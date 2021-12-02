|
|
Установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток, сообщил южноафриканский специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.
«Средний инкубационный период омикрон-штамма составляет, видимо, пять дней. У омикрон-штамма совершенно иная генетика по сравнению с дельта-штаммом, и поэтому сейчас трудно сказать, насколько тяжелые формы заболевания коронавирусом он вызывает», – передает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Эс-эй-би-си слова инфекциониста.
Лесселлс выступил накануне перед парламентом ЮАР по поводу начавшейся в стране четвертой волны коронавируса, спровоцированной омикрон-штаммом.
«Поскольку омикрон-штамм обнаружен совсем недавно, ученые еще не имеют четкого представления о том, увидим ли мы вызываемые им тяжелые случаи заболевания COVID-19 или нет, – отметил Лесселлс. – Ситуация еще находится на ранней стадии. Хотя вирус и изменился, однако многие люди уже получили либо вакцину, либо у них есть антитела после выздоровления. Поэтому существует значительная неопределенность относительно того, каким образом будет развиваться очередная волна пандемии коронавируса».
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах, их количество продолжит расти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
|
|
Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье на ресурсе bioRxiv.
Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Ученые выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19, передает РИА «Новости».
Ученые предполагают, что антитело 35B5 способно нейтрализовать «омикрон».
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии решили ввести ограничения для непривитых по всей стране
Власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Существует проект решения, подготовленный к переговорам 2 декабря об ужесточении мер на фоне четвертой волны пандемии. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в ближайшие дни займет ее место, пишет портал «Фокус-онлайн».
Так, непривитым гражданам разрешат встречаться только в небольшой компании, максимум с двумя другими гражданами из другого домохозяйства, на детей правило не распространяется.
При этом власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек.
Уточняется, что цель властей - сделать 30 млн прививок до конца декабря. Они предлагают как можно скорее определиться с тем, вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, или нет.
Ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Религиовед: Антипрививочники в России могут объединиться в секту
|
|
«Это было бы похоже на знаменитую Церковь Летающего макаронного монстра, которая в России официально зарегистрирована и у которой есть даже свои религиозные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.
Теоретически противники вакцинации могли бы объединиться в религиозную коммуну, хотя такой факт сразу вызвал бы кривотолки, разные толкования, предупреждает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Сейчас новой религиозной организации довольно сложно получить полноценную регистрацию в Минюсте. Для начала их заставят пройти экспертизу, а вряд ли какой-то серьезный эксперт решится сказать, что антиваксерство – полноценное религиозное мировоззрение, на которое может опираться новое движение», – пояснил руководитель центра.
Также против регистрации такого «религиозного» объединения работает время, отмечает эксперт. «По мере развития пандемии, по мере появления все новых штаммов, правительства разных стран ужесточают санитарную политику. Антипрививочная деятельность перестает быть личным делом – она постепенно становится нелегальной. За нее уже начинают карать, что хорошо видно по странам Евросоюза. В Германии и Австрии власти уже ввели огромные штрафы за отказ от прививки без законных оснований», – сказал Лункин.
«Причем чем больше власти там оказывают давление, не сопровождая его дополнительными мерами просвещения и разрядки ситуации, тем больше это движение радикализуется и концентрируется. Антиваксеры собирают там мощные демонстрации. То есть жесткие меры властей, например, в Германии и Франции, приводят к формированию полноценных антиваксерных движений. В России такого пока нет. Антипрививочное движение в принципе у нас уже существует, но оно разрозненное», – отмечает эксперт.
Отсутствие шансов на законную регистрацию в качестве религиозной общины не мешает противникам вакцинации создать не церковь, а секту – то есть объединиться без всякой регистрации, полагает Лункин. «Уже сейчас в социальных сетях можно заметить определенные тренды в эту сторону. Однако лайки в соцсетях и подписки на подобные Telegram-каналы совсем не означает, что эти люди сольются в итоге в общероссийскую секту антиваксеров», – оговаривается эксперт.
«Пока у нас есть лишь несколько активных точек сборки антиваксеровского движения. Одна из них – это православное общественное движение «Сорок сороков» во главе с Андреем Кормухиным. Он недавно устроил скандал у стен Общественной палаты, когда его не пустили на слушания по введению системы QR-кодов», – напомнил Лункин.
«Теперь это движение собирает подписи за отставку правительства и обещает передать их председателю Госдумы. Но и внутри православной среды такого рода призывы не находят большой поддержки», – отметил Лункин. «Еще одной такой точкой стали последователи «мятежного схиигумена» Сергия Романова, который был отлучен от церкви. Третье сообщество, которое теоретически может стать основой для подобной секты, – это светские, далекие от религии конспирологи», – подытожил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее ряд сторонников подобных взглядов есть среди российских медиаперсон и они достаточно заметны в соцсетях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Матвиенко заявила о невозможности планировать поездки из-за нового штамма COVID
Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно прогнозировать ситуацию и планировать поездки даже на месяц вперед, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко сказала, что «появился новый штамм вируса, говорят, что он опасный, очень быстро распространяется, но пока еще не изучен, для этого требуется время», и из-за этого «прогнозировать даже на месяц сегодня сложно, мы видим, что уже ряд стран закрыли к себе въезд», передает РИА «Новости».
-
Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Его назвали «омикрон». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Общественной палате усомнились в возможности утечки данных через скан QR-кода
|
|
Данные, которые представлены в QR-коде, не представляют особой ценности, поэтому ими вряд ли захотят воспользоваться злоумышленники, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, отвечая на вопрос, нет ли опасности передачи личных данных третьим лицам во время сканирования QR кода.
В Министерстве обороны призвали освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Данная инициатива обусловлена тем, что в последние годы ведомство ужесточило правила работы с личными данными, поэтому так возможно будет обеспечить их сохранность.
«В нашей стране, безусловно, за последнее время происходили утечки персональных данных в Сеть. Это были данные как из банковского сектора, так и из ГИБДД и так далее. Поэтому, как мне кажется, государство должно ужесточить персональную ответственность тех чиновников, в чьих ведомствах происходят подобного рода утечки, потому что этими данными действительно могут пользоваться злоумышленники», – говорит Данюк.
Для того, чтобы понять, нет ли опасности передачи каких-то личных данных во время сканирования QR-кода, собеседник предлагает посмотреть, какие данные содержатся на странице, показывающей содержание QR-кода. Это номер сертификата о вакцинации, срок его действия, дата рождения, а также первые буквы ФИО и первые и последние цифры серии и номера паспорта.
«Конечно, если злоумышленник нацелен на конкретную жертву, то он может найти данную информацию и использовать ее в конкретных целях. С другой стороны, мы можем представить ситуацию, когда QR-код нужен для того, чтобы войти в какой-нибудь ресторан, общественный транспорт, где вряд ли сотрудник проверяющей службы, который сканирует этот код, будет пытаться куда-то сбросить данную информацию», – считает эксперт.
Член ОП убежден, что QR-код безопасен, а также те данные, которые в нем представлены, не имеют особой ценности. Другое дело, что на входе в какое-либо заведение нужно предъявить не только электронный код, но и паспорт гражданина, чтобы подтвердить, что код именно того человека, который его предъявляет. В этом случае попросту нужно быть бдительным и понимать, кто с точки зрения полномочий может попросить предъявить паспорт, а кто не может.
«Поэтому, на мой взгляд, учитывая эти серые зоны, нужно быть достаточно бдительным. Но раз Минобороны выдвинуло инициативу освободить от QR-кодов военнослужащих, то это говорит о том, что определенные основания для опасения существуют. Действительно есть практика, когда информация, которую мы оставляем в мессенджерах, передается во всевозможные зарубежные структуры в режиме реального времени. Однако QR-код не является панацеей как таковой. Да, он важен, но только с точки зрения побуждения людей идти на вакцинацию. Если принимать этот инструмент в таком ключе, то вреда от него будет меньше, чем пользы», – рассуждает Данюк.
Специалист подчеркнул, что, по его мнению, прежде чем вводить QR-коды повсеместно, для начала необходимо отладить систему и устранить всевозможные лакуны для злоумышленников, которые, безусловно, существуют.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поскольку в России вакцинировано 95 % военнослужащих и персонала, смертность от коронавируса в Вооруженных силах в 45 раз ниже общероссийских показателей.
Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за сутки удвоилось
|
|
Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
За минувшие сутки число новых инфицированных COVID-19 в ЮАР составило 8561 по сравнению с 4373 накануне. В понедельник эта цифра составляла 2273. Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг – 6168 по сравнению с 3143 днем раньше. Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. Специалисты НИИЗ сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в декабре, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в ЮАР составляет 2550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36600.
За прошедшие сутки были сделаны 51977 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне. НИИЗ также сообщил в среду, что первый случай омикрон-штамма был выявлен в ЮАР 8 ноября. Он был обнаружен у пациента, находившегося на территории провинции Гаутенг.
-
Накануне в ЮАР произошел резкий рост числа выявленных случаев COVID-19.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксирован в США
|
|
В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщил телеканал CNN. Штамм «Омикрон» выявлен у вернувшегося из ЮАР в США полностью вакцинированного человека, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как уточнил телеканал со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, первый случай заражения омикрон-штаммом в Соединенных Штатах выявлен в штате Калифорния, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Этот человек <…> вернулся из ЮАР 22 ноября, 29 ноября результат его теста на коронавирус оказался положительным», – сообщил Фаучи в ходе своего выступления в Белом доме. По его словам, заразившийся был полностью вакцинирован, в настоящий момент он испытывает «умеренные симптомы» COVID-19, его состояние улучшается.
Как сообщил главный инфекционист США, заболевший находится на самоизоляции, результаты тестов на коронавирус тех, кто близко контактировал с заразившимся в последние дни, «до настоящего момента» остаются отрицательными. «Это первый в США подтвержденный случай COVID-19, вызванного омикрон-штаммом», – подчеркнул Фаучи.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В среду ночью директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал, что штамм «омикрон» выявлен в 20 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
-
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВОЗ: Штамм «омикрон» выявили уже в 23 странах
Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах, их количество продолжит расти, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти», – сказал глава ВОЗ на брифинге, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
-
Напомним, новый штамм коронавируса выявили в Южной Африке. По этой причине прибывающих из африканских стран отправляют на карантин, а авиасообщения с некоторыми государствами приостановлены.
Глава Еврокомиссии предложила ЕС обсудить вопрос введения обязательной вакцинации
Евросоюзу необходимо обсудить вопрос введения обязательной вакцинации, заявила 1 декабря на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», – цитирует главу ТАСС.
Она отметила, что такая дискуссия необходима, обсуждение вопроса обязательной вакцинации глава Еврокомиссии посчитала нормальным.
Ранее сообщалось, что Австрия подготовила законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.
А будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил идею введения обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.
Гинцбург предположил вытеснение штамма «дельта» «омикроном»
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон», если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант «дельта».
«Возможно, у него [«омикрона»] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», – сказал Гинцбург ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Отвечая на вопрос о том, может ли омикрон-штамм поспособствовать окончанию пандемии, Гинцбург сообщил, что пока об этом рано говорить: «Необходимы экспериментальные данные». «Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает», – заключил ученый.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
-
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Центре Гамалеи задумались о дополнительной вакцинации людей с пониженным иммунитетом
Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья, дополнительная, доза вакцины от коронавируса, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
Гущин заявил на форуме «Здравоохранение в России – 2021», что «есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим (вакцинации), – две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза», передает ТАСС.
Он отметил, что в данный момент эта схема продвигается, в частности, для ВИЧ-инфицированных пациентов, чтобы защитить их и «минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции (вируса)».
-
Ранее вирусолог допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с ВИЧ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва и Ханой заключили соглашение по локализации розлива «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Во Вьетнаме подписали соглашение о сотрудничестве по локализации розлива и упаковки российской антиковидной вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Документ дописали перед началом переговоров в Москве премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука.
Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора управляющей компании РФПИ Анатолий Браверман, генеральный директор Vabiotech До Туан Дат и президент группы Sovico Нгуен Тхань Хунг, передает ТАСС.
Церемония подписания прошла в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра правительства Вьетнама Ле Ван Тханя.
Ранее сообщалось, что Вьетнам намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц. Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива.
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства «Спутника V».
Дети до 5 лет стали чаще попадать в больницы с COVID-19 в ЮАР
Дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами коронавируса в ЮАР, сообщила глава отделения реанимации крупнейшей больницы Chris Hani Baragwanath Рудо Матива.
«Число заболевших в больницах значительно растет. Мы наблюдаем перемены в демографии среди пациентов. Мы отмечаем, как у детей до пяти лет бывают симптомы, они болеют довольно серьезно и им требуется госпитализация и дополнительный кислород», – сообщила местному телеканалу ENCA Матива, передает РИА «Новости».
-
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых людей
Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев своим постановление ввел обязательную вакцинацию для студентов и людей от 60 лет.
«Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 г. «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», следующие изменения: <...> лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, <...> лицам в возрасте 60 лет и старше», – говорится в документе на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
Руководителям учебных учреждений и организаций, где работают пожилые, необходимо к 30 декабря привить не менее 80% от общего числа. Бондарев констатировал «неблагополучную ситуацию» с распространением коронавируса в регионе, хотя «со второй декады ноября наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости», а темп прироста колеблется от 2% до минус 1%.
«Однако на этом фоне остаются высокими как заболеваемость, так и удельный вес случаев с летальными исходами среди лиц в возрасте старше 60 лет; сохраняется прирост заболеваемости среди молодых взрослых 18-25 лет», – отметил Бондарев.
-
Ранее в Кремле исключили введение в России штрафов за отказ от вакцинации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Воронежских врачей «красной зоны» наградили путевками в Крым
Воронежские предприниматели и депутаты провели встречу с работниками «красной зоны» и вылеченной пациенткой, в ходе мероприятия работников наградили.
Встреча прошла на площадке Торгово-промышленной палаты Воронежской области, по просьбе депутата Госдумы Игоря Кастюкевича в рамках движения «Мы вместе» предприниматели организовали торжественную церемонию для двух медицинских работниц «красной зоны» и встречу с пациенткой, которую вылечили от тяжелой формы covid19, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Ко мне на прием по личным вопросам обратилась Ирина Самохвалова. В разговоре она призналась, что недавно серьезно переболела ковидом, лежала в больнице. И ее буквально спасла молодой врач. Спрашиваю: «А хотели бы с ней встретиться?» Так все и началось. По социальным сетях нашли врача, проговорили с торгово-промышленной палатой, чтобы совместно отблагодарить ее и сделать встречу запоминающейся», – сказал Кастюкевич.
Врачом Ирины Самохваловой оказалась Евгения Косенок, невролог взрослого отделения для людей с короновирусной инфекцией больницы №8 Воронежа. Они встретились в Торгово – промышленной палате Воронежской области.
«В работе врача и пациента очень важно работать вместе. Когда ты видишь, что пациент тоже хочет выздороветь, выполняет все рекомендации, доверят врачу, особенно такому молодому, как я, это очень приятно. А то, что меня сегодня пригласили сюда, невероятно приятно», – отметила Косенок.
«Дюймовочка в белом костюме, только одни глаза видны. И они вселяли в меня надежду. Я хочу сказать всем медикам в лице Евгении спасибо, которые сейчас в это нелегкое время спасают нас. Низкий поклон. Побольше бы таких врачей и медицинского персонала, который так отзывчив и внимателен к пациентам», – поблагодарила Самохвалова.
Помимо Косенок на встречу пригласили медицинскую сестру красной зоны Россошанской районной больницы Светлану Серебрякову. Девушкам вручили благодарственные письма от депутата Кастюкевича и сертификаты на путевку в Крым.
«Это важно, обращать внимание, откликаться на просьбы людей, особенно такие просьбы: отметить добропорядочность и профессионализм. Наша задача, как объединения предпринимателей, помогать. Предприниматель, он же не только своим делом занимается. Мы социально ответственные. Поэтому решили поддержать эту идею, обращение Игоря Юрьевича и отблагодарить медицинских работников. Сделать так, чтобы они нашу сегодняшнюю встречу вспоминали с теплом», – констатировал президент Торгово – промышленной палатырегиона и депутат Воронежской областной думы Юрий Гончаров.
Медицинских работников поблагодарили за работу депутат Кастюкевич, Гончаров и секретарь регионального исполкома партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Медицинские работники смогут реализовать сертификаты в удобное для них время. Они подразумевают недельный отдых в одном из spa-отелей Крыма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД