В Ейске развернули 11 коек реанимации и восемь операционных

Замгубернатора Минькова сообщила о размещении одиннадцати коек реанимации и восемь операционных в ЦРБ

Одиннадцать коек реанимации и восемь операционных развернули в центральной городской больнице Ейска в Краснодарском крае после крушения самолета СУ-34, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова.

Минькова в своем Telegram-канале написала, что в Ейской ЦРБ развернули восемь операционных, для тяжелых пациентов оборудовали 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести – 100 коек с кислородом. Всего в поврежденном доме проживают около 600 человек.

В станции скорой помощи также отметили, что 13 бригад скорой помощи работают на месте крушения бомбардировщика Су-34, передает ТАСС.

Главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян сообщил, что число пострадавших уже составляет 19 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии.

Напомним, Минобороны подтвердило, что причиной падения самолета СУ-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске стало возгорание двигателя. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения самолета в Ейске повреждено минимум 17 квартир.

Позже стало известно о двух погибших и 15 пострадавших при падении самолета.