Путин пригласил эмира Катара в Россию

Президент Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадо отметил, что будет рад видеть его в России

Российский лидер Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане отметил, что будет рад видеть его в России.

По его словам, вся российская делегация приступила к практическим обсуждениям злободневных вопросов. Президент отметил, что будет очень рад снова видеть всех, «как и договаривались, в России», передает ТАСС.

Отмечается, что саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) начал работу в Астане в четверг.

Встреча началась с церемонии приветствия глав делегаций, прибывающих на саммит, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как руководителем принимающей стороны. Лидеры по традиции сделали общее фото и перешли в зал заседаний для переговоров.

Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.