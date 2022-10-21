Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации

Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья

Политолог Багдасаров: Пашинян может готовить документ, который приведет к выдавливанию России из Закавказья

Если «Вашингтонский документ», согласованный Баку и Ереваном, существует, то это означает в будущем выдворение российских миротворцев из Закавказья и военной базы из Гюмри, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее появилось сведения о якобы составленном США и ЕС договора для Армении и Азербайджана.

«США и ЕС уже координируют между собой вопросы работы на армяно-азербайджанской границе. В этой связи, я думаю, что полное выдворение России из Армении, а значит и из Закавказья – вопрос времени, причем, совсем недолгого. Армения – единственная страна в Закавказье, где было существенное присутствие России, в том числе – военное. Там наши позиции были сильны, в отличие от Грузии и Азербайджана, где Турция опередила Россию», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По словам эксперта, если спецоперация на Украине затянется, то серьезное сокращение российского присутствия в Закавказье произойдет в ближайшие год – два. «Никол Пашинян открыто работает с американцами – это тоже о многом говорит. При этом помощи от Эрдогана в этом регионе Москве ждать не стоит: он тоже заинтересован в выталкивании России с Южного Кавказа», – отметил он.

Чего-то подобного вполне можно ожидать и в Центральной Азии, считает собеседник. «Мы видим, что ЕС и США действуют очень быстро, решительно и профессионально по этим направлениям. Например, несколько дней назад в зоне киргизско-таджикского конфликта побывала делегация во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером. Он тоже предлагает запустить миссию по демилитаризации границы. И это тоже означает полный уход России из этого региона», – указал аналитик.

В четверг стало известно о начале создания гражданской миссии в составе 40 наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости». «Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать два месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», – приводит «Арменпресс» слова армянского премьер-министра Пашиняна.

Стоит также отметить, что в армянских СМИ распространяется информация о якобы наличии секретного документа об урегулировании конфликта в Карабахе, автором которого был Госдепартамент США, и который обсуждался на встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Вашингтоне 27 сентября.

По информации армянских СМИ, соглашение предусматривает, что Баку назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха, стороны будут обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также будет прорабатываться Зангезурский коридор.

При этом в середине сентября Пашинян опровергал сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, заявив, что «это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».

В конце сентября газета ВЗГЛЯД рассказывала, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД