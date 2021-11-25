Во Франции ввели обязательную ревакцинацию для продления санпропуска

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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Депутата Рашкина лишили неприкосновенности
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Для России все происходящее – еще одна иллюстрация того, насколько связан между собой окружающий нас мир. Китай является стратегическим партнером России и солидарно выступает с ней по наиболее важным международным вопросам. Он тщательно дозирует свое присутствие в чувствительных для России регионах, особенно в Центральной Азии.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Во Франции ввели обязательную ревакцинацию для продления санпропуска
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Власти Франции аннулируют после 15 января все санитарные пропуска за отказ пройти ревакцинацию, об этом заявил в Париже министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
«С 15 января все санитарные пропуска граждан от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу, будут деактивированы», – цитирует политика ТАСС.
Таким образом, французы получат два месяца, чтобы поставить третью дозу вакцины. У большинства пройдет от пяти до семи месяцев с момента первой прививки, поэтому понадобится ревакцинация.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции заразился коронавирусом. Жан-Кастекс получил положительный результат теста на вирус. В канцелярии заявили, что рабочий графика политика скорректируют.
Газпром согласился не прекращать поставки в Молдавию
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Российская компания «Газпром» согласилась с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну, сообщил представитель холдинга.
Он уточнил, что Кишинев обязался полностью осуществить текущие платежи перед Газпромом до 26 ноября, передает ТАСС.
Также холдинг рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
Молдавская сторона при этом полностью признает правомерность действий Газпрома.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.
Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ
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По накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, заявил сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Бойко указал, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом», передает Sputnik «Ближнее зарубежье».
Он подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.
По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.
В сентябре виртуальная миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.
Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
«Северный поток – 2» не упомянули в соглашении новой правящей коалиции ФРГ
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В коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) не идет речь о газопроводе «Северный поток – 2».
Будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
В документе отмечается, что партии поддерживают выход из угольной энергетики до 2030 года. При этом газовые электростанции должны быть построены по климатически нейтральным технологиям, передает ТАСС.
«Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников», – говорится в соглашении.
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам.
«Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества.
«Мы хотим создать возможность для безвизового перемещения из России в Германию особо важных целевых групп, например молодежи», – отмечается в соглашении.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
«Нашей целью остается свободный от атомного оружия мир и тем самым свободная от атомного оружия Германия. Мы настоятельно выступаем за заключение соглашения, продлевающего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое бы включало в себя, наряду с новыми стратегическими атомными боевыми системами, и системы малой и средней дальности», – говорится в тексте.
«Мы делаем ставку на переговоры между США и Россией по полному разоружению в субстратегической области. Мы хотим сильнее привлечь к усилиям по атомному разоружению и контролю над вооружениями такие страны, как Китай», – подчеркнули политики.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «СП-2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Новый кабмин Германии выступил за частичную отмену виз с Россией
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Новый кабинет министров Германии рассматривает возможность создания безвизовых поездок между Россией и Германией для отдельных групп граждан, говорится в документе, в котором прописаны основные пункты политической повестки будущего правительства.
«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный немецкими СМИ.
Ранее сообщалось, что немецкие депутаты раскритиковали введение санкций в против газопровода «Северный поток – 2». Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что фракцию «Зеленых» начинает возмущать наглость США, немцы не могут согласиться с ролью вассала. Депутат партии в среду раскритиковал очередные санкции штатов против газопровода, назвав их неприемлемыми даже для противников проекта.
Политолог уточнил, что партия всегда выступала против строительства «Северного потока – 2», они просто не хотят, чтобы в этот вопрос вмешивались США.
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
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Россию можно вынудить продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, в случае если Запад «не позволит» Москве запустить трубопровод «Северный поток – 2», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
По его мнению, только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине, передает РИА «Новости».
«Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку – 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считает Гончар.
При этом он утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину «не входит в планы России». По его мнению, цель Кремля – обнулить Украину по транзиту газа раньше, чем закончится срок действия договора.
Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» – «заслуга Украины».
Педофил-трансгендер изнасиловал сокамерницу в женской тюрьме в США
В штате Вашингтон педофила, который назвал себя женщиной, перевели в женскую тюрьму, там он изнасиловал сокамерницу, рассказал бывший охранник исправительного учреждения Скотт Флеминг.
Журнал National Review пишет, что Управление исполнения наказаний штата установило специальные процедуры «для обеспечения справедливого отношения к трансгендерным, интерсексуальным и (или) гендерно неконформным лицам». Это касается, в частности, условий заключения и распорядка дня и надзора, передает RT в Telegram.
Заключенного ранее звали Хобби Бингем, он отбывал срок за половой контакт с несовершеннолетней. Уже после суда Бингем заявил, что считает себя женщиной по имени Андромеда Лав, а затем добился перевода в женскую тюрьму.
По словам Флеминга, пострадавшая от действий Андромеды заключенная ранее подвергалась сексуальному насилию и лечилась в психиатрическом отделении тюрьмы. Из отчета об инциденте следует, что Андромеда пыталась убедить свою жертву в том, что они «родственные души».
При этом сначала персонал тюрьмы решил скрыть инцидент: офицер, задержавший Андромеду и сохранивший рапорт на рабочем компьютере, через некоторое время обнаружил, что файл был удален.
Андромеда Лав уже вышла из тюрьмы. В день освобождения она коротко постриглась и снова стала называть себя мужчиной.
Ранее МОК решил опубликовать рекомендации по допуску трансгендеров к Олимпиаде. При этом в Техасе ограничили участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «борьба с трансфобией» стала террористической угрозой.
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В России допустили срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией
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«Если Байден проиграет борьбу с Конгрессом, и санкции против «Северного потока – 2» будут введены, вред рестрикций будет зависеть от даты их реализации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее журнал Foreign Policy сообщил о попытках Джо Байдена добиться исключения части санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета.
«Даже если новые санкции против «Северного потока – 2» будут включены в оборонный бюджет США, Госдепартамент и казначейство теоретически могут оставить за собой возможность их не реализовывать. Например, одобренные Конгрессом в 2019 году санкции против российской банковской сферы казначейство США никак не реализовало», – сказал политолог, американист Малек Дудаков.
Если Конгресс обяжет Белый дом применить санкции, то главная борьба развернется за дату, когда они должны быть реализованы, добавил эксперт. «Наверняка там будет временной лаг на год – тогда введение рестрикций вряд ли принципиально осложнит работу «Северного потока – 2». В том случае, если Белому дому дадут два-три месяца, тогда санкции нарушат энергетическое партнерство России и Германии, а также «газовую сделку» между Вашингтоном и Берлином», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что в Вашингтоне есть группы влияния, чья повестка не совпадает с официальной позицией Белого дома и с личными взглядами Джо Байдена и Энтони Блинкена на «Северный поток – 2». «Они будут пытаться повлиять на новую правящую в ФРГ коалицию с тем, чтобы отсрочить ввод трубопровода в эксплуатацию», – отметил политолог.
Дудаков считает, что Байдену будет нелегко отстоять свою позицию, так как против «Северного потока – 2» действительно сложился, по сути, двухпартийный консенсус – большинство законодателей на Капитолийском холме выступает за ужесточение санкционной политики против Москвы.
«Нынешняя политика Байдена в отношении «Северного потока – 2» идет в фарватере его прошлых заявлений о том, что рестрикции уже не смогут существенно повлиять на ввод трубопровода в эксплуатацию. Этот вектор Байден принял еще в преддверии саммита с Путиным в Женеве. Американский лидер показывает России свою договороспособность и утверждает, что он не является сторонником применения санкционных инструментов. Также глава Белого дома хочет не ухудшения отношений с Москвой, а их заморозки на нынешнем уровне», – резюмировал эксперт.
По данным издания Foreign Policy, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на минувшей неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний.
Указывается, что таким образом администрация Байдена пытается предотвратить введение санкций против компаний из ФРГ. Этот шаг, как отмечается в статье, «вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе». При этом Белый дом желает «не оттолкнуть Германию», которая является для Вашингтона важным союзником.
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
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Захарова заявила о наступлении ВСУ в Донбассе
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Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. «Горячие» головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», – подчеркнула она.
Напомним, в четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
Инстаграм ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию»
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Социальная сеть «Инстаграм» ограничила возможность подписки на страницу известной актрисы Марии Шукшиной.
Выяснилось, что при попытке подписаться на страницу актрисы соцсеть предупреждает: «В профиле публикуется ложная информация». Причем подобное предостережение действует только в мобильной версии соцсети.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.
Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».
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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.
Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».
«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.
Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.
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ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», – цитирует Донецкое агентство новостей Шевченко.
По его словам, в результате был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Также он отметил, что накануне вечером украинские войска обстреляли школу в поселке Красный Партизан возле Ясиноватой.
«В результате обстрела поселка Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал», – отметил Шевченко.
Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР).
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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Первая женщина-премьер Швеции ушла в отставку через несколько часов после назначения
Первая женщина на посту премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку спустя несколько часов после назначения, спикер парламента Андреас Норлен одобрил ее прошение.
В сообщении риксдага (однопалатного парламента) говорится, что Норлен получил просьбу Андерссон об отставке с поста премьер-министра и одобрил ее, передает РИА «Новости».
Риксдаг в среду назначил лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Андерссон премьером, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.
В тот же день проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте, большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией. Тогда Партия охраны окружающей среды заявила, что выходит из коалиции, составляющей правительство меньшинства.
Андерссон после этого решения «зеленых» подала спикеру парламента прошение об отставке.
Шеф ЦРУ пожаловался на «серьезные повреждения мозга» у дипломатов США
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР.
«Он (Бернс) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний – это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», – передает РИА «Новости» текст статьи.
При этом Бернс не обвинял Москву напрямую в каких-либо действиях против американских дипломатов.
«Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом «если», предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов. Тем не менее, решение директора обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве подчеркнуло глубокие подозрения ЦРУ относительно причастности Кремля», – говорится в статье.
Ранее Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.
США утверждали, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам.
СМИ сообщали, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что причиной так называемого гаванского синдрома у американских дипломатов по всему миру стали сверчки, и потому «правда оказалась смешнее троллинга».
ОАЭ выделили 10 млрд долларов на поддержку турецкой лиры
Объединенные Арабские Эмираты на фоне обвала турецкой лиры выделили 10 млрд долларов для инвестиций в экономику Турции.
Об этом передает РИА «Новости».
Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры прошли акции протеста. Митингующие требовали отправить в отставку правительство и отстранить от власти правящую партию Партии справедливости и развития.
Турецкая валюта во вторник упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Падение оказалось максимальным за последние 20 лет.
Обвал турецкой лиры произошел после принятия центробанком Турции решения о снижении учетной ставки до 15% с 16%.
Курс турецкой лиры по отношению к доллару резко падал и в марте после принятия решения Эрдоганом о смене главы Центробанка Турции.
Facebook заблокировал страницу оператора ПХГ «Укртрансгаз»
Социальная сеть забанила страницу компании «Укртрансгаз»; как сообщили представители оператора, это произошло «без очевидных причин» и по вине российских пользователей.
В «Нафтогазе» сообщили, что компания «потеряла свой голос» в Facebook. Блокировку объяснили жалобами со стороны «агрессивных российских ботов» на пост о помощи украинским военным, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Отмечается, что официальную страницу компании, управляющую крупнейшими подземными хранилищами в Европе, блокируют уже третий раз за год.
Ранее в «Укртрансгазе» сообщили, что отбор природного газа из подземных хранилищ в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года. Это объяснили сезоном и деятельностью компаний-нерезидентов, реэкспортировавших часть своих запасов.
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