В Австралии штамм «омикрон» обнаружили у привитого не посещавшего Африку человека

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа.

По данным медиков, инфицированный прибыл в Австралию 23 ноября из Дохи вместе с еще двумя членами семьи, передает ТАСС. Все они были полностью вакцинированы, однако послеполетное тестирование показало, что они больны COVID-19. «Эти путешественники не были в Африке, и министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса обеспокоено тем, что передача инфекции могла произойти во время полета, что существенно повышает риск распространения вируса», – сообщили в ведомстве.

Власти обратились ко всем пассажирам рейса QR908 из Дохи в Сидней с просьбой срочно пройти тестирование и оставаться в изоляции, пока с ними не свяжутся сотрудники Минздрава.

По последним данным, в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса: семь в штате Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, и еще один в Северной территории. Все случаи, за исключением последнего, были выявлены среди граждан, прибывших в Австралию из ЮАР и Намибии. С момента прилета в страну все заразившиеся были изолированы, медики отмечают, что болезнь у них протекает в бессимптомной или очень легкой форме.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах, их количество продолжит расти.

Напомним, новый штамм коронавируса выявили в Южной Африке. По этой причине прибывающих из африканских стран отправляют на карантин, а авиасообщения с некоторыми государствами приостановлены.

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