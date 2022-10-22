Немцы потребовали от Бербок дипломатических инициатив по Украине

Читатели журнала Spiegel резко отреагировали на требование главы МИД Германии выделить Украине 1,5 млрд долларов

Читатели Spiegel раскритиковали требование министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт выделить 1,5 млрд евро на военную поддержку Украины.

Так, комментаторы журнала Spiegel отметили «двух дам, спонсирующих войну и называющими себя пацифистками». «Все это прекрасно сочетается друг с другом», – отметил McCloud.

Другой комментатор назвал инициативу глупостью. «Мы уже поставили достаточно дорогое оружие на Украину, а в Германии, с ее высоким уровнем долга, нужны бюджетные средства для собственных граждан и предприятий. Вместо того чтобы выступать за войну, Бербок лучше было бы выступить с дипломатической инициативой о прекращении огня», – сказал Rainer_1.

Пользователь DuggyWho поинтересовался, где же высокопоставленные политики, которые заботятся о мирных инициативах.

«Зеленые уже настолько глубоко втянуты в эту войну, что вряд ли смогут повернуть назад. Например, Бербок уже давно призывает к повторному завоеванию Крыма. Хороший пример спирали эскалации», – заметила KarlA.

Пользователь CXZ324713 возмутился тем, что это – «безумие, когда в школах занятия отменяются на месяцы из-за нехватки учителей». «Вы просто должны определить приоритеты. Дети, очевидно, не относятся к их числу», – сказал он.

«Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что означает феминистская внешняя политика. Просто невероятно. Эта партия готова поставить на карту все ради своих идеологий. Страна и гражданин не имеют для этой партии никакого значения», – заключил Merkur777.

Тем не менее ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).