В Германии призвали запустить «Северный поток – 2»

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Вайдель выступила за запуск «Северного потока – 2»

Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2», и не пройдут мирные переговоры по Украине, заявила сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель радиостанции Deutschlandfunk.

По словам Вайдель против Германии идет экономическая война, страна окажется в большом проигрыше, если не принять меры. Сопредседатель АдГ подчеркнула, что нет компетентных представителей правительства, которые хоть как-то разбирались бы в проблеме или вообще могли бы представлять интересы Германии, передает Deutschlandfunk.

Вайдель считает, что нужно немедленно ввести в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», а также провести мирные переговоры по Украине. Правда вопрос проведения референдумов по присоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России, Вайдель не считает проблемой Германии, передает ТАСС.

Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.

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