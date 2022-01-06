Джоковича задержали и выслали из Австралии

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Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока первыми получили возможность приобретать билеты на внутренние авиаперелеты по субсидии Елена Верещака/ТАСС
Миллиарды рублей будут потрачены в 2022-м году на важнейший социальный проект Дальнего Востока - увеличение транспортной доступности региона. Единая дальневосточная авиакомпания позволит жителям восточной части страны чаще летать - причем как на «большую землю», так и внутри региона. Как именно это будет реализовано? Подробности...
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Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

Калининград охотно воссоздает приметы старого Кенигсберга – для привлечения туристов Сергей Фадеичев/ТАСС
Решение Литвы остановить транзит белорусских грузов рикошетом ударит по Калининграду. Голод ему не грозит, но ожидается взлет цен на продукты. В этом случае в российском анклаве ожидается усиление социальной напряженности. Может, в Литве и задумали всю эту блокаду, чтобы вызвать в бывшем Кенигсберге ропот против федерального центра, подогреть сепаратистские настроения. Но сохранились ли там такие настроения? Подробности...
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Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

Одна из многообещающих российских новинок - «Альтиус» с РЛС Евгений Биятов/РИА Новости
До последнего времени разработка, поставки в войска и тем более применение беспилотников нельзя было назвать сильной стороной российского ВПК и Вооруженных сил. Однако 2021-й год запомнился целой чередой событий, демонстрирующих радикальную перемену отношения к боевым дронам. Почему это произошло - и как это изменит российскую армию? Подробности...
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За беспорядками в Казахстане нашлись проплаченные заговорщики

Протесты в Казахстане самые массовые за все годы после обретения независимости Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
В Казахстане не утихают массовые акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ. Протестующие в Алма-Ате нападают на полицию, громят и захватывают административные здания. В стране введен режим чрезвычайного положения. В чем особенность местного протеста и насколько серьезна угроза «цветной революции»? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ковидные протесты принимают разные формы в разных частях мира. От казахских бунтов сегодня до штурма Капитолия год назад. Это все протест обреченных на бедность «глобально проигравших», тех кто, как говорили у нас в 90-е, «не вписался в рынок». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Вторая половина Америки» готова на реванш любой ценой

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либеральная элита США попала в столь же незавидный цугцванг во внутренней политике, как и во внешней. Если ослабить хватку в преследовании трампизма, угроза реванша за 2020-й будет становиться реальнее с каждым днем. Если продолжать давить и стараться посадить Трампа, раскол и хаос в стране будут только нарастать. Подробности...

2022-й станет годом нестабильности без революции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии к соседям или международному порядку как таковому. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Джоковича задержали и выслали из Австралии

    		    6 января 2022, 02:29
    Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Первая ракетка мира Новак Джокович не смог въехать в Австралию, местные власти аннулировали визу, задержали и выслали теннисиста из страны, следует из сообщения пограничной службы Австралии.

    Ведомство подтвердило, что Джокович «не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована». Как поясняется, граждане других стран, «у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», передает РИА «Новости».

    Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

    Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

    Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Джоковичем, заявив спортсмену, что все органы власти Сербии «принимают меры, чтобы издевательства над лучшим теннисистом мира в кратчайшие сроки прекратились». Страна намерена «бороться за Новака Джоковича, за правосудие и справедливость».

    Отец первой ракетки мира Срджан Джокович заявлял, что его сына «держали в плену пять часов». Он призвал «поднимать тревогу» для «борьбы за либеральный мир», за «весь мир». Позднее отец спортсмена сообщил, что теннисист возвращается из Мельбурна домой, передает Sputnik

    Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя отказ в визе Джоковичу, сказал, что «правила есть правила, особенно когда речь идет о границах». По его словам, «никто не стоит выше правил». Моррисон заявил: «Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность».

    Напомним, на днях власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа. Тогда сообщалось, что в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса.


    Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом
    		    3 января 2022, 08:51
    Фото: Роман Соколов/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.

    Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».

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    По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.

    «Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.

    Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.

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    Коментарии (8)
    Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации
    		    4 января 2022, 18:53
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор.

    «Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».

    Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78.

    Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.

    Коментарии (74)
    Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
    		    4 января 2022, 01:54
    Фото: Gao Jing/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции, сообщила электронная версия австрийского издания Heute.

    Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. В статье говорится, что тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», передает ТАСС.

    Новый вариант, обнаруженный медиками Марселя, получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен. Информация об обнаружении нового штамма коронавируса во Франции появилась также в крупнейших немецкоязычных СМИ.

    В прошлый вторник во Франции был установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки – за 24 часа заболели почти 180 тыс. человек.

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    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?



    В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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    Коментарии (10)
    Стало известно о необычном симптоме коронавируса у детей
    		    3 января 2022, 10:44
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Коронавирус у детей может вызывать похожее на обморожение осложнение, которое называют «ковидные пальцы», рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов.

    Горелов сообщил, что «помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы ЖКТ, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы», передает РИА «Новости».

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    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?



    Кроме того, «сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» – осложнение после ковида, напоминающее обморожение».

    По словам Горелова, тяжелее других коронавирус переносят малыши до года и подростки. Пневмония при COVID-19 чаще возникает у детей в возрасте от семи лет, а легкие подростков могут подвергнуться такому же поражению, как у взрослых.

    Напомним, в декабре Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса.

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    Коментарии (3)
    В США зафиксировали 1 млн заболевших коронавирусом за сутки

    4 января 2022, 14:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Соединенных Штатах выявлено свыше 1 млн заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, это абсолютный рекорд, сообщил университет Джонса Хопкинса.

    Зарегистрированный в США суточный рекорд также является мировым рекордом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    «Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», – сообщил университет.

    За этот период умерли 1688 заболевших.

    Всего в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 827,2 тыс. человек, подтверждено почти 56,2 млн случаев болезни.

    Коментарии (24)
    Глава Пентагона заразился коронавирусом
    		    3 января 2022, 04:32
    Фото: Monica A. King/CNP Consolidated/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.

    «Утром [в воскресенье] мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», – приводит ТАСС текст заявления главы Пентагона.

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    По словам Остина, у него «легкие симптомы», он следует рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Глава Пентагона уточнил, что «сохраняет за собой все полномочия» министра обороны США и, «насколько это возможно», намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. «Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях», – говорится в заявлении.

    Остин уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена. «Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга», – добавил министр. Остин напомнил, что ранее был привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.

    Напомним, за прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса. 21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.

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    Коментарии (9)
    Администрация Байдена ограничила общение с прессой из-за пандемии
    		    3 января 2022, 05:54
    Фото: Liu Jie/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В связи со сложившейся в США ситуацией с распространением коронавируса с 3 января начнут действовать ограничения на число журналистов в зале Белого дома для брифингов, сообщил президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Стивен Портной.

    «Мы наблюдаем волну COVID-19, которая, судя по всему, еще далека от своего пика. Эксперты полагают, что нынешняя вспышка омикрон-штамма не закончится на большей территории страны в ближайший месяц или около того. У нас есть все основания полагать, что число случаев заражения продолжит расти в столичном регионе – и в нашем журналистском корпусе – после праздников», – приводит текст сообщения ТАСС.

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    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?



    В связи с этим, а также в соответствии с рекомендациями экспертов руководство ассоциации «на чрезвычайном заседании этим вечером (2 января) единогласно одобрило предложение временно вернуть ограничение в 14 мест в зале для брифингов».

    Всего в помещении 49 посадочных мест, однако занимать можно будет лишь 14. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Часть мест будет закреплена за представителями телеканалов, радиостанций, информационных агентств Reuters, Bloomberg, Associated Press, а часть мест будет распределяться на ротационной основе в соответствии со списком, подготовленным WHCA. Ассоциация также просит журналистов перед приходом в Белый дом сдавать тест на коронавирус. «Наша цель заключается в том, чтобы эти ограничения сохранялись, лишь пока идет эта волна, мы намерены вновь рассмотреть этот вопрос до 21 января. Статистика заболеваемости и рекомендации специалистов определят дальнейший путь», – пояснил Портной.

    Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. По данным The New York Times на 1 января, среднее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всей территории США за две недели увеличилось на 202%, до 387 тыс. новых случаев в день.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что заразился коронавирусом. В прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса.

    21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.

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    Коментарии (2)
    В России не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19

    4 января 2022, 19:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новый штамм коронавируса с 46 мутациями, зафиксированный во Франции, не обнаружен в России, сообщил Роспотребнадзор.

    «В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Сейчас нет оснований считать, что новый вариант, выявленный во Франции, может представлять особый интерес, поскольку он не получил распространения за два месяца, указали в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции.

    Неизвестный штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.

    Коментарии (3)
    В России за сутки выявили 16,3 тыс. случаев коронавируса
    		    3 января 2022, 12:05
    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16343 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявили 10 554 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

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    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?



    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1341, Москве – 1335, Московской области – 1180.

    В абсолютном выражении прирост числа заболевших в Москве стал минимальным с 8 сентября. В относительном выражении он составил 0,07%, передает ТАСС.

    Также за сутки зафиксировано 835 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 311 353 человека.

    За сутки в России полностью выздоровели 24 037 человек, всего выздоровели 9 548 076 человек.

    Накануне, 2 января, в России выявили 19751 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 3408.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (5)
    В Нью-Йорке приостановили работу четырех маршрутов метро

    3 января 2022, 19:45

    Текст: Кристина Цыцура

    Метро Нью-Йорка приостановило не неопределенный срок работу четырех маршрутов метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса.

    «Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение метрополитена.

    Также дополнительно сообщалось о приостановке работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В пресс-службе добавили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса.

    Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.

    Ранее сообщалось, что пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.

    Коментарии (5)
    В Минпромторге оценили возможность выпуска иностранных вакцин в России

    3 января 2022, 11:46

    Текст: Евгения Шестак

    Российская промышленность сможет производить иностранные вакцины против коронавируса, однако подобное решение должен принимать Минздрав, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

    «Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», – цитирует РИА «Новости» министра.

    По словам Мантурова, выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 можно наладить в России, при этом решение о начале производства иностранных препаратов против коронавируса должен принять Минздрав.

    Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».

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    Президент РАН рассказал о сезонности пандемии COVID в 2022 году

    3 января 2022, 14:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

    «Пандемия COVID с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию (сравнил – прим. ВЗГЛЯД) с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим тяжело больных людей. Но вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», – цитирует президента РАН ТАСС.

    По его словам, происходящее сейчас с коронавирусом напоминает ситуацию с прошлой эпидемией. Появление вируса вызывало сначала лишь страх, но позже появились и вакцины, и лекарства. Если появятся хорошие протоколы по применению лекарств, то коронавирус со временем будут воспринимать как грипп, отметил он.

    Высокий уровень смертности от коронавируса в России глава РАН объяснил низким уровнем вакцинирования населения.

    «Это наше упущение – и граждан, и науки, и власти – в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от коронавируса – невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», – считает он.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания. 

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    Вирусолог оценил влияние коронавируса на старение

    4 января 2022, 09:19

    Текст: Евгения Шестак

    Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

    По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой, передает РБК.

    Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.

    В то же время инфекционист подчеркнул, что нужно рассматривать каждый отдельный случай и обращать внимание на патологии, которые есть у человека. Например, если у переболевшего коронавирусом есть такие хронические заболевания, как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь, то у него могут возникнуть патологии сосудистой системы.

    Кроме того, Вознесенский отметил, что у переболевших часто встречается «постковидный синдром». Однако сейчас нельзя утверждать, что перенесенный коронавирус – 100-процентый факт сокращения продолжительности жизни.

    Ранее главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели. 

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    В России за сутки выявили 15,9 тыс. случаев коронавируса

    4 января 2022, 11:53

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 15903 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 15903 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявили 10 570 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1297, Москве – 1967, Московской области – 974.

    Также за сутки зафиксировано 834 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человека.

    За сутки в России полностью выздоровели 27 071 человек, всего выздоровели 9 575 147 человек.

    Накануне, 3 января, в России выявили 16343 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 440.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Австрии

    4 января 2022, 00:56

    Текст: Антон Никитин

    Штамм коронавируса «омикрон» к концу 2021 года впервые сменил вариант «дельта» в качестве доминирующей мутации в Австрии, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания.

    За последнюю календарную неделю 2021 года в Австрии было зарегистрировано 2915 случаев заражения дельтой и 4360 случая – омикроном. К настоящему моменту в Австрии выявлено 6768 случаев заражения омикроном, передает ТАСС.

    Напомним, с 20 декабря 2021 года власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от коронавируса из-за угрозы распространения штамма «омикрон». В конце ноябре власти Австрии решили штрафовать жителей страны за отказ от вакцинации на 7,2 тыс. евро. С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.

    В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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