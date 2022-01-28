Голикова: Рост смертности в 2021 году связан с избыточной смертностью от COVID-19

Прирост смертности, зафиксированный в 2021 году, объясняется избыточной смертностью от коронавируса – смертность от этого заболевания не регистрировалась четыре месяца 2020 года. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что уже в декабре прошлого года смертность снизилась по сравнению с тем же периодом 2020 года.

«По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%, в целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», – приводит ее слова РИА «Новости».

По данным Росстата, показатель смертности в декабре 2021 года по сравнению с 2020 снизился и от болезней системы кровообращения – на 1%, от новообразований – на 3,7%, от болезней эндокринной системы и из-за нарушения обмена веществ – на 14,6%, туберкулеза всех форм – на 8,9%, ВИЧ – на 8,5%, а также по внешним причинам – на 0,9%.

В целом, смертность в России за 27 дней января 2022 года снизилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году и на 17,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

Отмечается, что без учета смертей от коронавируса, смертность в России в 2021 году снизилась на 1,02%. «В том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», – сказала Голикова.

Коронавирус в декабре 2021 года стал основной причиной 49 122 смертей в России, при этом в 4 732 случаях это требует дополнительного подтверждения, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

В 1000 случаях в 2021 году коронавирус основной причиной смерти не был, но повлиял на ухудшение состояния здоровья. У 4 508 умерших коронавирус был выявлен, но не оказал значимого влияния на наступление смерти.

По данным оперштаба по борьбе с вирусом в России, в декабре в стране умерли 33 288 человек. Расхождение с данными Росстата объясняется тем, что штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус был основной и подтвержденной причиной смерти.

Напомним, в 2021 году выявили новый штамм коронавируса «омикрон». Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».