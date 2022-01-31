США подготовили санкции против российских элит

Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.

«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.

Ранее британские СМИ сообщили, что США составили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против которых могут быть введены санкции. В Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против РФ.

Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

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