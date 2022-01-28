Зеленский отреагировал не предложение Лаврова приехать в Россию

Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»

«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.

«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.

Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.

Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.

«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.

«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.

«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.

А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.

При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».

В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.

Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.

При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.

В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.

Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».

Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».

Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

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