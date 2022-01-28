За сутки в России госпитализировали 14 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 14 046 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 14 046 человек, на 9,7% больше по сравнению с 27 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 98 040 случаев заболевания, всего в России выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 29 506 человек, на 0,8% меньше по сравнению с 27 января. За это же время подтверждено 673 смерти.

За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.

В Москве за сутки выявлено 23 994 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 13 976, в Московской области – 8611.

Накануне в России за сутки госпитализировали 12 807 человек с коронавирусом.