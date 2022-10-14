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Обозначены сроки старта переговоров России и Турции по газовому хабу
Переговоры российско-турецкий делегаций по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе
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Делегации Турции и России могут начать обсуждения по вопросам газового хаба уже на следующей неделе, сообщил дипломатический источник в Анкаре.
По его словам, в ближайшие несколько дней также определится место для проведения диалога, по результатам будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс, передает РИА «Новости».
Другой источник в Стамбуле заявил, что переговоры по продлению срока действия «продуктовой сделки» все еще ведутся, благодаря участию Турции и ООН есть надежда на консенсус, несмотря на то, что срок ее действия заканчивается 19 ноября.
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба.
Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.
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Власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза
Управление береговой охраны Турции сообщило о приостановке движения в проливе Босфор из-за следующего в Россию сухогруза
Движение в проливе Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у направляющегося в Россию сухогруза, сообщило управление береговой охраны Турции.
В управлении береговой охраны Турции утверждают, что у 190-метрового судна «Аннита» (Annita), следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя, после чего по просьбе капитана к судну были направлены два буксира и катер с лоцманом, передает ТАСС.
Напомним, в конце сентября пролив Босфор заблокировал шедший в Россию сухогруз.
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Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу
Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.
Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.
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Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
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Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.
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В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
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В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной.
«В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.
«Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
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Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.
Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.
Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.
Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно воспринял идею российского президента о создании газового хаба
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, уже сформулированы первые поручения по этой теме, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что Россия фактически не контактирует с европейскими странами, так как они и сами не хотят переговоров. По его словам, на данный момент европейские партнеры являются оппонентами.
Представитель Кремля подчеркнул, что газовый хаб является очень интересной темой, добавив, что Европе в данный момент придется втридорога покупать у американцев сжиженный газ. В то время как «Турецкий поток» остается единственным надежным маршрутом.
Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.
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Ушаков: Россия не получала от Эрдогана предложений о пятисторонних переговорах по Украине
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган ни разу не предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине
России не поступало ни одного предложения от президента Турции Реджепа Эрдогана об организации встречи России, США, Британии, Германии и Франции по теме конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он пояснил, что о таком предложении писали только СМИ. Сам Эрдоган такой идеи не предлагал, передает ТАСС.
Ушаков уточнил, что по дипломатическим каналам такого предложения также не было. Помощник президента подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов, однако пока непонятно, что обсуждать.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает справедливое завершение конфликта на Украине дипломатическим путем.
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Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры российского и турецкого лидеров стартовали в Астане
В канцелярии турецкого лидера сообщили о начале переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане.
Сам Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой российского государства возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества Анкары в этом процессе, передает РИА «Новости».
Ранее глава Турции призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной. По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития».
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Стало известно о намерении Эрдогана обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Турецкий гостелеканал TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Также ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор, приводит сообщение телеканала РИА «Новости».
Ранее Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
Также сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Из портов Украины вышли восемь судов с зерном
В Минобороны Турции заявили, что порты Украины покинули восемь судов с зерном
Очередные восемь судов с зерновыми покинули во вторник порты Украины в рамках реализации «продуктовой сделки», сообщило Министерство обороны Турции в социальных сетях.
Турецкие власти добавили, что всего с 1 августа, когда была начала «продуктовая сделка», с Украины по морскому гуманитарному коридору вывезли более 7 млн тонн сельхозпродукции, передает ТАСС.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Путин и глава Турции Эрдоган провели переговоры, которые длились около 1,5 часов
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры тет-а-тет в рамках саммитов СВМДА и СНГ в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сообщается, что встреча продлилась около 1,5 часов. Песков уточнил, что лидеры говорили тет-а-тет, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что Эрдоган позитивно отнесся к предложению Путина о создании в Турции газового хаба. Этот вопрос будет прорабатываться.
Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.
В Турции назвали возможным реализацию предложения о газовом хабе
Минэнерго Турции сообщило о возможности реализовать предложение Путина о газовом хабе
Предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции можно реализовать, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на Российской энергетической неделе.
«Его возможно реализовать. Россия ранее уже реализовывала успешные инфраструктурные проекты», – передает ТАСС его слова.
Путин ранее сказал, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане сказал, что намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Путин допустил возможность хаба в Турции определять цены на газ
Президент Владимир Путин заявил, что предлагаемый газовый хаб в Турции сможет в будущем определять цены на топливо
Предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать определяющей цены на голубое топливо площадкой, исключающей политизацию этого вопроса, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.
По его словам, создание такого хаба может стать точкой не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос. Путин добавил, что в данный момент цены заоблачные, а с помощью хаба ситуацию можно будет регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической повестки, передает ТАСС.
Также на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане Путин подчеркнул, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру.
По итогу встречи российский лидер обратил внимание, что им с Эрдоганом удается регулярно контактировать, несмотря на санитарные и политические ограничения. «Это дает хорошие результаты», – отметил он.
Ранее Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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