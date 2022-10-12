Вхождение в состав России новых территорий поддержали почти 80% граждан

Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS

Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»

Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.

«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.

Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.

Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.

Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.

«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.

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