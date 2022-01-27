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В ДНР заподозрили Киев в подготовке постановочных химатак в Донбассе
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии.
«Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий», – заявил Пушилин в интервью газете «Известия».
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Напомним, в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что американские частные военные компании (ЧВК), находящиеся в Донецкой области, готовят на востоке Украины провокацию с химическими компонентами, для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. В Пентагоне заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокации с химическими веществами на востоке Украины назвали «не соответствующим действительности». Газета ВЗГЛЯД разбирала возможность повторения химатак в Донбассе по сирийскому образцу.
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В ДНР назвали необходимые для защиты от украинской агрессии вооружения
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«В первую очередь республика нуждается в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять украинским беспилотникам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Так он отреагировал на призыв российского сенатора Андрея Турчака поставить вооружения республикам Донбасса.
«В ДНР и ЛНР в качестве паритета на каждый прибывший на Украину самолет из США или Великобритании нужно поставлять по одному эшелону оружия. Мы больше всего нуждаемся в системах ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки украинских беспилотников, которые безнаказанно сбрасывают периодически самодельные взрывные устройства на наши укрепления, на наших солдат в окопах», – говорит депутат Народного совета – парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.
Политик добавил, что в Донецке приветствуют инициативу первого зампреда Совфеда, главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который призвал в среду поставить оружие в ДНР и ЛНР. «Мы понимаем, какую политическую силу представляет Турчак. Мы надеемся на то, что все эти предложения будут поддержаны руководством Российской Федерации», – добавил Бердичевский.
По словам Турчака, «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».
Турчак подчеркнул, что представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании. «В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Накануне на Украину прибыла из США третья партия летального оружия общей стоимостью 200 млн долларов. Предыдущая поставка была осуществлена в конце прошлой недели. В минувшую субботу Украина получила от США в том числе боеприпасы общим весом более 90 тонн. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов.
Ранее посольство России в Лондоне предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта. По информации МИД России, только за последние несколько дней Британия передала Украине порядка 460 тонн вооружений.
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Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
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Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
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Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
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США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину
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США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки рассказала, что США «взаимодействуют с целым рядом стран и партнеров», обсуждая «возможность нехватки» газа. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, с Ближнего Востока, из Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности».
Псаки также сообщила, что власти США «взаимодействуют с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и возможность перенаправления» газа в Европу.
По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала она.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
Украина потеряла первый запущенный за 11 лет спутник
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Первый запущенный за 11 лет украинский спутник, скорее всего, уже потерян, заявил бывший советник главы государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.
По его словам, спутник «Сич-2-30» до сих пор про не идентифицирован. По соглашению США и Украины, Штаты уже должны были внести объект в базу на основе предоставленных Киевом параметров движения. Так как этого не произошло, эксперт считает, что связь со спутником потеряна.
«Со спутником... Нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», – написал Колесник в Facebook.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский госкосмос.
Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
Турчак предложил отправить оружие в ДНР и ЛНР
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Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – приводит слова Турчака телеканал «Россия 24», передает ТАСС.
По его словам, представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании.
«В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Западная Европа потребовала защитить энергетический сектор от санкций против России
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Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, сообщает Bloomberg.
Так, согласно одному из документов, на которые ссылается Bloomberg, Германия боится, что поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом источники уточняют, что речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2». Другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов, передает РИА «Новости».
Исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине, сказал источник.
Германия готова ввести санкции против банков, импорта металлов и химикатов, экспорта предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. Возможны санкции в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях, госдолга и рынка капитала для государственных предприятий.
Также санкции могут коснуться запретов на поездки и замораживание активов крупного бизнеса, инвестиций, возможен запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
CNN указал Харьков российским городом
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Телеканал CNN в прямом эфире назвал Харьков российским городом во время показа сюжета о военных учениях России.
На протяжении 20 секунд в правом верхнем углу экрана высвечивалась надпись «Харьков, Россия», передает RT.
По мнению телеканала, именно в этом городе российские военные якобы проводили маневры.
На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение России», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику. Позже Зеленский опроверг свои слова о «возможной» оккупации Харькова.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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В ЛНР ожидают попытки окружения Луганска армией Украины
Вооруженные силы Украины попытаются окружить Луганск, как в 2014 году, если возобновится конфликт в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
«Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска, и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также путей сообщения между ДНР и ЛНР в районе Дебальцево», – передает его слова ТАСС.
Народная милиции ЛНР подготовила контрмеры на случай наступления украинских силовиков.
«Призываю Вооруженные силы Украины отказаться от заведомо безуспешных агрессивных намерений, жертвами которых станут не только военнослужащие с обеих сторон, но также и мирные жители Донбасса», – сказал Лещенко.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии.
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Захарова сыронизировала над словами Блинкена об «агрессии России»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России» на своих границах.
«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс «агрессию России на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», – она в своем Telegram-канале.
Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения России на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.
В Австрии заявили, что трубопровод «Северный поток – 2» еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги. Глава МИД Австрии сообщил, что работает над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций.
Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».
Мэр Киева Виталий Кличко тем временем упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Россия предостерегла США от передачи оружия в руки неонацистам на Украине
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Посольство России в Вашингтоне заявило, что оружие, которое США поставляют на Украину, позже окажется в руках местных боевиков и террористов.
«Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», – сообщает дипмиссия в Facebook.
Дипломаты считают, что неонацисты получат право на провокации в Донбассе вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона.
«Неонацисты, по сути, получают «карт-бланш» на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», – отметили в посольстве.
Во вторник на Украину прибыла третья партия летального оружия. Предыдущая поставка американского оружия на Украину общим весом более 80 тонн была 24 января.
В минувшую субботу Украина получила от США груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов. В дипмиссии указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».
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Эксперт: Те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил уверенность, что ждущие «вторжения» на Украину будут разочарованы. При этом, по его словам, показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны.
«Параметры ответа США и НАТО на российские требования понятны. Ждем следующей фазы эскалации. Содержание – демонстрация силы, но не ее применение. Поэтому те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы, эта часть психоза продолжит висеть в воздухе, а вот показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны. Инициатива пойдет от России, ответ с другой стороны, вероятно, [последует] в нескольких точках и [так будет продолжаться] не один раунд. Параллельно сохраняется политико-дипломатическая коммуникация, возможно, вплоть до высшего уровня ([президент США Джо] Байден – [президент России Владимир] Путин), происходит прощупывание возможностей перехода к снижению напряженности», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
«Все это представляет собой малопривлекательное зрелище, а слабонервным лучше постараться на что-нибудь пока отвлечься. Успокаивать должно одно. Урон от реальной войны крайне велик для потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, в современных условиях фактически проигрышный для всех. Поэтому цель каждого – избежать ее, заменив иными формами поведения. И чем выше нервное напряжение и накал страстей, тем более убедительной заменой войны они служат. Пожелаем участникам соревнований успеха на этом поприще. От всей души», – добавил эксперт.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
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Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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У «простой украинки» из материала Times нашлось британское обмундирование
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила публикацию The Times о «простой гражданке Украины» с изображением Бен Ладена в британских СМИ в 1990-х годах.
Захарова в Facebook заявила, что «британская газета The Times в 2022 году повторила успех британской газеты The Independent 1993 года». Она напомнила, что «30 лет назад пресса Туманного Альбиона представляла Бен Ладена антисоветским воином, который направляет войска по пути к миру». «Куда они пришли, мы помним», – заявила Захарова.
Она обратила внимание на The Times, которая «опубликовав фотографии «простой гражданки Украины» с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу». Выяснилось, что запечатленная на фото «Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из Сил территориальной обороны Украины (это ребрендинг «тербатов»)», а «обмундирование, которое она раздобыла, британским».
«Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских «борцов за свободу», – заявила Захарова. По ее мнению, The Independent продемонстрировала «недосягаемую по мировым меркам глубину пропаганды», но The Times «вызов приняла и рекорд побила».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Нидерланды заявили о «юрисдикции России» над пассажирами MH17 в момент гибели
Координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст на заседании в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) заявила, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией России, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель Москвы.
ЕСПЧ в Страсбурге в среду начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, передает РИА «Новости».
Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing.
«Люди, находившиеся на борту MH17, на момент крушения находились под юрисдикцией России. К такому выводу мы главным образом пришли потому, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией ДНР, а самолет упал именно в этой зоне», – сказала ван Хейст.
Ранее прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17.
Сообщалось также, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Германия пообещала Украине военную помощь в виде 5 тыс. касок
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Германия поставит на Украину 5 тыс. военных касок, сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает агентство ДПА.
Эту информацию подтвердил представитель минобороны Германии. По его словам, запрос Киева поступил «несколько дней назад». «Я могу подтвердить, что мы завершили оценку и смогли одобрить поставки 5 тыс. военных касок», – передает его слова ТАСС.
Однако сроки поставок в ведомстве не назвали.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Позже министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
В Минобороны Болгарии заявили, что не будут воевать на Украине
Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не будет участвовать в военном конфликте на территории Украины или любой другой страны без одобрения парламента.
«Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра.
Также он заявил, что нет планов участвовать в военных операциях на территориях других страны. Но в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет готов к различным сценариям.
В Софии прошло закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. Правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.