Установлена способность омикрон-штамма увеличивать риск повторного заболевания COVID-19

Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», говорится в исследовании южноафриканских ученых, которое было опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Отмечается, что в ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность «омикрона» обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов «дельта» или «бета» большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения зафиксировано не было. Отмечается, что в таком случае штамм «омикрон» может также обходить иммунитет, приобретенный после вакцинации.

«Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм «омикрон» связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Напротив, не было доказательств на уровне населения об иммунном обходе при штаммах «бета» или «дельта». Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Повторное заражение при штамме «омикрон» в три раза более вероятно, чем при других вариантах, сообщили южноафриканские ученые.

Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.

До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.

В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.

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