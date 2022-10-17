Стало известно о двух погибших при падении самолета в Ейске

ГУ МЧС Краснодарского края: Два человека погибли, 15 пострадали при падении самолета в Ейске

В результате падения самолета СУ-34 во двор дома в Ейске погибли два человека и еще 15 пострадали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что два человека погибли и 15 пострадали при падении самолета в Ейске, передает ТАСС.

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края также сообщило, что эвакуированные жители многоэтажного дома в Ейске будут размещены в пансионатах.

В ведомстве добавили, что на месте работают спасатели «Кубань-СПАС», медики и специалисты других служб.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) подтвердили, что пожар охватил все девять этажей жилого дома. «Обрушений пока нет. Из этого подъезда эвакуировали около 100 человек», – уточнили в ЕДДС.

Напомним, Минобороны подтвердило, что причиной падения самолета СУ-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске стало возгорание двигателя. Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения самолета в Ейске повреждено минимум 17 квартир.