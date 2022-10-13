Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно воспринял идею российского президента о создании газового хаба

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, уже сформулированы первые поручения по этой теме, передает РИА «Новости».

Также Песков добавил, что Россия фактически не контактирует с европейскими странами, так как они и сами не хотят переговоров. По его словам, на данный момент европейские партнеры являются оппонентами.

Представитель Кремля подчеркнул, что газовый хаб является очень интересной темой, добавив, что Европе в данный момент придется втридорога покупать у американцев сжиженный газ. В то время как «Турецкий поток» остается единственным надежным маршрутом.

Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.