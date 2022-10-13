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Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно воспринял идею российского президента о создании газового хаба
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, уже сформулированы первые поручения по этой теме, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что Россия фактически не контактирует с европейскими странами, так как они и сами не хотят переговоров. По его словам, на данный момент европейские партнеры являются оппонентами.
Представитель Кремля подчеркнул, что газовый хаб является очень интересной темой, добавив, что Европе в данный момент придется втридорога покупать у американцев сжиженный газ. В то время как «Турецкий поток» остается единственным надежным маршрутом.
Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.
Ходаковский назвал главное оружие солдата
Командир бригады «Восток» ДНР Ходаковский назвал лопату главным оружием солдата против смерти
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Никогда нельзя пренебрегать возможностью вырыть себе лопатой укрытие, поскольку 70% потерь происходит от осколков, летящих вверх и вдоль земли, рассказал командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале Ходаковский написал, что самое главное оружие солдата против смерти – лопата. А поэтому именно ее нужно первой приводить «к нормальному бою, проверив, как черенок прикреплен к рабочей части и насколько и то, и другое работоспособно».
По его словам, 70% потерь происходит не от прямого попадания пули, а от осколков, летящих вверх и вдоль земли, и если солдат ниже уровня почвы – они летят не в него. «Поэтому никогда не обманывайтесь тишиной и не пренебрегайте возможностью вырыть себе укрытие – так говорил я сегодня российским добровольцам, прибывшим к нам добывать вместе с нами победу, и так советую всем, кого эта участь ждет в ближайшей перспективе», – добавил Ходаковский.
В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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На Украине сообщили о нарушении энергоснабжения по всей стране
Премьер Украины Шмыгаль заявил о введении графика аварийных отключений в четырех областях, в том числе в Киевской
Энергоснабжение нарушено почти по всей стране, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях планируются аварийные отключения, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и Киеве. По его словам, электроснабжение нарушено практически по всей стране, в восьми регионах есть проблемы с водоснабжением.
Он добавил, что введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Отмечается, что большую часть поврежденных объектов энергетической инфраструктуры смогут восстановить уже в понедельник, а часть возобновит работу уже во вторник.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
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В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной.
«В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.
«Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
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Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.
Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.
Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.
Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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На Украине объявили в розыск Шойгу и Матвиенко
СБУ объявила в розыск Матвиенко, Шойгу, Колокольцева, Патрушева, Нарышкина и еще двух россиян
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.
Отмечается, что в розыск также объявлены директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава «Росгвардии» Виктор Золотов, передает ТАСС.
По данным СБУ, большинству членов Совбеза России предъявлены обвинения по ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).
Ранее в понедельник СБУ объявляла в розыск заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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Казахстан призвал сограждан покинуть Украину
Власти Казахстана обратились к гражданам страны срочно уехась с Украины
Посольство Казахстана в Киеве обратилось с просьбой к своим гражданам отказаться от поездок на территорию Украины и по возможности покинуть эту страну, сообщила пресс-служба диппредставительства.
В сообщении говорится, что в связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах, передает ТАСС.
Кроме того, диппредставительство «убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины».
Ранее в украинской столице вновь объявили воздушную тревогу.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
При обстреле Курской области ВСУ пострадали два человека
Губернатор Курской области Старовойт сообщил о сильном пожаре после обстрела поселка Теткино со стороны ВСУ
В результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале Старовойт написал, что под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал поселок Теткино Глушковского района. По его словам, со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме.
Губернатор добавил, что, по предварительным данным, ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем, указал он.
Ранее Старовойт сообщил, что территориальный гарнизон Курской области в скором времени планируется усилить для защиты от обстрелов.
Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Стало известно о намерении Эрдогана обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Турецкий гостелеканал TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Также ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор, приводит сообщение телеканала РИА «Новости».
Ранее Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
Также сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Стремоусов исключил возможность захвата ВСУ Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о нехватке сил у украинских военных
Возможность захвата Херсона исключена, поскольку у противника недостаточно сил. В Херсонской области продолжается свободная жизнь, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
В своем Telegram-канале в видеообращении Стремоусов отметил, что возможность захвата Херсона на сегодняшний момент исключена. По его словам, живая сила противника, «в нашем случае – укронацистов», настолько мала по сравнению с тем, что на самом деле происходит на поле брани, что все те жертвы напрасны и бесполезны. Поэтому на сегодняшний день все, что происходит в Херсоне, – свободная жизнь, указал он.
Он добавил, что «Россия нас защищает, никто уходить из Херсона не собирается». Чтобы обезопасить от обстрелов со стороны Украины жителей области, им предоставили возможность выехать на отдых в соседние курортные регионы России.
Ранее Стремоусов сообщил, что все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло.
Из портов Украины вышли восемь судов с зерном
В Минобороны Турции заявили, что порты Украины покинули восемь судов с зерном
Очередные восемь судов с зерновыми покинули во вторник порты Украины в рамках реализации «продуктовой сделки», сообщило Министерство обороны Турции в социальных сетях.
Турецкие власти добавили, что всего с 1 августа, когда была начала «продуктовая сделка», с Украины по морскому гуманитарному коридору вывезли более 7 млн тонн сельхозпродукции, передает ТАСС.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
В Турции назвали возможным реализацию предложения о газовом хабе
Минэнерго Турции сообщило о возможности реализовать предложение Путина о газовом хабе
Предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции можно реализовать, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на Российской энергетической неделе.
«Его возможно реализовать. Россия ранее уже реализовывала успешные инфраструктурные проекты», – передает ТАСС его слова.
Путин ранее сказал, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане сказал, что намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Эрдоган намерен обсудить с Путиным посредничество по Украине
Президент Турции Эрдоган обсудит с Владимиром Путиным в Астане посредничество по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью 24Tv.
Калын заявил, что Эрдоган обсудит с Путиным возможные шаги Турции и меры, которые можно предпринять для прекращения огня (на Украине). По словам представителя турецкого президента, существует очень много «подводных камней, ловушек и ям» для достижения прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом при посредничестве Анкары.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Путина и Эрдогана на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция планирует организовать переговоры России, США, Франции, Германии и Британии по Украине, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам.
Начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры российского и турецкого лидеров стартовали в Астане
В канцелярии турецкого лидера сообщили о начале переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане.
Сам Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой российского государства возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества Анкары в этом процессе, передает РИА «Новости».
Ранее глава Турции призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной. По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития».
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