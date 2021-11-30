Путин прокомментировал новый штамм коронавируса «омикрон»

Ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели, заявил президент Владимир Путин.

«В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма, однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению коронавируса», – цитирует РИА «Новости» президента.

Глава государства отметил, что прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции.

«Учитывая глобальный трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща», – сказал он.

По его словам, эффективно бороться с короновирусом можно только скоординировав действия всего мирового сообщества, взаимным признанием вакцин и сертификатов по вакцинации, доступностью прививок для всех регионов, совместной работой над новыми препаратами.

Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции.

Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года. До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД