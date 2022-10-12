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Вхождение в состав России новых территорий поддержали почти 80% граждан
По данным ФОМ, вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей поддерживают около 80% россиян
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Вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей одобрили 78% граждан России, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
7% опрошенных россиян высказались против присоединения этих территорий, 3% – за вхождение только некоторых территорий, а 13% затруднились дать ответ.
Что касается ДНР и ЛНР, 37% опрошенных считают, что референдумы были проведены там своевременно, 44% думают, что их надо было провести раньше, 2% – что позже, 6% полагают, что проводить их не следовало, говорится в сообщении на сайте ФОМ.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях 42% сочли своевременными, 31% сказали, что их надо было провести раньше, 4% – что позже, 7% – что их вообще не следовало проводить.
Напомним, вхождение ДНР в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей. ЛНР поддержали 98,42% избирателей. Вхождение Херсонской области в состав России поддержали 87,05%, а Запорожской области – 93,11% избирателей.
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Американские СМИ раскрыли планы Британии по уничтожению Крымского моста
Grayzone: Британская разведка подготовила план по уничтожению Крымского моста ракетами еще весной
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Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.
В публикации Grayzone сообщается, что портал получил презентацию от апреля 2022 года, предназначенную для высших чинов британской разведки, где излагается план подрыва Керченского моста... при участии специально подготовленных украинских солдат, передает РИА «Новости».
Отмечается, что план был составлен по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. Автор документа военный Хью Уорд, в плане описываются стратегии создания угрозы военно-морским силам России.
Уорд предлагал уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.
В публикации говорится, что Донелли переслал план бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям.
Как отмечает портал, он ранее являлся совладельцем компании Bulcommerce KS – посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, вскрылась связь экс-министра с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.
Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтверждает его, сославшись на необходимость переговоров с Донелли.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
По словам президента России Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.
В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин в докладе президенту заявил, что дело о взрыве возбудили по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
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Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.
Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».
«Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.
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Сенатор Климов: Организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Буданов должен быть ликвидирован
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Тот факт, что оружие для совершения теракта на Крымском мосту было отправлено из порта Одессы, является грубейшим нарушением «зерновой сделки», а глава ГУР МО Украины Буданов после организации такого теракта должен быть ликвидирован. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов, комментируя подробности организации теракта, опубликованные ФСБ.
«Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Также необходимо установить, каким образом грузовик с взрывчаткой сперва прошел КПП «Верхний Ларс», а затем прошел досмотр перед въездом на Крымский мост. Это была халатность или коррупция? Вопросов крайне много, но сейчас необходимо придерживаться определенного порядка расследования и не делать поспешных заявлений», – отметил Климов.
«Вместе с тем мы видим грубейшее нарушение «зерновой сделки». Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения», – заявил он.
«Вместе с тем нарушением «зерновой сделки» также является то, что большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые. Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки», – убежден собеседник.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
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Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
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Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
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ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе
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Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их хранения, передает РИА «Новости».
В ФСБ отметили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
Уголовное дело пока возбуждено по одной статье – о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (ч. 4 ст. 222 УК РФ), в рамках которого «документируется его причастность к иным противоправным действиям».
Кроме того, ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали гражданина Украины.
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Мэр Львова: На восстановление электроснабжения города нужны месяцы
Мэр Львова Садовый: В результате удара в городе выведены из строя четыре электроподстанции
В результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции, в городе проблемы со стабильным электроснабжением, сообщил мэр Андрей Садовый.
В своем Telegram-канале Садовый написал, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации, но на восстановление электроснабжения уйдут месяцы. Также он призвал население какое-то время ограничить использование электроэнергии.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Российские военные заявили о готовности наступать в Запорожской области
Военные российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и приготовились идти в наступление, ожидают приказа, рассказал один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.
По его словам, ВСУ прощупывают российских военных на слабые точки в обороне, пытаются зайти и прорваться, однако российские ребята очень сильны духом. В данный момент у военных имеются уголь, дрова и буржуйки, выкопаны блиндажи. Практически на все 100% готовы идти в наступление, ребята уже устали сидеть на месте, передает РИА «Новости».
Кроме того, военный добавил, что ВСУ беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более крупного калибров.
Ранее Минобороны рассказало об отбитых атаках ВСУ на четырех направлениях.
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Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии
Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.
Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».
Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против «джавелинов», кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.
«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.
Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены.
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В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Киев оценил ущерб энергетической инфраструктуре от ударов России
Украинский министр Галущенко: Россия поразила 30% энергетической инфраструктуры страны
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Ракетными ударами России по территории Украины за последние два дня было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Такую оценку он дал в интервью американскому телеканалу CNN.
По словам Галущенко, Россия впервые с начала военных действий «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру. Он считает, что атаки на объекты вызваны тем, что украинские поставки электроэнергии в Европу помогают европейским странам экономить на российском газе и угле.
Министр добавил, что сейчас Украина рассматривает вариант получения дополнительной электроэнергии из Европы.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
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Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».
Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.
Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.
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Бердымухамедов заявил об интересе Туркмении в развитии отношений с Украиной
Туркменская сторона заинтересована в расширении связей с украинской стороной, говорится в поздравлении туркменского лидера Сердара Бердымухамедова в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского с 30-летием дипотношений стран.
«Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие. Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей», – говорится в заявлении, передает ТАСС со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».
Бердымухамедов отметил, что совместные усилия стран должны помочь в развитии совместных интересов.
Весной 2022 года Сердар Бердымухамедов заявил о выбранном курсе во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет делать новый руководитель на посту президента, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.
Ветеран ФСБ оценил масштаб угрозы ПЗРК «Игла» в руках террористов
Ветеран ФСБ Демидкин: Приехавший с Украины террорист с ПЗРК «Игла» мог сбить самолет
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Украинские террористы пытаются использовать крайне опасные ПЗРК «Игла». В связи с этим необходим дополнительный контроль въезжающих на границе, а также по месту жительства новоприбывших. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Виталий Демидкин. Ранее в ФСБ отчитались о предотвращении сразу двух терактов в Московской области и Брянске.
«ПЗРК «Игла» – очень опасное оружие. Масштабы разрушений при его использовании могли быть очень большими. Даже малоподготовленный террорист мог подбить самолет или вертолет во время взлета или посадки. Кроме того, взрывное устройство с элементами «Иглы» злоумышленник мог заложить в любом торговом центре. Тогда пострадали бы сотни людей, которые просто пришли за покупками»», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Очень плохо, что нашим правоохранительным органам не сразу удалось отследить момент пересечения террористом российской границы. Не исключаю, что это связано с наличием каких-то троп и лазеек в обход КПП», – продолжил собеседник.
Учитывая, что террористы попали в Россию через Эстонию, «на наших братьев эстонцев теперь надо обратить пристальное внимание». «Мне не очень понятно, чего сейчас добивается страна, которая еще не так давно была с нами в составе большого государства. Но это уже на их совести. Нам важно, чтобы российские пограничники проявляли максимальную бдительность, не закрывали глаза на какие-то подозрительные вещи в угоду сиюминутной выгоде», – призывает эксперт.
«Сегодня нужен жесткий контроль не только на границе, но и по месту жительства новоприбывших людей. Бдительность придется проявить и силовикам, и простым гражданам, которые, например, заметили подозрительного человека, входящего в подъезд жилого дома. Такие, казалось бы, простые вещи могут реально предотвратить серьезные теракты с сотнями жертв», – предлагает Демидкин.
«При этом наши сотрудники ФСБ работают четко и слаженно. И это видно на примере поимки преступников еще на этапе подготовки теракта. Более того, силовики, которые отвечают за перехваты подозрительных звонков или «видеоконсультаций», знают свое дело. Они либо глушат эти связи, либо выявляют местоположение консультируемого», – поясняет эксперт.
«Что касается начальника ГУР МО Украины Буданова, который причастен к теракту на Крымском мосту, его пора бы зачислить в террористы. Очевидно, что со временем на нем необходимо поставить крест», – заключил Демидкин.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске. В обоих случаях предполагалось использование ПЗРК «Игла». Также в обоих случаях террористы проникли в Россию через Эстонию.
Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».
ФСБ предотвратила теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске
ФСБ: Предотвращен теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске, задержан гражданин Украины
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Силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, задержан гражданин Украины, сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно сообщению ФСБ, была предотвращена подготовка Украиной теракта на одном из транспортных терминалов Брянска. Оперативники задержали украинца 1967 года рождения, который по заданию СБУ приехал из Киева через Эстонию в пограничную область России, где откопал схрон с компонентами взрывного устройства, передает РИА «Новости».
После этого на съемной квартире мужчина собрал СВУ под контролем взрывотехника СБУ и даже протестировал канал его срабатывания. После этого подозреваемый разведал на одном из складов транспортной компании возможность заложить взрывчатку и подорвать ее.
Как сообщили в ФСБ, у задержанного изъяли взрывное устройство, изготовленное из боевой части ПТУР, мощность которого составляет три килограмма в тротиловом эквиваленте, и средства связи с кураторами СБУ.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум тяжким статьям, сам он сознался в совершении преступления и сотрудничает со следствием.
Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовившийся теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии.
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«Наблюдателей» от G7 предупредили об угрозе стать военными целями на Украине
Источник в Москве предупредил, что «наблюдатели» от стран G7 станут военными целями на Украине
Так называемые наблюдатели от стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) станут на Украине законными военными целями, предупредил источник в Москве.
По словам источника РИА «Новости», страны G7 участвуют в конфликте на Украине, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков. Если они положительно отреагируют на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями, подчеркнул источник.
11 октября Зеленский призвал страны G7 разместить на северной границе Украины международных наблюдателей.
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