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28 января, пятница | Последнее обновление — 21:53 | vz.ru
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Голикова: Рост смертности в 2021 году связан с избыточной смертностью от COVID-19
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Прирост смертности, зафиксированный в 2021 году, объясняется избыточной смертностью от коронавируса – смертность от этого заболевания не регистрировалась четыре месяца 2020 года. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что уже в декабре прошлого года смертность снизилась по сравнению с тем же периодом 2020 года.
«По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%, в целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», – приводит ее слова РИА «Новости».
По данным Росстата, показатель смертности в декабре 2021 года по сравнению с 2020 снизился и от болезней системы кровообращения – на 1%, от новообразований – на 3,7%, от болезней эндокринной системы и из-за нарушения обмена веществ – на 14,6%, туберкулеза всех форм – на 8,9%, ВИЧ – на 8,5%, а также по внешним причинам – на 0,9%.
В целом, смертность в России за 27 дней января 2022 года снизилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году и на 17,3% по сравнению с декабрем 2020 года.
Отмечается, что без учета смертей от коронавируса, смертность в России в 2021 году снизилась на 1,02%. «В том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», – сказала Голикова.
Коронавирус в декабре 2021 года стал основной причиной 49 122 смертей в России, при этом в 4 732 случаях это требует дополнительного подтверждения, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
В 1000 случаях в 2021 году коронавирус основной причиной смерти не был, но повлиял на ухудшение состояния здоровья. У 4 508 умерших коронавирус был выявлен, но не оказал значимого влияния на наступление смерти.
По данным оперштаба по борьбе с вирусом в России, в декабре в стране умерли 33 288 человек. Расхождение с данными Росстата объясняется тем, что штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус был основной и подтвержденной причиной смерти.
Напомним, в 2021 году выявили новый штамм коронавируса «омикрон». Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Ученые выяснили продолжительность жизни «омикрона» вне организма человека
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Штамм коронавируса «омикрон» живет вне организма человека дольше, чем исходный штамм, «альфа», «бета» и «дельта», при этом антисептик на основе спирта способен нейтрализовать его за 15 секунд, выяснили японские исследователи из Медицинского университета Киото.
Так, ученые обнаруживали «омикрон» даже спустя 193,5 часа, то есть чуть больше чем через восемь суток. При этом «нулевой» уханьский штамм оставался там же всего 56 часов. Для «альфы» время увеличилось – 191,3 часа, «бета» жила на пластике 59,3 часа, «дельта» – 114 часов, сообщает «Доктор Питер».
«Высокая «экологическая стабильность» – способность оставаться заразным – могла помочь «омикрону» сменить «дельту», стать доминирующим вариантом во многих странах и регионах и быстро распространиться по миру», – считает один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Biorxiv, сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Высшей школы медицинских наук, Медицинского университета префектуры Киото Рехей Хиросе.
Также ученые выяснили, что на коже умерших «омикрон» остается 21,1 часа, в то время как уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» – 19,6 часа, «бета» – 19,1 часа, а «дельта» – 16,8.
При этом антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд.
Ранее сообщалось, что врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
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Ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», – приводит текст публикации ТАСС.
Пандемия COVID-19 заставила ученых активно исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
Биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли еще одного кандидата на роль возбудителя новой эпидемии при изучении коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Речь о необычном вирусе NeoCov, одном из близких родственников вируса MERS-CoV – возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.
Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.
Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытатьсяпонять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.
NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19, а также другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
Напомним, в прошлую среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса. Так, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. При этом в России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся.
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Минздрав подготовил памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой COVID
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Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции», передает РИА «Новости».
Он содержит несколько групп рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей.
В памятке, в частности, указывается, что непривитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить по номеру 122 или в поликлинику, а также оставаться дома «вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики».
При ухудшении состояния следует вызывать скорую помощь по номеру 103.
Такие же правила действуют для непривитых и не переболевших коронавирусом в случае положительного теста на COVID-19 и вне зависимости от наличия симптомов.
При этом привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется. Может быть получен листок нетрудоспособности, необходима самоизоляция. При этом рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки.
Подчеркивается, что антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач при наличии показаний.
Ранее главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков дал рекомендации по лечению «омикрона».
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Скабеева и Попов из-за COVID провели прямой эфир программы «60 минут» из дома
Ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов заразились коронавирусом, им пришлось провести передачу в прямом эфире из дома, находясь на самоизоляции.
«То, что сейчас происходит в эфире # 60минут – это нечто невероятное! Горжусь нашей телепрограммой. Так, наверное, еще точно никто в мире не пробовал! Если коротко: у меня – положительный тест. Сегодня пришел еще и Женин положительный тест! А программа выходит в прямом эфире! Эфир дискуссионной общественно-политической программы из самоизоляции! Вау!», – написала Ольга Скабеева в Telegram.
«60 минут» – общественно - политическое ток-шоу, выходящее по будням с 12 сентября 2016 года. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
Ранее за сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом.
Инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона»
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«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем, они являются приоритетной группой риска», – рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя рост заболеваемости COVID среди детей.
В Москве за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей выросла в 14 раз, а количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
«Такой рост заболеваемости коронавирусом среди детей объясняется тем, что изменился вирус, который стал доминировать. И поскольку дети до настоящего времени не имели возможности вакцинироваться, то стали более активно болеть. Кроме того, новый штамм имеет повышенную заразность, стал более легко распространяться в детской популяции», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что если раньше основными источниками инфекции для детей становились взрослые люди, то на сегодняшний день вирус стал передаваться в детских коллективах.
«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем. Они являются приоритетной группой риска. В связи с этим, например, на территории Москвы ближайшие две недели ограничены плановые госпитализации детей, так как внутрибольничная передача инфекции также вносит свой достаточно большой вклад», – объясняет собеседник.
Для того, чтобы максимально снизить риск попадания заболевшего ребенка в больницу или реанимацию, инфекционист рекомендует строго следовать рекомендациям лечащего врача: в первые несколько суток заболевания ребенку можно давать препараты противовирусной направленности, которые назначил специалист. Однако сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной: снижение цепочек передачи инфекции, своевременное выявление заболевания, изоляция.
«Что касается родителей, то лучшее, что они могут сделать для профилактики заболевания, это привиться или ревакцинироваться, если с момента первой вакцинации или предыдущего эпизода болезни прошло больше полугода. Это поможет существенно сократить распространение инфекции», – советует Коновалов.
Врач также напомнил, что в России начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет вакциной «Спутник-М», разработанной научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, что как минимум должно снизить число средних и тяжелых случаев заболевания.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи у детей, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию.
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Путин предупредил о последствиях отсутствия взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
По словам российского лидера, именно отсутствие взаимного признания вакцин ведет к тому, что осложняется ситуация с деловыми поездками и контактами.
Он упомянул совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин от коронавируса, проведенное в Италии. Путин указал, что по результатам этого исследования «российский препарат «Спутник V» продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму «омикрон», доказав свою эффективность.
«Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», – приводит слова политика РИА «Новости».
Также Путин заявил, что Россия рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Италия занимает третье место среди стран Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. А Москва остается для Рима надежным поставщиком энергетических ресурсов.
«Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям», – отметил глава российского государства, передает ТАСС.
Так, в прошлом году Газпром направил в Италию 22,7 млрд кубометров природного газа. Ряд итальянских компаний благодаря долгосрочным контрактам получают российский газ по ценам, которые существенно ниже рыночных.
В Роспотребнадзоре рассказали о протекании «омикрона» у детей
Штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сообщил, что «выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации, помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», передает РИА «Новости».
Чаще всего подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.
Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.
Ранее стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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Москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно
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Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный, заявили в оперштабе Москвы со ссылкой на указ мэра и приказ департамента здравоохранения города.
В Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ депздрава Москвы, согласно которым в столице посещение медорганизаций для открытия и закрытия больничных листов стало необязательным.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать аудиоконсультации и дистанционную выдачу больничных пациентам с ОРВИ без посещения поликлиники. Новые правила вступят в силу с 28 января, передает оперштаб Москвы в Telegram.
«Если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, теперь есть несколько вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru», – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Для того, чтобы дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru.
«По итогу заявки с вами свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный», – уточнила заммэра.
При этом, если требуется очная консультация врача, а посещение поликлиники затруднительно в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на линию «122».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID.
Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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В Центре Гамалеи предупредили о новых мутациях вируса после «омикрона»
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Новый коронавирус, вероятно, продолжит эволюционировать, поэтому штамм «омикрон» не будет последним, предположил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Сергей Альховский.
«Сейчас появляются мнения о том, что с «омикроном» мы, в принципе, должны пандемию закончить. Но мы видим, что COVID, в общем-то, приобретает все свойства, которые характерны другим коронавирусам сезонным. В принципе, это связано и со снижением активности сывороток, формирующимся генетическим разнообразием, с накаливанием мутаций между разными вирусами. Глядя на все эти тренды, конечно, мы не можем сказать, что с «омикроном» все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы», – передает ТАСС его слова.
Ученый высказал предположение на онлайн-собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Омикрон»: молекулярно-биологические особенности, эпидемиология, перспективы диагностики и терапии».
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах, а также в Ненецком автономном округе и Новосибирской области.
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Из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы
В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз, сообщает депздрав столицы.
В сообщении ведомства говорится, что в российской столице фиксируют до 28 тыс. случаев коронавируса среди детей в неделю (ранее – 2 тыс. случаев в неделю), количество госпитализаций увеличилось в 10 раз – до 120 детей в сутки, передает ТАСС.
«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», – отмечается в сообщении.
Плановую госпитализацию в детские больницы закрыли на три недели «в целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей», при этом изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с другими состояниями, не допускающими промедления в оказании помощи, передает РИА «Новости».
Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям.
«Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», – дополняется в сообщении.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Накануне в России госпитализировали 12 тыс. 837 человек с коронавирусом, выявили 67 809 случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Число заболевших COVID детей за две недели в России выросло в 14 раз
Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – приводит слова Руженцовой ТАСС.
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная «омикроном» волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются «омикрон» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию. В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал группу риска среди детей из-за распространения штамма «омикрон».
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Медведев объяснил отсутствие локдауна на фоне «омикрона»
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Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и другим ведущим российским СМИ, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых – по социальным причинам.
По его словам, в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, «что это такое и как с этим бороться», не было вакцин и соответствующих технологий.
«Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль», – отметил Медведев.
Однако в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, «такой опасный, что опаснее некуда». В этом случае «приходится объявлять о том, что вешается замок, но я надеюсь, что этого не произойдет», добавил замглавы Совбеза.
Медведев выразил надежду, что ситуация будет развиваться «в другом направлении».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голикова призвала все регионы ввести ограничительные меры из-за COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала регионы, где еще не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.
«Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу еще раз обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия», – цитирует ее ТАСС.
Также она заявила, что работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы.
«Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы», – добавила Голикова.
Ранее Голикова сообщила, что в России есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции: Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).
Оперштаб разъяснил новые правила оформления карантина по COVID для контактных
Новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до семи дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Срок карантина с 14 до семи дней сокращен для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта», – сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
При этом если контактировавшему с заболевшими COVID-19 гражданину был оформлен больничный и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его закрытие произойдет 27 января автоматически. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу с 28 января. Если больничный был оформлен после 21 января, он будет закрыт на седьмой день.
В сообщении указано, что больничный по карантину всегда закрывается дистанционно без прихода в поликлинику или визита врача и автоматически направляется работодателю. «Решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 26 или 27 января по решению школы. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по COVID с 14 до семи дней, оно вступило в силу.
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