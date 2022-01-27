Блокаду Ленинграда призвали признать геноцидом народа СССР

Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Амельченкова в День полного снятия Блокады Ленинграда обратилась к ученым и историкам с призывом признать геноцид советского народа.

«Все мы знаем о маленьком кусочке хлеба в 125 граммов, о невероятном мужестве рабочих Кировского, Ижорского и других заводов, которые продолжали работать для фронта. Легендарные машины «полуторки», вывозившие по льду Ладожского озера из осажденного города ослабевших детей и женщин. Знаем о подвиге защитников Ленинграда. Синявинские высоты, Невский Пятачок», – приводятся слова Амельченковой в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Депутат призвала ученых и историков называть вещи своими именами: «На Ленинградской земле был совершен геноцид немецкими и финскими войсками, и это преступление не имеет срока давности. И это должно признать международное сообщество!»

Парламентарий напомнила, что, согласно неполным данным, в Ленинграде и Ленинградской области во время войны нацистами было уничтожено более 1 400 000 мирных жителей. На территории области действовало несколько десятков нацистских лагерей, проводились массовые расстрелы и показательные казни.

В Гатчине находился один из крупнейших лагерей смерти в Ленинградской области – «Дулаг-154». Зимой 1942 года в результате истощения пленников и антисанитарных условий в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Смертность от этой болезни составляла 140-170 человек в день. Для того чтобы остановить эпидемию, немецкое командование стало уничтожать больных – начались массовые расстрелы. Одновременно ряд бараков с больными нацисты хладнокровно предали огню.

В поселке Вырица был создан концлагерь специально для детей – они должны были работать и сдавать кровь для немецких солдат. Нацисты, видимо, сами понимали всю чудовищность своих действий и называли этот лагерь - детским домом, скрывали факты.

«Эти и многие другие преступления не имеют срока давности. Считаю, что в Ленинградской области должен пройти суд, чтобы учиненные зверства были признаны геноцидом! Тем более, что такие прецеденты уже были. Два года назад состоялся первый в истории России судебный процесс о признании геноцидом действий нацистов против народов СССР. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей в деревне Жестяная горка в 1942 году на территории нынешней Новгородской области. Там погибло более 2,5 тыс. человек», – резюмировала Амельченкова.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны немецкими и финскими войсками являлась геноцидом советского народа, сегодня настало время для признания этого международным сообществом.