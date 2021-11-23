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Премьер Франции заразился коронавирусом
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Премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус, сообщило Agence France-Presse.
«Его рабочий график будет скорректирован на ближайшие дни, чтобы он мог продолжать работу, находясь в самоизоляции», – приводит слова источника в канцелярии премьера Франции ТАСС.
По сведениям источника, ранее положительный результат теста на коронавирус получила одна из двух дочерей Кастекса. По этой причине он в понедельник ушел на самоизоляцию. Французский премьер в понедельник принимал участие в совещании о ситуации на Гваделупе с представителями кабмина и парламентариями из этой заморской территории Франции по видеосвязи. Мероприятие проводилось в очном формате в Матиньонском дворце в Париже.
В понедельник утром премьер-министр Франции посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо.
Кастекс первый раз уходил на самоизоляцию в декабре 2020 года после того, как президент страны Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Второй раз был 9 июня, однако тогда не сообщалось о том, у кого из тех, с кем встречался премьер, обнаружили COVID-19. Премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса, получив две дозы препарата производства компании AstraZeneca («Астразенека»). Последний укол был сделан 19 июня 2021 года.
Напомним, в начале ноября ВОЗ предупредила о большом числе случаев COVID-19 в Европе при доминировании «дельта»-штамма.
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Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции
Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего организма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потеря обоняния – один из симптомов коронавируса.
При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.
Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.
Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».
Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.
В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
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В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».
По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода.
«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
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В Кремле отреагировали на проблемы с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане
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Начало проверки у пассажиров QR-кодов в общественном транспорте Татарстана не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он выразил надежду на то, что ситуация нормализуется.
«В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также ответил на вопрос о том, стоит ли вопрос о внесении вакцинации от COVID в национальный календарь прививок.
«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», – сказал представитель Кремля. Однако он добавил, что «имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», передает ТАСС.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Кроме того, в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов. Так, в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
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В медучреждениях Казани скопились огромные очереди за медотводом
В Казани желающие получить QR-код по медотводу выстроились в огромные очереди в поликлиниках, сообщают в местных пабликах.
«В медучреждениях ажиотаж – в них набиваются люди, желающие получить QR-код по медотводу. На этом кадре огромная очередь в 20-й казанской поликлинике. Стимул для этого уж очень большой», – говорится в сообщении Telegram-канала «ВТатарстанеПоймут».
Ранее в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов, нескольких кондукторов госпитализировали. В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов и опасаются, что повторные инциденты приведут к сокращению числа сотрудников автотранспортных предприятий, что грозит коллапсом.
Сообщается, что из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов.
В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – у семи человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека – с двумя прививками, но в отсутствие QR-кода.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Режим обязательной самоизоляции ввели в Югре для непривитых жителей
Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей трех городов и нескольких поселений, следует из опубликованного 22 ноября постановления губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе...», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Режим самоизоляции разрешено не соблюдать гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, а также тем, кто уже переболел вирусом.
Ранее сообщалось, что россиянам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, разрешили в течение полугода не уходить на самоизоляцию после контакта с больными, но, если нет симптомов вируса.
Человек без прививки должен быть на изоляции не менее двух недель со дня контакта с зараженным. Также сообщалось, что лица с ОРВИ и гриппом отнесены к приоритету первого уровня при проведении исследований на COVID-19.
В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Распространение дельта-штамма коронавируса в Японии могло прекратиться вследствие его самоликвидации, сообщили исследователи из Университета Ниигаты в центральной части страны.
По мнению ученых, из-за постоянных мутаций в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса, произошли изменения, передает ТАСС.
В связи с этим белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как следствие, его самоликвидацию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.
Самоизолированным жителям Югры разрешили на пару дней выходить на рыбалку
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Непривитые жители муниципалитетов ХМАО, для которых ввели самоизоляцию, должны оставить специальную заявку, если захотят выйти из дома.
Так, в частности, необходимо указать адрес самоизоляции и причину выхода на улицу. Среди возможных причин: визит в МФЦ, выгул животных, вынос мусора, ритуальные услуги, охота, рыбалка и другие, передает РИА «Новости».
Для каждого выхода на улицу отводится определенное время: на вынос мусора дается полчаса, на рыбалку – 48 часов, на поход в аптеку – два часа.
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Нужно указать адрес конечной точки назначения и название учреждения, куда совершается визит. Если есть желание куда-то съездить, то надо указать – на своем автомобиле или на другом транспорте. При этом, дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых
Ранее Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей трех городов и нескольких поселений.
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Названо новое последствие коронавируса
Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу, сообщил невролог Ойбек Тургунхужаев.
По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, передает радио Sputnik.
«В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», – предупредил невролог.
Медик отметил, что человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы. Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами.
«Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли», – заключил Тургунхужаев.
Ранее ученые заявили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий.
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Цены на такси в Казани резко выросли после введения QR-кодов в транспорте
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани, сообщают СМИ.
Житель Казани в соцсети пожаловался на возрастание цен на услуги такси. За восьмиминутную поездку один из агрегаторов такси просил 372 рубля по самому дешевому тарифу, что в несколько раз дороже, чем было до введения QR-кодов. «Откуда такие цены в шесть утра? Всегда в это время было намного дешевле!» – написал горожанин, передает «Вечерняя Казань».
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Казани подтвердил, что цены на такси действительно резко выросли. Добраться из одного из спальных районов в центр города можно теперь минимум за 400 рублей, тогда как ранее за аналогичную поездку пришлось бы заплатить 130-150 рублей.
Как сообщает МУП «Метроэлектротранс» в официальном аккаунте в Telegram, за утро понедельника из подвижного состава высадили уже более 500 человек.
«На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», – передает ТАСС сообщение предприятия.
Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составила 30 минут.
В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
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Умершей от COVID жительнице Перми выдали QR-код
В Пермском крае жительница Лысьвы, которая умерла от коронавируса, получила QR-код через портал «Госуслуги», сообщила ее родственница в группе «Подслушано Пермь» в
«ВКонтакте».
«У моего мужа заболела бабушка, 08.11 пришел положительный результат на ковид, позже бабушки не стало. Потом ей присвоили QR-код», – приводит ее слова Ura.ru. На скрине с «Госуслуг», который приложила родственница умершей, указана дата выздоровления 20 ноября.
Женщина рассказала, что ее родственница из Лысьвы заболела и сначала долго не могла вызвать врача. Врач пришел к пациентке через два дня и назначил лечение, а через несколько часов после того, как у женщины подтвердился коронавирус, она умерла. Еще через 12 дней, 20 ноября, умершей женщине пришел QR-код о перенесенном заболевании в личном кабинете «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг требуют от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.
Депутат: Критиковать или осуждать власти Татарстана за QR-коды на транспорте нельзя
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«Введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Ранее в республике имели место драки в общественном транспорте из-за проверок QR-кодов.
«Требования иметь при себе QR-коды возникли не от хорошей жизни. К сожалению, Татарстан далеко не на первым месте по числу привитых. В этом плане решение ввести QR-коды на транспорте продиктовано необходимостью склонить население к вакцинации на фоне роста числа заболевших», – отметил депутат Госдумы от Республики Татарстан, первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
«Решение было принято при отсутствии других работающих инструментов, и не было поспешным или необдуманным, – подчеркнул депутат. – Но, конечно, заранее можно было предугадать, что введение таких мер вызовет у части населения непонимание. Кроме того, как граждане, так и проверяющие могли в какой-то момент невежливо ответить или неправильно что-то истолковать».
В любом случае, власти республики возьмут данную ситуацию на контроль и разберутся в причинах конфликтов, добавил собеседник.
«Какой-то регион должен был взять на себя ответственность и стать первым по реализации таких мер. Поэтому критиковать или как-то осуждать власти Татарстана нельзя. Они же делают это не для ущемления прав граждан, а для их защиты, – считает депутат Гильмутдинов. – Более того, это уже привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет».
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут». По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода. «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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В России выявили 35,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 35 681 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2786, Санкт-Петербурге – 2215, Московской области – 1784.
Всего в стране выявлено 9 366 839 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1241 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 265 336 человек.
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За последние сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 053 643 человек.
Накануне, 21 ноября, в России выявили 36 970 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1289.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мэр Одессы допустил гибель людей из-за веерных отключений света
Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе заседания оперативного штаба предупредил о возможности веерных отключений электричества в городе. Градоначальник отметил, что «это вопрос жизни и смерти» для нуждающихся в кислородной поддержке больных COVID-19.
По словам Труханова, о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», – отметил Труханов.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Россиянка умерла от инсульта во время ошибочного лечения от COVID
В Новокузнецке от инсульта умерла женщина, которую начали по ошибке лечить от коронавируса. У пациентки были симптомы мозгового кровоизлияния. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили.
«Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от COVID-19», – передает издание LIFE.
Через восемь дней состояние женщины ухудшилось, позже она скончалась в реанимации. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за инсульта.
Дочь женщины подала в суд на медицинское учреждение. Суд признал вину медработников, взыскав с них 500 тыс. в пользу дочери погибшей. Расследование уголовного дела приостановили, так как совершившее преступление, установить не удалось.
Ранее сообщалось, что жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса. Районная больница должна выплатить ей 1 млн рублей. Женщина потребовала деньги за отказ оказать своевременную помощь ее 60-летнему мужу.
Водитель выгнал пассажирку без маски из автобуса в Воронеже
В Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса, в мэрии города пообещали принять меры.
«А ты, (...) немытая, выйди отсюда (...). В Воронеже водитель с матом вышвырнул пассажирку из автобуса из-за отсутствия маски. Никто из других пассажиров за женщину не вступился», – сообщает в Telegram-канале Ura.ru.
На кадрах видно, как водитель грязно обругал пассажирку, затем схватил ее и вытолкал из автобуса. При этом он сам был без маски.
Как сообщили в мэрии города, водитель был вызван к руководству для дачи объяснений.
«Сейчас в условиях всеобщего стресса всем желательно быть терпимее друг к другу. Водители тоже испытывают большую производственную и эмоциональную нагрузку. В любом случае, с чего бы ни начался этот конфликт, кто бы его ни спровоцировал, такое поведение водителя оправдать невозможно», – приводят слова пресс-службы города «Воронежские новости».
Ранее в Калининграде кондуктор высадила двух десятилетних детей из автобуса из-за отсутствия масок.
В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов, нескольких кондукторов госпитализировали. В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.