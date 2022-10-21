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Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации
Песков: Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет
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Конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 14 октября глава государства Владимир Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели. Какой-то более точной даты нет, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Песков также пообещал, что сообщения о том, что мобилизованные одной из бригад были отправлены на фронт без должной подготовки и понесли большие потери, будут проверяться. Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Министерства обороны, отметил представитель Кремля.
Ранее Песков говорил, что решение о завершении кампании по частичной мобилизации пока не принято, однако некоторые регионы уже выполнили план.
Грузинские власти потрясены решением Зеленского о санкциях
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В правящей «Грузинской мечте» подвергли резкой критике решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях, под которые попали и родственники и партнеры грузинского миллиардера, экс-премьера-министра Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат от правящей партии Леван Карумидзе заявил, что «непредставимо разочарован» этим решением украинской стороны.
«Украина стала второй после России страной в мире, которая вводит санкции против грузин», – сказал он.
Другой депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе назвал это решение Украины «очень плохим».
По его словам, «трудно предсказать, каким будет следующим шаг Украины, например, она может начать процесс признания независимости Абхазии или принимать иные непредсказуемые решения».
Под санкции попали Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили, Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили, Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили, Тате Мамацашвили - племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.
Предполагается, что они санкционированы из-за помощи России обходить санкции, что в Тбилиси категорически отрицают.
Примечательно, что ранее в четверг глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси продолжит всячески поддерживать Киев на международной арене.
Грузия приняла после 24 февраля десятки тысяч украинских беженцев, поддерживает Украину на всех международных форматах, хотя при этом не ввела санкции против России. Это вызвало гнев президента Украины Владимира Зеленского, поэтому с марта этого года в Грузии нет посла Украины.
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Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС
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Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.
Канал имеет важное значение для водоснабжения Крыма, а также восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел региона.
Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
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Британия заявила об инциденте с российским самолетом над Черным морем
Министр обороны Британии Уоллес заявил об опасном инциденте с российским самолетом над Черным морем
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Российский Су-27 выпустил ракету около британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем, произошел опасный инцидент, заявил в парламенте министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября. Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских Военно-воздушных сил Британии без вооружения на борту проводил обычное патрулирование над международными водами по заранее установленному маршруту. Его стали сопровождать два российских Су-27, что не является необычным, но один из российских истребителей выпустил ракету, передает РБК.
Сообщается, что российские истребители сопровождали британский самолет около полутора часов, после этого самолет вернулся.
Уоллес назвал инцидент «потенциально опасным», британские ВВС приостановили патрулирование, а российскому министру Сергею Шойгу была выражена обеспокоенность. Минобороны России, по словам министра, объяснила инцидент технической неисправностью.
Ранее сообщалось, что после того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, число полетов самолетов-разведчиков ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint заметно выросло.
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Илон Маск похвалил шутку Медведева про Трасс
Американский бизнесмен Илон Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Предприниматель Илон Маск оценил шутку зампреда СБ России Дмитрия Медведева в Twitter (заблокирован в РФ) про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трас.
«Весьма хороший троллинг, если честно», – отметил Маск в соцсети.
Медведев ранее поздравил салат-латук с «победой» над Трасс, передает РИА «Новости».
Это отсылка к запущенной британским изданием Daily Star онлайн-трансляции, на которой демонстрировался стол с фото Трасс и салат-латук рядом. Букмекерам предлагалось делать ставки испортится ли салат раньше, чем Трасс покинет кресло премьера. После ее отставки в аккаунте появилась надпись, что салат «победил».
Напомним, Трасс подала в отставку, пробыв на посту премьер-министра Британии 44 дня, ее премьерство стало самым коротким за всю историю страны.
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Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области
Военный эксперт Сивков: Танки играют ключевую роль для обрушения наступления ВСУ в Херсонской области
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Танки являются неотъемлемой частью обороны, организованной на Херсонском направлении. Те, кто называл танки устаревшим видом вооружений, ошибались, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области за счет подоспевшего танкового резерва были разбиты три батальона ВСУ.
«На Херсонском направлении организована маневренная оборона. Она представляет систему опорных пунктов. Когда противник проникает вглубь этой обороны, то по нему бьет артиллерия, затем наносятся удары специально подготовленным резервом, который окончательно уничтожает проникшую группировку», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
Маневренная оборона организуется для того, чтобы нанести противнику максимальный урон, объясняет собеседник. «Сейчас перед нашими войсками как раз стоит задача уничтожить максимум войск противника. Поэтому сообщение Минобороны РФ о том, что противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений, не стоит трактовать как взлом нашей обороны», – подчеркнул он.
«Противник был допущен внутрь обороны. А дальше операция прошла строго согласно плану. Она была реализована в рафинированном, классическом виде», – добавил военный эксперт. Сивков также указал на ключевую роль танков в этой операции, напомнив «вопли титулованных дилетантов о том, что танки якобы устарели».
«Эти заявления полностью опровергнуты на полях Украины. В высокотехнологичной войне танки были и остаются главной ударной силой сухопутных сил наряду с артиллерией и авиацией. Более того, артиллерия и авиация решают задачи обеспечения действий танков и мотопехоты. Танки – та сила, которая решает задачи по установлению контроля над территориями и позволяет обрушить планы противника», – заключил Сивков
В четверг стало известно о том, что подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Отмечается, что ВСУ задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений. Однако в результате боя украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о трех сценариях нападения ВСУ на Херсон.
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Лиз Трасс ушла в отставку
Британский премьер Лиз Трасс признала неспособность справиться с обязанностями и объявила об отставке
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Премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News.
Как передает Sky News, Трасс заявила в обращении, что не может справиться с обязанностями возложенного на нее мандата.
Она заявила, что связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Трасс уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник, передает РИА «Новости».
Ранее в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку, но она отказалась, заявив, что она боец.
После этого британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия.
Политолог, эксперт по Британии Елена Ананьева в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о предложениях консерваторов назначить команду из шести человек, которая управляла бы страной.
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Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину
Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области
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Заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. ДТП, предварительно, произошло из-за плохо освещенной дороги.
В правоохранительных органах сообщили, что авария произошла в деревне Грачевка Калужской области, актриса Анна Большова совершила наезд на женщину, которая скончалась на месте до приезда врачей, передает ТАСС.
По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, актриса была трезвой, сама вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Личность погибшей удалось установить не сразу: при себе у нее не было документов. Выяснилось, что в ДТП погибла 31-летняя жительница деревни Грачевка Олеся Соколова, передает РенТВ.
Источник в экстренных службах сообщил РИА «Новости», что Соколова была сильно пьяна, переходила дорогу в неположенном месте, у нее осталось двое детей.
Анна Большова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России, а также почетный деятель искусств Москвы.
Ранее актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Трамп назвал главную причину дружить с Россией
Бывший президент США Трамп назвал главную причину дружить с Россией
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Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой.
«Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», – приводит слова Трампа телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда, сообщает РИА «Новости».
Книга под названием «The Trump Tapes» включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
Ранее на сайте Белого дома был опубликован текст новой Стратегии национальной безопасности США (National Security Strategy, NSS). Стратегия – базовый документ с перечнем угроз и перечислением путей их преодоления, который исполнительная власть Соединенных Штатов раз в несколько лет представляет Конгрессу.
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Россия вынуждена экспортировать уголь с дисконтом 50–60%
Вице-премьер Белоусов: Российские угольные компании вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50-60%
Российские угольные компании на фоне внешних ограничений вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50–60%, но даже в таких условиях сохраняют рентабельность, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на экспортном форуме «Сделано в России».
По словам Белоусова, благодаря дешевым энергоресурсам Россия смогла спокойно пройти все кризисы. По его словам, скидки по углю составляют 50–60%, что вполне допустимо и рентабельно. То же самое, по словам вице-премьера, касается нефти и минеральных удобрений, которые также продаются с дисконтом, передает «Интерфакс».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай нарастил поставки нефти, нефтепродуктов и угля из России приблизительно на 75%.
В Общественной палате поддержали идею об увеличении срока службы в армии
Член ОП Герасев: Увеличение срока военной службы необходимо для более тщательной подготовки молодых людей
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Для освоения современной военной техники года срочной службы в армии недостаточно. Оптимальным сроком станет два года, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова увеличить срок срочной службы в армии до двух лет.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России следует обдумать вопрос возвращения двухгодичной срочной службы в армии, передает «Парламентская газета». Сенатор подчеркнул, что благодаря возвращению к двухлетней службе численность армии увеличится в два раза, а также за первый год службы тяжело обучиться обращаться с военной техникой.
«Если говорить о профессионализме, сколько человеку необходимо времени, чтобы набрать навыки, то двухлетний срок может позволить достигнуть этого. Год, наверное, не тот срок, за который можно овладеть какой-то военной техникой, вооружением. Человеку все-таки нужен какой-то срок для адаптации и для того, чтобы чему-то научиться. Тем более новейшая техника и вооружение требуют более глубокого изучения», – говорит Герасев.
Он напоминает, что во времена Советского Союза срок службы в армии до 1968 года составлял три года, позже его сократили до двух лет. С января 2008 года в России срок службы вовсе уменьшили до года. Собеседник признает, что трехлетняя служба действительно была излишней, но также замечает, что для подготовки хорошей армии года недостаточно. В связи с этим оптимальным сроком он считает два года.
«Это еще и обусловлено тем, чтобы увеличить количество военнослужащих, которые проходят военную службу, в два раза. Территории нашей страны – огромны, их нужно пытаться охранять. Я не имею в виду то, чтобы молодые люди принимали участие в боевых действиях. Но находиться внутри страны, проходить тут обучение, почему бы и нет?» – задается вопросом эксперт.
Член ОП обращает внимание на то, что такое решение поведет за собой определенные траты для государства, ведь продление срока службы означает то, что содержание молодых людей в армии увеличится еще на один год – это дополнительные расходы на еду, спальные места, ресурсы и прочие нужды. Однако в нынешней ситуации это необходимая мера, заключил Герасев.
В апреле прошлого года глава правительства Армении Никол Пашинян высказался, что систему срочной службы в армии «нужно вообще поменять». Так он предложил идею сокращения срока, или «идею проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы», что позволит «молодым людям овладеть минимальными военными навыками».
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Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой
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Лиз Трасс не спала всю ночь и отправляла СМС друзьям в 4.00 утра перед тем, как в четверг внезапно объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании, проработав на посту всего 44 дня, пишут британские СМИ.
Ближайшие союзники Лиз Трасс узнали, что «игра наконец-то началась» еще накануне, когда на их мобильные телефоны начали поступать сообщения от нее после четырех часов утра, пишет Daily Mail.
По информации издания, Трасс переписывалась с друзьями до поздней ночи после сумбурного дня в Вестминстере, когда она уволила министра внутренних дел, а затем, несколько часов спустя, «умоляла» своего главного партийного организатора не уходить в отставку.
В статье говорится, что вечером в среду в вестибюлях для голосования в Палате общин происходили скандальные сцены, депутаты-консерваторы кричали, обращаясь к Трасс: «Это бардак!».
Один из сторонников экс-премьера сказал изданию, что Трасс «была напугана тем, как быстро всё происходило». «Но она всё еще думала, что сможет уцелеть», – отметил он.
Однако, по словам источника издания, на следующее утро «ее настроение изменилось». Собеседник Daily Mail отметил, что переписка в четыре утра «никогда не бывает хорошим знаком». «К этому моменту она, похоже, поняла, что всё, вероятно, кончено», – рассказал источник.
Утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Трасс запомнится своей катастрофической безграмотностью.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс.
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В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области
ООН: Повреждение электростанций в Белгородской области вызывает беспокойство
Удары по энергетической инфраструктуре Белгородской области в преддверии зимы вызывают обеспокоенность, заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.
На вопрос о том, как организация оценивает многочисленные удары украинских военных по Белгородской области, Шамдасани ответила, что повреждение электростанций и линий электропередач перед наступающей зимой вызывает обеспокоенность по поводу защиты уязвимых групп населения», передает РИА «Новости»
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны вооруженных сил Украины города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, повреждены торговый центр, ФОК, разрушены линии электропередач и жилые дома.
Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья
Политолог Багдасаров: Пашинян может готовить документ, который приведет к выдавливанию России из Закавказья
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Если «Вашингтонский документ», согласованный Баку и Ереваном, существует, то это означает в будущем выдворение российских миротворцев из Закавказья и военной базы из Гюмри, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее появилось сведения о якобы составленном США и ЕС договора для Армении и Азербайджана.
«США и ЕС уже координируют между собой вопросы работы на армяно-азербайджанской границе. В этой связи, я думаю, что полное выдворение России из Армении, а значит и из Закавказья – вопрос времени, причем, совсем недолгого. Армения – единственная страна в Закавказье, где было существенное присутствие России, в том числе – военное. Там наши позиции были сильны, в отличие от Грузии и Азербайджана, где Турция опередила Россию», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По словам эксперта, если спецоперация на Украине затянется, то серьезное сокращение российского присутствия в Закавказье произойдет в ближайшие год – два. «Никол Пашинян открыто работает с американцами – это тоже о многом говорит. При этом помощи от Эрдогана в этом регионе Москве ждать не стоит: он тоже заинтересован в выталкивании России с Южного Кавказа», – отметил он.
Чего-то подобного вполне можно ожидать и в Центральной Азии, считает собеседник. «Мы видим, что ЕС и США действуют очень быстро, решительно и профессионально по этим направлениям. Например, несколько дней назад в зоне киргизско-таджикского конфликта побывала делегация во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером. Он тоже предлагает запустить миссию по демилитаризации границы. И это тоже означает полный уход России из этого региона», – указал аналитик.
В четверг стало известно о начале создания гражданской миссии в составе 40 наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости». «Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать два месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», – приводит «Арменпресс» слова армянского премьер-министра Пашиняна.
Стоит также отметить, что в армянских СМИ распространяется информация о якобы наличии секретного документа об урегулировании конфликта в Карабахе, автором которого был Госдепартамент США, и который обсуждался на встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Вашингтоне 27 сентября.
По информации армянских СМИ, соглашение предусматривает, что Баку назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха, стороны будут обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также будет прорабатываться Зангезурский коридор.
При этом в середине сентября Пашинян опровергал сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, заявив, что «это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».
В конце сентября газета ВЗГЛЯД рассказывала, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией.
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Теракт на пророссийской демонстрации предотвратили в Энергодаре
Экс-член украинской теробороны рассказал о предотвращении теракта в Энергодаре
Боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре, рассказал бывший член теробороны Сергей Парамонов, который добровольно сдался российским силовикам.
По словам Парамонова, во время службы в теробороне Самойдюк (бывший замглавы Энергодара при киевском режиме) и Романенко выдали оружие для его применения по указанию бывшего мэра города Орлова, чтобы напасть на российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций, передает РИА «Новости». Однако благодаря своевременной информации теракт удалось предотвратить.
Ранее глава города Александр Волга в эфире канала «Россия 24» рассказал, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности.