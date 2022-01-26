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Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
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Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
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Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
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В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России
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«Законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил об отзыве из Верховной рады спорного законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.
«По сути, данный законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него. Она просто будет его пересматривать. Киев все еще продолжает обдумывать варианты ущемления гражданских, политических и социальных прав жителей Донбасса», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это временная уступка, сделанная исключительно под жестким давлением России. Кроме того, европейские посредники также были несогласны с его принятием, – уверен собеседник. – Это стало одним из предусловий России для проведения встречи на уровне советников лидеров «нормандской четверки». И это абсолютно правомерно – как обсуждать с Украиной выполнение Минских соглашений, если она на законодательном уровне отказывается от них?».
«Еще одним предусловием будет являться выполнение Украиной решений Парижского саммита. Киев взял на себя обязательство, а потом решил передумать. Как вести диалог с партнером, который сначала подумал и согласился, а потом передумал? Так что встреча на уровне лидеров невозможна без принятия Киевом хотя бы большей части договоренностей, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Иначе зачем встречаться?» – риторически заключил Мирошник.
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Киев.
Как сообщала «Европейская правда», в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи «нормандской четверки» на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности
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В ответе Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Собеседник агентства заявил, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу на предложения по гарантиям безопасности.
«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
Шарий: В Германии растет понимание того, что Украине давно пора заткнуться
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«В Берлине идет обсуждение того, что некоторым украинским дипломатам и политикам давно пора заткнуть пасть», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее сразу несколько политиков Украины выступили с обвинениями в адрес Германии из-за отказа продать Киеву оружие.
«В Германии к Украине относятся, как к психованному ребенку. Это государственное образование находится вне критики Евросоюза. Поэтому немцы до последнего будут делать вид, что не замечают ненормального поведения. Но при этом внутри политического истеблишмента страны идет жаркое обсуждение того, что давно пора заткнуть пасть многим украинским дипломатам и политикам», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«Это касается, например, посла Украины в Германии Мельника, который постоянно что-то требует. После ухода в отставку адмирала ВМС ФРГ за слова о Крыме он требовал от правительства Германии наказать его еще больше. От постоянных требований в Берлине закономерно нарастает отторжение и недовольство циничной политикой Киева, – пояснил эксперт. – Растет понимание того, что это мерзко, и Украине давно пора заткнуться, учитывая, что именно Германия дает ей деньги, а также во многом от ее решения зависит вступление Украины в ЕС».
«Но украинские политики как будто не замечают этого – постоянно что-то требуют и хамят. И это даже не жлобство рядовых исполнителей, а четкая государственная политика. Дипломатов и политиков Украины готовят, как торговых представителей, чтобы своим хамским и грубым поведением они смогли выбить какие-то преференции. Их этому обучают», – указал Шарий.
«В итоге, когда долгое время не обращаешь внимания на чудачества психбольного, он в какой-то момент теряет берега и идет в атаку. Думаю, что Германия должна это прекратить. Причем, если они раньше разговаривали с Зеленским дипломатично, то теперь ему пора сказать прямым текстом, что поведение Украины неадекватно, потому что он этого, видимо, не понимает», – подытожил собеседник.
Во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Берлина блокировать поставки оружия на Украину, заявил, что в отношениях Украины и Германии наступил «момент истины».
Кулеба сказал, что «каждый кризис выводит отношения на момент истины». Для Киева и Берлина такой момент наступил «по ряду фундаментально важных вопросов», он отметил «поддержку мощнейших санкций против России со стороны Германии», «Северный поток – 2» и «вопрос поставок оружия», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
В частности, как заявил Кулеба, Германия может сама предоставить оружие, разрешить третьей стране передачу оружия Украине и поддержать закупку Украиной оружия через систему НАТО. По мнению министра, в вопросе закупки через систему НАТО «вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то».
В этот же день депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что комитеты парламента по интеграции в ЕС, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству направили письмо в Бундестаг.
Она заявила, что Берлин «подрывает хорошие отношения» двух стран. По мнению депутата, «не вооружать» Украину в сложившейся ситуации, «да еще препятствовать делать это партнерам – безответственно и недальновидно», передает ТАСС.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул
Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2».
Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева. «Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению. Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – заявил он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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Немцы жестко ответили Кличко на обвинения в предательстве
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Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева Виталия Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Читатели Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес украинского политика.
«Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению», – заявил он.
«Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – написал он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
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США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
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В Соединенных Штатах предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов, сообщил Bild со ссылкой на собственную информацию.
По информации издания, санкционный план, который был представлен в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом плане госсекретарь США Энтони Блинкен «дал понять» западным союзникам. Речь идет конкретно о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья из России, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый экономический ущерб России в связи с введением данных санкций ожидается в размере 50 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Сатановский оценил веру США в эффективность санкционных угроз
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«Санкции неэффективны ни в виде угрозы, ни в форме превентивной меры. Примеров тому – масса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций более эффективна для сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
«Вашингтону своими рестрикциями еще ни разу не удалось принудить другое государство к чему-либо, и вряд ли такое когда-либо произойдет. Но США нравится такая манера ведения внешней политики, поэтому они от этого вряд ли откажутся», – допускает политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт назвал «глупостью» слова Джен Псаки. «США безрезультатно пытались и пытаются давить санкционными инструментами на Россию, Китай, Кубу, Иран. Примеров того, что санкции – это «собачья чушь», очень много», – подчеркнул аналитик.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций со стороны США более эффективна как средство сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
Псаки также дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель администрации президента подтвердила, что США и другие страны НАТО прорабатывают планы усиления восточного фланга альянса, но отказалась сообщить подробности.
По ее словам, «эти дискуссии продолжаются». Как заявила Псаки, глава американского государства Джо Байден полагает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».
Кроме того, администрация США пока не готова сообщить, каким будет содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, подчеркнула Псаки.
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В Киеве митингующие попытались прорваться в Верховную раду
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Представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», потасовка произошла во время митинга, который участники движения «SaveФОП» с утра проводят на площади Конституции. Участники акции попытались прорваться к центральному входу в украинский парламент. Правоохранители начали их оттеснять. Это стало причиной драки.
У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек.
Как сообщает «Страна.ua» в своем телеграм-канале, «SaveФОП» грозятся прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов.
Правоохранители пока сдерживают толпу протестующих предпринимателей. Все выходы и входы парламента закрыты.
Ранее митингующие в Киеве забросали монетами здание администрации президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой, заявив, что эти деньги «на билет в Ростов».
Украинский генерал испугался «захвата» Россией восьми восточных регионов
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В случае обострения конфликта на Украине Россия якобы может «захватить» восемь регионов на востоке страны, заявил командующий операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.
По его словам, речь в том числе идет о Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Павлюк заявил, что такой ход событий лишит Украину военного и промышленного потенциала, а также оставит без выхода к Черному морю, передает РИА «Новости».
Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его словам, европейские страны «находятся в своей зоне комфорта и не хотят действовать, как и в 1939 году».
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Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение России», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Киев перебросил РСЗО и танковые соединения в Донбасс
Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения, сообщила народная милиция ДНР.
В ДНР сообщили, что Киев активно стягивает в регион «вооружение для формирования ударных групп». Уже «зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений», передает РИА «Новости».
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Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
США сократили срок лицензий «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной
Министерство финансов США сократило срок лицензий российского холдинга «Группа ГАЗ», которые позволяют компании, находящейся под санкциями, работать с поставщиками и контрагентами. Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года, сообщил представитель финансового ведомства.
Как сообщило агентство Reuters, это связано с существующей возможностью «вторжения» России на Украину. Речь идет о продлении двух так называемых генеральных лицензий, одна из которых касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней, передает «Коммерсант».
Отмечается, что новые лицензии выданы на более короткий период – 90 дней. «Разрешения продлены на меньший период из-за текущей ситуации с Россией. Решение о дальнейшем продлении будет приниматься с учетом поведения России»,сказал представитель Минфина.
Он уточнил, что прежние лицензии должны были истечь уже 26 января.
Пресс-служба «Группы ГАЗ» не стала комментировать заявление минфина США, передает РИА «Новости».
«Мы не комментируем», – сообщили в пресс-службе.
Ранее власти США продлили для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» до 26 января 2022 года и устанавили такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций.
Напомним, весной 2018 года минфин США ввел санкции против российского предпринимателя Олега Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.
СМИ: В Киеве после стычек с полицией скончался один из участников митинга предпринимателей
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Депутатов Верховной Рады Украины эвакуировали через подземный переход из-за угрозы прорыва в здание протестующих. Сообщается о погибщем в ходе беспорядков.
Украинские издания пишут, что один из участников митинга предпринимателей в Киеве скончался после стычек, сообщает РИА «Новости». «Один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков, он не подает признаки жизни. Он пострадал в ходе стычек возле здания парламента. Факт смерти пока не подтвержден официально», – приводит агентство сообщение украинского издания «Вести».
Также сообщается, что украинские силовики оттеснили участников митинга предпринимателей от здания Верховной рады Украины в Киеве, но это спровоцировало новую волну столкновений с полицией.
Митингующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики. Правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных участников акции. Официальной информации о задержанных и пострадавших пока нет.
Напомним, представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Захарова напомнила Псаки слова американских чиновников о выводе войск из Афганистана
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки о заявлениях американских политиков и военных по ситуации с выводом войск США из Афганистана, который они охарактеризовали как провал. Таким образом она прокомментировала слова Псаки о «российской пропаганде».
«Дорогая Джен, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил уход американских войск из Афганистана как «стратегический провал». Мы записываем его в «российскую пропаганду». Как и Майка Роджерса, члена комитета Палаты представителей Конгресса США по делам ВС, который заявил, что те события являются следствием исторического провала президента Байдена», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила и о высказывании бывшего координатора американских операций в Афганистане генерала Дугласа Льюта, когда он выразил уверенность в том, что вывод войск США «является провалом» и нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. «Заявил он это в эфире Deutsche Welle в программе «Зона конфликта» Тима Себастьяна, которого мы тогда тоже записываем в ряды «российской пропаганды». Как и десятки тысяч американских экспертов, которые охарактеризовали события августа 2021 года как колоссальный провал Вашингтона», – отметила официальный представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
Премьер Хорватии сравнил президента с «российским чиновником»
Заявления президента Хорватии Зорана Милановича об Украине являются «недействительными», правительство не имеет к ним отношения, заверил глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович.
По словам Пленковича, «в первую минуту» он «подумал, что это какой-то брифинг и что это был какой-то российский чиновник». Пленкович «не знает, о каких солдатах думает» Миланович. Премьер заявил, что дважды был на Украине, «там нет» военных Хорватии, а хорватский «контингент, находившийся в Польше, вернулся два-три дня назад». «Это все недействительные заявления», – приводит его слова ТАСС.
При этом министерство иностранных и европейских дел Хорватии опубликовало рекомендации своим граждан о нежелательности посещения Украины «в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине и сосредоточением ВС России в областях вблизи с границей с Украиной».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.
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Украина выдвинула требование к президенту Хорватии
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Президент Хорватии Зоран Миланович должен публично опровергнуть свои слова об Украине, заявил украинский МИД.
Ведомство сообщило, что в МИД Украины «была приглашена госпожа посол Хорватии Аница Джамич». До ее «сведения доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии». Киев «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», передает ТАСС.
Украина считает, что Миланович «ретранслирует нарративы российской пропаганды». Его слова, как утверждает украинский МИД, «не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Заявления Милановича «наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе», сказано в сообщении.
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.
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В Кремле оценили заявления Кадырова об Украине
Основы внешней политики России, в том числе Чечни как ее части, формирует президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям на Украине.
«Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», – передает его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, Песков объяснил у него, как и у любого гражданина России, есть право выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента.
«Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений», – сказал Песков.
Также представитель Кремля прокомментировал заявления Кадырова о том, что Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 млрд рублей в год, а без этих денег регион не продержится и «трех месяцев». Он оценил инфестиционный потенциал Чеченской республики.
«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит ещё наверстывать недоработки», – сказал Песков.
Ранее Кадыров заявил, что если бы был вместо президента, то давно «забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок».