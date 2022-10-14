Обозначены сроки старта переговоров России и Турции по газовому хабу

Переговоры российско-турецкий делегаций по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе

Делегации Турции и России могут начать обсуждения по вопросам газового хаба уже на следующей неделе, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, в ближайшие несколько дней также определится место для проведения диалога, по результатам будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс, передает РИА «Новости».

Другой источник в Стамбуле заявил, что переговоры по продлению срока действия «продуктовой сделки» все еще ведутся, благодаря участию Турции и ООН есть надежда на консенсус, несмотря на то, что срок ее действия заканчивается 19 ноября.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба.

Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.

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