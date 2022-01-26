В Совфеде уличили США в намерении спровоцировать перебои поставок газа в Европу

«Если на Украине возобновится полномасштабная гражданская война, то одним из следствий этого будет проблема с поставками газа в Европу. Видимо, этот сценарий входит в планы США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину, а ЕС задумался о введении санкций против России в случае сбоев.

«Намеки американцев европейцам на перебои поставок российского газа в Европу через Украину – это история с душком. Думаю, США прилагают определенные усилия к тому, чтобы такая проблема возникла. Это им выгодно, поскольку в таком случае они смогут занять европейский рынок своим сжиженным газом», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Не исключено, что это один из элементов нынешней политики США, которые заняли позицию односторонней поддержки Украины, что никоим образом не способствует нормализации ситуации, а самое главное – еще больше провоцирует дальнейшую эскалацию вокруг Украины», – полагает сенатор.

Он также обратил внимание на то, что куда больше поставкам газа через Украину в Европу угрожает вооружение Киева Западом. «Американские поставки оружия на Украину провоцируют Киев на силовой сценарий решения конфликта в Донбассе. Если там возобновится гражданская война, которую мы наблюдали в 2014-2015 годах, то одним из следствий будет проблема с поставками газа в Европу. Это понятно по определению. И такой сценарий совершенно точно не входит в планы России. Но, увы, судя по всему, этот сценарий входит в планы и намерения американской стороны», – отметил Косачев.

Схожей точки зрения придерживается зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Одна из возможных задач Соединенных Штатов – через конфликт ограничить подачу нашего газа в Европу в интересах американских поставщиков. Для этого же Вашингтон блокировал «Северный поток – 2». А Евросоюзу надо думать не о новых санкциях против Москвы, а о немедленном запуске нового газопровода и сдерживании Киева в рамках Минских соглашений», – заключил сенатор.

В среду утром пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.

США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности». По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала Псаки. Напомним, что Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа.

В этот же день издание Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «ограничения поставок» газа.

По информации издания, ЕС может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт, передает РИА «Новости».

При этом постпредство России при ООН указало на американское оружие на Украине и флот США у берегов России. Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. До этого Песков сообщал, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.

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