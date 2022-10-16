Мужчина подорвался на мине в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: В Белгородской области мужчина наступил на мину, ему оторвало ступню

В Шебекинском городском округе Белгородской области мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, пострадавшему оказана помощь, бригада «скорой» увезла его в больницу.

Гладков предупредил жителей Белгородской области об опасности нахождения в лесах после обстрелов со стороны Украины и попросил не посещать лесополосы во всех граничащих с Украиной муниципальных районах.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех.