Песков рассказал об ожидании появления в России штамма «омикрон»

Вопроса, придет ли в Россию новый штамм коронавируса «омикрон», не существует, речь идет о том, когда он придет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вопроса, скажем так, если «омикрон» придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о прогнозах по распространению штамма «омикрон».

По его словам, четкие прогнозы по развитию ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон» никто дать не может.

«Прогнозы по его распространению четкие никто дать не может, это просто невозможно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли прогнозы по распространению нового штамма «омикрон».

Напомним, во вторник президент Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.

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