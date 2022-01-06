Макрон отказался считать противников вакцинации гражданами

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.

По словам французского лидера, он не желает злить народ Франции, но вот невакцинированных он действительно хочет разозлить, и намерен идти до конца, максимально ограничивая им доступ к участию в общественной жизни.

«Я не собираюсь сажать их (невакцинированных) в тюрьму, я не собираюсь насильно их вакцинировать. Поэтому мы должны сказать им: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти выпить кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Вы больше не сможете ходить в кино. Когда моя свобода угрожает свободе других, я становлюсь безответственным. А безответственный человек больше не является гражданином», – заявил он в интервью газете Le Parisien, передает РенТВ.

В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон» власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет является поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков. Новые требования будут распространяться на всех лиц старше 16 лет.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение санкций за изготовление и использование поддельных документов.

В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В среду в стране был установлен новый антирекорд – более 332 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

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