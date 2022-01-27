|
|
За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12807, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 88 816 случаев заболевания, всего в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 29754 человека, на 5,5% больше по сравнению с 26 января. За это же время подтверждено 665 смертей.
В Москве выявлено 26 586 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 11 808, в Московской области – 7182.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12226 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые выяснили продолжительность жизни «омикрона» вне организма человека
|
|
Штамм коронавируса «омикрон» живет вне организма человека дольше, чем исходный штамм, «альфа», «бета» и «дельта», при этом антисептик на основе спирта способен нейтрализовать его за 15 секунд, выяснили японские исследователи из Медицинского университета Киото.
Так, ученые обнаруживали «омикрон» даже спустя 193,5 часа, то есть чуть больше чем через восемь суток. При этом «нулевой» уханьский штамм оставался там же всего 56 часов. Для «альфы» время увеличилось – 191,3 часа, «бета» жила на пластике 59,3 часа, «дельта» – 114 часов, сообщает «Доктор Питер».
«Высокая «экологическая стабильность» – способность оставаться заразным – могла помочь «омикрону» сменить «дельту», стать доминирующим вариантом во многих странах и регионах и быстро распространиться по миру», – считает один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Biorxiv, сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Высшей школы медицинских наук, Медицинского университета префектуры Киото Рехей Хиросе.
Также ученые выяснили, что на коже умерших «омикрон» остается 21,1 часа, в то время как уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» – 19,6 часа, «бета» – 19,1 часа, а «дельта» – 16,8.
При этом антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд.
Ранее сообщалось, что врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
|
|
Ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», – приводит текст публикации ТАСС.
Пандемия COVID-19 заставила ученых активно исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
Биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли еще одного кандидата на роль возбудителя новой эпидемии при изучении коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Речь о необычном вирусе NeoCov, одном из близких родственников вируса MERS-CoV – возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.
Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.
Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытатьсяпонять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.
NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19, а также другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
Напомним, в прошлую среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса. Так, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. При этом в России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин предупредил о последствиях отсутствия взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
|
|
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
По словам российского лидера, именно отсутствие взаимного признания вакцин ведет к тому, что осложняется ситуация с деловыми поездками и контактами.
Он упомянул совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин от коронавируса, проведенное в Италии. Путин указал, что по результатам этого исследования «российский препарат «Спутник V» продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму «омикрон», доказав свою эффективность.
«Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», – приводит слова политика РИА «Новости».
Также Путин заявил, что Россия рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Италия занимает третье место среди стран Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. А Москва остается для Рима надежным поставщиком энергетических ресурсов.
«Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям», – отметил глава российского государства, передает ТАСС.
Так, в прошлом году Газпром направил в Италию 22,7 млрд кубометров природного газа. Ряд итальянских компаний благодаря долгосрочным контрактам получают российский газ по ценам, которые существенно ниже рыночных.
Инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона»
|
|
«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем, они являются приоритетной группой риска», – рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя рост заболеваемости COVID среди детей.
В Москве за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей выросла в 14 раз, а количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
«Такой рост заболеваемости коронавирусом среди детей объясняется тем, что изменился вирус, который стал доминировать. И поскольку дети до настоящего времени не имели возможности вакцинироваться, то стали более активно болеть. Кроме того, новый штамм имеет повышенную заразность, стал более легко распространяться в детской популяции», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что если раньше основными источниками инфекции для детей становились взрослые люди, то на сегодняшний день вирус стал передаваться в детских коллективах.
«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем. Они являются приоритетной группой риска. В связи с этим, например, на территории Москвы ближайшие две недели ограничены плановые госпитализации детей, так как внутрибольничная передача инфекции также вносит свой достаточно большой вклад», – объясняет собеседник.
Для того, чтобы максимально снизить риск попадания заболевшего ребенка в больницу или реанимацию, инфекционист рекомендует строго следовать рекомендациям лечащего врача: в первые несколько суток заболевания ребенку можно давать препараты противовирусной направленности, которые назначил специалист. Однако сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной: снижение цепочек передачи инфекции, своевременное выявление заболевания, изоляция.
«Что касается родителей, то лучшее, что они могут сделать для профилактики заболевания, это привиться или ревакцинироваться, если с момента первой вакцинации или предыдущего эпизода болезни прошло больше полугода. Это поможет существенно сократить распространение инфекции», – советует Коновалов.
Врач также напомнил, что в России начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет вакциной «Спутник-М», разработанной научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, что как минимум должно снизить число средних и тяжелых случаев заболевания.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи у детей, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
За сутки в России госпитализировали 12,2 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12226, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 74 692 случая заболевания, всего в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 28 197 человек, за это же время подтверждено 657 смертей.
В Москве выявлено 19 856 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 10 581, в Московской области – 6709.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12837 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Голикова призвала все регионы ввести ограничительные меры из-за COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала регионы, где еще не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.
«Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу еще раз обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия», – цитирует ее ТАСС.
Также она заявила, что работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы.
«Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы», – добавила Голикова.
Ранее Голикова сообщила, что в России есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции: Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).
Мосгордума не поддержала законопроект о введении «дистанционки» в школах
Мосгордума не приняла проект постановления Госдумы о проекте федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах, решение было принято на пленарном заседании 26 января.
«Законопроект направлен на то, что обязательный переход (на дистанционное обучение) должен происходить в очень четких границах», – подчеркнул автор законопроекта Евгений Бунимович, передает РИА «Новости».
Например, к таким ситуациям относится нынешняя ситуация с режимом повышенной готовности в Москве из-за коронавируса.
«За» проголосовали восемь человек, против – один, воздержались – девять. Решение не принято.
Комиссия МГД по образованию рекомендовала думе рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вводить дистанционное обучение нельзя, это можно делать лишь при всплеске заболеваемости коронавирусом.
Несколько дней назад Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые до сих пор работают в офисе.
В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID
Исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Сертификат о вакцинации и денежное вознаграждение получат около 400 участников.
«Сеченовский университет продолжает набор добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Разработчик – НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования – 26 января 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Эксперты уточнили, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций. Способ введения у нее проще, так как нет необходимости в дополнительном оборудовании.
Активная фаза исследования рассчитана на 180 дней. Примут участие 400 человек, которые получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение.
Мурашко рассказал об особенностях заболевания «омикроном» у детей
Дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса «омикрон» требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса», – цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию.
Также стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле оценили возможность полного перехода на онлайн-обучение из-за COVID-19
В России пока не планируется перевод школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, таких планов нет», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, такие вопросы должны рассматриваться не в Кремле, а в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В свою очередь начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков заявил, что онлайн-образование не заменит очное.
«Понятно, что пандемия предоставила нам большой новый опыт в плане развития технологий дистанционного образования. Все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе, что дистанционное образование полностью заменит очную школу, это только слухи, никаких таких планов нет», – пояснил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главный онколог Минздрава рассказал об изменении работы службы
Новый порядок оказания онкологической помощи не предполагает отмену «всего и вся», онкокабинеты в поликлиниках будут работать до тех пор, пока их функцию полностью не возьмут на себя центры амбулаторной онкопомощи, однако есть и клиники, которые не попадут в новую систему, заявил главный онколог Минздрава, директор НМИЦ онкологии имени Блохина, д.м.н., профессор, академик РАН Иван Стилиди.
Стилиди пояснил, что новый порядок, вступивший в силу с 1 января 2022 года, «это вовсе не подразумевает отмену всего и вся, это один из этапов развития отрасли», его задача – «укрепить онкослужбу России и обеспечить правильное, своевременное и современное лечение, то есть онкопомощь», передает газета «Известия».
«Нам нужно уходить от практики создания «онкокиосков» – небольших клиник, в которых проводят только один вид лечения, подходящий для определенной категории пациентов. Такие клиники в конфигурацию онкологической службы не вписываются, потому что они опасны для больных. В порядке содержатся строгие требования по тому, как должна быть организована клиника, которая оказывает медицинскую помощь по профилю «хирургия», или «радиотерапия», или «химиотерапия» в онкологии. Причем эти требования одинаковы для медучреждений разных форм собственности, потому что именно они позволяют обеспечить безопасность и эффективность медицинской помощи. Если проводишь в рамках программы ОМС химиотерапию, будь добр, сделай так, чтобы это было безопасно для пациента, то есть нужно иметь реанимацию на случай осложнений», – сказал врач, касаясь темы того, какой-то тип организаций не впишется в «новый порядок».
Он подчеркнул, что онкокабинеты в поликлиниках сохранятся – они будут работать «до тех пор, пока их функцию полностью не возьмут на себя центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОПы)».
«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы уже открыли чуть более 400 ЦАОПов и постепенно перейдем к такой форме работы, когда в них будет возможна не только максимально полная онкодиагностика, но и доступны некоторые опции лечения. До конца 2024 года осталось ввести в эксплуатацию еще около 140 ЦАОПов. Когда будут введены все – это должно произойти до конца 2024 года, – мы посмотрим, достаточно ли такого количество «форпостов» онкопомощи», – добавил он.
Останутся и онкодиспансеры – «это завоевание, доставшееся нам от советского периода, это основа, столпы онкологической службы, средоточие экспертов-онкологов разного профиля».
Отвечая на вопрос о том, куда в первую очередь направят пациента, у которого врач заподозрил онкологию, Стилиди пояснил, что сначала человек должен будет обратиться «в ЦАОП, к врачу-онкологу», где «90% пациентов получат полноценное диагностическое обследование, так как эти центры организуются на базе многопрофильных клинических больниц, где есть КТ, маммография, эндоскопия, УЗИ, то есть достаточный перечень диагностических методов».
При этом у пациента есть право выбора клиники: «Порядок не ограничивает возможности пациента. Он закрепляет обязанность региона перед пациентом предложить ему все возможные варианты, а сам пациент, конечно, может с ними не согласиться и выбрать любую клинику».
Отмечается, что по новым правилам пациенты с доброкачественными опухолями должны будут проходить тот же длинный путь к лечению, что и со злокачественными, включая диагностику с помощью консилиума врачей.
«Конечно, необходимо. Ведь речь идет не о всех доброкачественных новообразованиях, а только о раке in situ (неинвазивная опухоль, нулевая стадия), о подозрении на злокачественную опухоль либо о доброкачественных новообразованиях с высокой частотой озлокачествления. Действительно, при этой патологии необходимо обследование и лечение у онкологов. А вот, например, доброкачественные новообразования щитовидной железы онкологического консилиума не требуют», – объяснил онколог.
Вместе с тем «новый порядок не увеличивает и не уменьшает количество необходимых кадров». На данный момент дефицит в онкосфере есть, «по некоторым подсчетам он может достигать 2 тыс. специалистов, в основном в первичном звене».
«Мы сейчас предлагаем новую программу ординатуры для того, чтобы и этот вопрос решить. Раньше врач два года обучался в онкологической ординатуре, теперь будет три, но после первого года учебы он уже может работать в ЦАОПе, в первичном звене», – сказал Стилиди.
Врач рассказал и о влиянии пандемии коронавируса на онкосферу: по его словам, онкологическая служба работает и работала все это время с полной нагрузкой, однако ситуация не могла не отразиться на заболеваемости.
«Локдаун, ограничение передвижения, остановка диспансеризации – конечно, все это скажется. Пока мы этого не ощутили, но не нужно быть онкологом, чтобы понять: выявляемость на ранних стадиях снизилась в период пандемии во всем мире. В результате мы получим поток пациентов с более распространенными стадиями онкологических заболеваний. Но, повторюсь, я клиницист, постоянно работаю, оперирую и пока не ощутил, что у нас что-то поменялось в плане распределения пациентов по стадиям заболевания. Это не быстрый процесс. Но можно предположить, что такой эффект у пандемии будет», – выразил мнение эксперт.
Он отметил, что онкопациенты по-разному переносят COVID-19: например, больные раком легкого переносят инфекцию тяжелее, чем те, у кого диагностирован рак щитовидной железы. Кроме того, на фоне иммуносупрессивного лечения у онкологических «больных выше риск заразиться ковидной инфекцией, а это означает остановку противоопухолевого лечения».
«При этом смертность от ковида среди онкобольных оказалась даже несколько ниже, чем среди людей других групп риска. Есть уже исследования на эту тему. Связано это как раз с тем, что многие из наших пациентов получали противоопухолевое лечение, которое снижает уровень иммунного ответа. Поскольку смерть на фоне COVID-19 часто связана с «цитокиновым штормом», то снижение иммунного ответа снижает и риск погибнуть из-за такой реакции иммунной системы», – пояснил Стилиди.
Он затронул и вопрос лекарства от рака: «Еще Гиппократ восклицал, когда потерял своего молодого друга и ученика, болевшего саркомой: «Когда же мы, наконец, научимся лечить эту гадость?!» Это было до нашей эры».
«Боюсь, мы не изобретем универсальную таблетку, субстанцию, которую пациент может принять, и заболевание будет излечено. На что мы возлагаем надежды? На онкослужбу, правильно выстроенную, структурную маршрутизацию, на компетенцию врачей, на технологии, которые не только будут транслироваться из-за рубежа, но и разрабатываться нами, внутри государства Российского. На разумное поведение людей, их приверженность здоровому образу жизни и профилактике, их онконастороженность. Это комплексный, мультидисциплинарный подход в лечении, требующий кооперации. Это и есть «волшебная таблетка». Другой таблетки нет», – сказал врач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракова заявила о доминировании «омикрона» в Москве
На штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».
«В Москве растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам ростам. <…> На сегодняшний день этот штамм [«омикрон»] уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», – передает ее слова ТАСС.
Ранее стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
В Москве решили усилить проверки санитарных требований из-за ситуации с COVID
Контроль на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры и торговли в Москве будет усилен из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы. В ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы предполагают, что рост заражения новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели.
Голикова заявила об отсутствии планов останавливать плановую медпомощь
В России не планируется полностью останавливать оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса, однако в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будет особый формат ее оказания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«До конца января мы должны принять соответствующее постановление правительства, мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи также останутся в обычном режиме без закрытия», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.