнению издания, вызваны работой ПВО, передает РИА «Новости».
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожской области. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил, что ракетами были атакованы инфраструктурные объекты. Также издание сообщило о взрывах в Кривом Роге. По сообщению издания, воздушная тревога во второй раз за день объявлена во всех областях Украины.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.
Ранее во вторник «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Напомним, в понедельник ВС России также нанесли ракетный удар по объектам систем связи, управления и энергетики Украины.
Комиссариат Москвы назвал наиболее востребованные при мобилизации военные специальности
Мотострелки наиболее востребованы во время проведения набора граждан с военно-учетными специальностями в рамках частичной мобилизации в Москве, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
По его словам, в столице России набирают граждан с военно-учетными специальностями, необходимыми для эффективного решения задач мобилизации, передает ТАСС.
Локтев рассказал, что в число самых популярных специальностей входят мотострелки, специалисты береговых войск ВМФ, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты, артиллеристы и ракетчики.
Ранее президент России Владимир Путин также отметил, что в процессе мобилизации возникает хаос, главам регионов необходимо постоянно держать под контролем вопросы соблюдения законов.
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