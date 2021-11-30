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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 15:11 | vz.ru
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Путин прокомментировал новый штамм коронавируса «омикрон»
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Ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели, заявил президент Владимир Путин.
«В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма, однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению коронавируса», – цитирует РИА «Новости» президента.
Глава государства отметил, что прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции.
«Учитывая глобальный трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща», – сказал он.
По его словам, эффективно бороться с короновирусом можно только скоординировав действия всего мирового сообщества, взаимным признанием вакцин и сертификатов по вакцинации, доступностью прививок для всех регионов, совместной работой над новыми препаратами.
Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции.
Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года. До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма «омикрон»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».
«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в беседе с «Общественной службой новостей».
Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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РФПИ назвали сроки модификации «Спутника V» для борьбы со штаммом «омикрон»
Несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«В Институте Гамалеи считают, что Спутник V и «Лайт» нейтрализует «омикрон», поскольку они обладают наибольшей эффективностью... В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз [модифицированной вакцины] Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», – приводятся его слова в официальном Twitter вакцины.
Ранее в компании BioNTech объявили о старте изучения нового штамма коронавируса «омикрон», а также о работе над адаптацией вакцины, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с вирусом.
ВОЗ после экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 получил название омикрон.
Также в организации отметили высокий риск, если новый вид вируса будет распространяться по всему миру. Отмечается, что пока ни одного случая смерти от «омикрона» не было зафиксировано. Вирус могут выявлять большинство существующих тестов на коронавирус.
Скворцова испытала на себе препарат от COVID «МИР 19»
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что использовала препарат «МИР 19», чтобы не заболеть после контакта с пациентом с COVID-19.
«Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», – цитирует ее РИА «Новости».
Скворцова рассказала, что несколько часов контактировала с заболевшим коронавирусом, который не знал о своем диагнозе и при этом имел очень высокую концентрацию вируса, после того как стало известно о его болезни, применила препарат «МИР 19» и не заболела.
Глава Федерального медико-биологического агентства пояснила, что после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает. Препарат имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в 4-5 часов несколько дней, уточнила она.
Ранее Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».
Напомним, 15 октября институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19».
Юрист: Родители ничего не должны подписывать при отказе вакцинировать ребенка от COVID
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В случае обнаружения побочных эффектов у подростков от прививки против коронавируса страховка обеспечит полный спектр медицинской помощи и компенсирует расходы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко.
В Сети родители активно обсуждают вопросы вакцинации подростков против коронавирусной инфекции. Родители обеспокоены, что при введении препарата у их детей могут возникнуть побочные эффекты и они хотели бы иметь гарантию от государства, что в этой ситуации все расходы на лечение ребенка будут компенсированы.
«При наборе пациентов для клинических испытаний в обязательном порядке в соответствии с законом оформляется страхование, которое в случае каких-либо побочных эффектов все покрывает. Причем оно распространяется на полный спектр побочных эффектов: от легких до тяжелых», – говорит Карпенко.
Специалист отмечает, что когда вакцина для подростков уже будет выведена в оборот, то в случае появления у привитого каких-либо побочных эффектов он получит полный спектр медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Более того, производитель препарата обязан будет заранее указать все возможные побочные эффекты, а значит, предупредить вакцинируемого о возможности их появления.
«Однако поскольку в нашей стране нет обязательной вакцинации ни для взрослых, ни для подростков, ни для детей, то в случае отказа от прививки никаких санкций применяться не будет. Родители при этом не должны подписывать какие-то бумаги в случае отказа, это их право: хочешь – делай ребенку прививку, не хочешь – не делай. Единственное, непривитые не смогут получить QR-код по факту вакцинации, но ни в какие службы опеки или еще куда-то факт отказа от вакцинации сообщаться не будет. Такого у нас нет», – рассказывает юрист.
Собеседник подчеркнул, что в текущем законодательстве не предусмотрена какая-либо ответственность для граждан, которые не прививаются и потенциально могут заразить коронавирусом других, поэтому отказ от вакцинации себя или своего ребенка человеку ничем не грозит. Тем не менее статистика, связанная с вакцинацией, которая набрана за сто лет, говорит о том, что польза от вакцинации превышает возможный вред, отмечает эксперт.
Вакцину для подростков от 12 до 17 лет зарегистрировали 24 ноября. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые партии препарата уже готовы и проходят контроль качества, передают РИА «Новости».
Стало известно об отмене Универсиады в Люцерне из-за штамма «омикрон»
Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон», и связанными с ними ограничениями на выезд, сообщается на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.
Организаторы Универсиады сообщили, что были вынуждены пойти на такой шаг в связи с «очень динамичным развитием пандемии и связанными с ней ограничениями на въезд», передает РИА «Новости».
Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря.
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Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Гинцбург назвал положительные свойства штамма «омикрон»
Большое количество мутаций нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что тяжелое течение COVID-19 при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, считает директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Больше [мутаций] еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», – рассказал он ТАСС.
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Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.
До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
В Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом
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Встретиться с Дедом Морозом в Великом Устюге смогут только посетители, предъявившие QR-код на входе или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, заявили власти Вологодской области.
Требования распространяются на туристов в возрасте от 18 лет. При отсутствии кода или справки о перенесенном коронавируса достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого должен быть 72 часа, передает URA.ru в Telegram-канале.
Отмечается, что правило посещения не касается детей, но их коснулись другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, все организованные детские экскурсии в Великоустюгский район запрещены. В пресс-службе добавили, что отдельно туристы или семьи с детьми могут самостоятельно посетить район вне групп.
Ранее сообщалось о запуск спецпоезда «Мороз-экспресс», который будет курсировать между Москвой и Великим Устюгом в новогодние праздники. «Мороз-экспресс» стартует из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 16.15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день после отправления в 10.00. В обратный путь состав отправится в 18.00 и уже в 10.13 вернется в столицу.
Жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро
Власти Австрии подготовили законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.
По данным издания Die Presse, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова, передает «Коммерсант».
На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере 3,6 тыс. евро или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до 7,2 тыс. евро, утверждает издание.
Исключением станут люди, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременные и подростки до 12 лет. Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Также он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.
С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.
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Препарат от COVID «МИР 19» назван эффективным средством против штамма «омикрон»
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».
«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Скворцовой в эфире канала «Россия 24».
Эксперт ответила утвердительно на вопрос, поможет ли новая разработка при лечении штамма «омикрон».
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Ранее в Кремле заявили о планах в связи с появлением нового штамма коронавируса, выявленного в Африке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшие шаги России после выявления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Производитель известных конфет «Моцарткугель» обанкротился из-за пандемии
Один из крупнейших производителей известных австрийских конфет «Моцарткугель» компания Salzburg Schokolade объявила о банкротстве из-за последствий пандемии и отсутствия туристов в Австрии, которые покупали шоколадную продукцию, сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на руководство компании.
Производство по делу о банкротстве должно быть открыто в земельном суде Зальцбурга во вторник. Предприятие понесло большие убытки из-за пандемии в 2020 году, сообщил директор компании. В связи с резким сокращением числа туристов, празднований дней рождения и свадеб упал спрос на продукцию компании, что привело к значительному снижению продаж. Кроме того, кондитерские магазины в Вене и Зальцбурге неделями оставались закрытыми из-за отсутствия туристов в Австрии, пишет со ссылкой на агентство ТАСС.
Производитель также не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и премию к Рождеству.
Эта компания была образована в 1897 году в Зальцбурге под названием фабрика сладостей Rajsigl, в 1956 году она переехала в общину Гредиг.
Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID для детей
Центр Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.
Об этом сообщил российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6-11 лет», – цитирует эксперта РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что первые серии детской вакцины «Спутник М» уже запущены в производство, сейчас они проходят контроль качества, рассказывал глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Через три недели вакцина поступит в гражданский оборот. Ранее сообщалось о противопоказаниях к вакцинации данным препаратом: острая аллергия, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Медики предупреждали, что побочные эффекты в виде температуры могут развиваться в первые и вторые сутки после прививки.
Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты России, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в закон «О Счетной палате РФ» вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера.
Также вводится новый вид аудита – аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам России, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).
Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства.
Ранее Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.
Сенатор: В законах о QR-кодах власти максимально учтут все конструктивные предложения
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«Власти пропустят законопроекты по QR-кодам через все шестеренки системы правоприменения, чтобы гарантировать соблюдение всех прав граждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдуме указали, что нюансы закона о QR-кодах будут выработаны с участием регионов.
«Тема законопроектов по QR-кодам крайне важная в первую очередь потому, что продиктована исключительно заботой о здоровье граждан. Такая практика уже внедрена в целом ряде стран. Нам же важно проработать эти законы с правовых позиций и с точки зрения их имплементации. Власти пропустят законопроекты по QR-кодам через все шестеренки системы правоприменения, чтобы гарантировать соблюдение всех прав граждан», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
По его словам, когда процесс рассмотрения и обсуждения документов в парламенте завершится, важно, чтобы в практическом поле все соответствующие структуры и в регионах, и на федеральном уровне были к этому готовы.
«Что касается QR-кодов для тех, у кого есть медицинские отводы или высокий титр антител, то такие предложения высказываются как в регионах, так и в Федеральном собрании», – подчеркнул парламентарий.
«Поэтому при работе с законопроектами власти будут максимально учитывать все конструктивные предложения. В ряде регионов уже введены похожие меры. Их также следует изучить, а затем собрать все организационные и правовые конструктивные аргументы для того, чтобы окончательно определиться с законами по QR-кодам», – резюмировал собеседник.
Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах. Проект закона отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.
Если он будет принят в первом чтении 16 декабря, он уйдет еще как минимум на месяц для обсуждения поправок, с учетом январских праздников этот период может растянуться, сообщал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
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Компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины
В компании BioNTech объявили о старте изучения нового штамма коронавируса «омикрон», а также о работе над адаптацией вакцины, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с вирусом.
«Чтобы не терять время мы параллельно занимаемся двумя этими задачами, пока не появятся данные и больше информации о том, подходит ли вакцина или нет», – цитирует представителя компании РИА «Новости».
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Ранее ВОЗ после экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 получил название омикрон.
Также в организации отметили высокий риск, если новый вид вируса будет распространяться по всему миру. Отмечается, что пока ни одного случая смерти от «омикрона» не было зафиксировано. Вирус могут выявлять большинство существующих тестов на коронавирус.
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