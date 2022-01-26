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Элтон Джон заразился коронавирусом
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Британский певец Элтон Джон сообщил, что переносит запланированные в США концерты из-за COVID-19.
Певец сообщил, что «заразился» и «должен перенести на другие даты выступления в Далласе». Он отметил, что подобные вынужденные шаги «всегда доставляют большое разочарование». Элтон Джон извинился «перед теми, кому был причинен дискомфорт», отметив, что «хочет сберечь себя и свою команду». Он рассказал, что легко переносит заболевание: «К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», – передает ТАСС.
Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»
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Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Акция протеста в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале
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Общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет плюс 3 градуса, согласно местным законам, использование водометов допускается при температуре выше нуля.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Как сообщил один из организаторов акции, в ней участвовали жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане многих других государств ЕС. Люди шли по улицам Брюсселя с плакатами «Демократия – это свобода», «Нет QR-кодам!», «Нет коронавирусу общества!».
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«Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер», – заявил преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак, принимавший участие в протестах.
Участники манифестации, в частности, призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петиция с этим требованием была озвучена в воскресенье на митинге в парке Пятидесятилетия. По словам организаторов, документ будет вывешен в соцсетях и зарегистрирован на портале правительства для сбора подписей.
Напомним, в начале декабря 2021 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил об опасном развитии штамма «омикрон» в Евросоюзе. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить на уровне Евросоюза вопрос введения обязательной вакцинации.
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В Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Инфекционист объяснил, почему дети тяжелее взрослых переносят заболевание «омикроном»
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Предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало. Но «омикрон» смог добраться и до них, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией.
В Санкт-Петербурге резко увеличилось число госпитализации детей с COVID-19, они исчисляются сотнями. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению. Такая же статистика отмечается и в других городах России.
«Есть рецепторы ACE. В организме это своего рода причал, к которому пристают вирусы. Их у детей значительно меньше, чем у взрослых, поэтому предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с этими рецепторами. Но «омикрон» очень заразен, значительно превышает возможности других вирусов по инфекционности. Поэтому и до детей теперь добрался», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что ранее дети были практически неохваченной популяцией для COVID, а сейчас, когда у вируса появилось больше возможностей, он заражает всех без разбора. Однако большинство взрослых граждан уже прошли вакцинацию, ревакцинацию, переболели ранее другими штаммами. Их организм с коронавирусом знаком, потому в большинстве случаев заболевание переносится достаточно легко. Детский же организм изначально более слабый, нежели взрослый.
«Ну и за счет того, что дети не привиты, организм с вирусом не знаком, поэтому заболевших среди них больше, и болеют тяжелее. Их иммунитет не воспитан для сопротивления вирусу», – рассказывает инфекционист. Единственный выход уберечь детей от «омикрона», пока нет рекомендованной вакцины против коронавируса – это продолжать соблюдать всевозможные меры предосторожности, рекомендует врач.
Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей.
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Эксперт объяснил, за счет чего Россия избежала антиковидных погромов
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«Протесты сейчас идут по всей Европе, но в Брюсселе на них наложились давние проблемы города, и это вылилось в погромы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Ранее сообщалось, что манифестация против санитарных ограничений в столице Бельгии закончилась погромами в Европейском квартале.
«Я не вижу принципиальных отличий бельгийских протестов против вакцинных паспортов от выступлений в других европейских городах. Но Брюссель сам по себе проблемный, «разгоряченный» город, там множество мигрантов, обилие старых нерешенных вопросов. Все это обострило недовольство жителей создавшейся ситуацией», – сказал глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Кроме того, напомнил эксперт, в тех странах, где сейчас идут бурные протесты, власти обещали, что пандемия закончится тогда, когда все будут вакцинированы. «В итоге в Европе вакцинированных больше, чем в России, а пандемия на спад не идет. Ограничения не снимаются. Поэтому люди обращаются к своим правительствам, с вопросом: «Как же так?», – пояснил политолог.
В России же нет таких протестов в том числе и потому, что QR-коды не стали обязательными на федеральном уровне, и у противников этой меры нет поводов для таких выступлений, добавил собеседник.
В воскресенье общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками.
Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»). В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Врач назвал симптомы «омикрона» у вакцинированных от коронавируса
У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении «омикроном» наблюдаются пять симптомов, рассказал британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.
По словам британского профессора, речь идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных «омикроном» жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния, передает РИА «Новости».
«Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», – приводит издание слова эпидемиолога The Conversation.
Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади сообщила, что боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19.
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Назван самый распространенный симптом «омикрона»
Боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19, сообщила комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.
«Боль в горле является наиболее распространенным симптомом для прогнозирования положительного теста на COVID-19», – цитирует RT врача.
Кроме того, Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает дискомфорт в горле, причем речь идет даже о самом незначительном дискомфорте.
Также врач назвала в качестве главного отличия «омикрона» от «дельты» редкую потерю обоняния.
Ранее терапевт из Великобритании Нина Аслам предупредила, что конъюнктивит может свидетельствовать о заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон».
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Роспотребнадзор официально сократил карантин по COVID до семи дней
Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по COVID с 14 до семи дней, оно вступило в силу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Только что мне Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора) сообщила: постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», – передает ТАСС его слова.
Ранее первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил для находящихся на карантине людей организовать бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате. Наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна.
Назван способ быстрого восстановления после коронавируса
Соляная пещера, или галокамера, помогает быстрого восстановиться после коронавируса, сообщил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.
«Галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесенного COVID-19. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», – объяснил Тарасенко в интервью радио Sputnik.
По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.
Медик уточнил, что обычно пациентам рекомендуют от десяти до 30 сеансов пребывания в соляной пещере, максимальный интервал между которыми должен быть не более одного-двух дней.
«В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19. Кроме того, лучше принимать процедуры в специализированных центрах, где есть врач-физиотерапевт, который четко расписывает количество сеансов, исходя из жалоб пациента и его дефицитов», – сообщил специалист.
Он также отметил, что дома подобное лечение организовать не получится. Домашние соляные лампы, по его словам, не позволяют достигнуть такой концентрации, как в специальной комнате.
Посещение соляных ванн противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней, заключил эксперт.
Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам.
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Боррель обвинил протестующих в Брюсселе в атаке на офис дипслужбы ЕС
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель строго осудил участников прошедшей в Брюсселе общеевропейской акции протеста против санитарных ограничений за битье стекол в здании европейской внешнеполитической службы.
«Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», – написал Боррель на своей странице в соцсети Twitter.
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В свою очередь генсек ЕВС (Служба внешних действий ЕС) Стефано Саннино назвал несколько разбитых окон на первом этаже здания службы «отвратительной, постыдной атакой». «Спасибо службе безопасности и федеральной полиции [Бельгии], которые защитили здание ЕВС от отвратительной, постыдной атаки. ЕВС служит европейским гражданам, поддерживает и продвигает [по всей планете] мир, процветание и безопасность. И продолжит гордо служить Евросоюзу», – написал Саннино в своем Twitter.
Напомним, участники общеевропейской акции протеста против санитарных ограничений на митинге в брюссельском парке Пятидесятилетия призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства и проведению новых выборов, начав сбор подписей под соответствующей петицией. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане других стран ЕС.
Манифестация закончилась столкновениями с полицией и погромами в Европейском квартале Брюсселя. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков протестующих были задержаны. Как сообщил комиссариат полиции Брюссель-Иксель, в ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, 12 участников манифестации и трое полицейских.
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В России за сутки госпитализировано 6,2 тыс. человек с коронавирусом
За минувшие сутки в России госпитализировали 6 211 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Количество госпитализаций на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Выписано 23 045 человек, на 9,7% меньше по сравнению с 22 января. Подтверждено 679 летальных исходов.
В штабе также сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 63 205 – до 11 108 191, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
В Москве за сутки госпитализировали 1040 пациентов, при этом доля госпитализаций снизилась до 5,9% от числа заболевших. Число заразившихся коронавирусом в столице увеличилось за сутки на 17 528 против 16 094 днем ранее – до 2 174 536, передает ТАСС.
Накануне, 22 января, в России госпитализировали 9902 человека с COVID-19.
Стала известна предрасположенная к «омикрону» группа людей
Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном», заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сказал, что «любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», передает РИА «Новости».
Он отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты переносят «омикрон» легче по сравнению с другими штаммами, но масштабы распространения инфекции более впечатляющие, поэтому число госпитализируемых пациентов вряд ли будет уменьшаться.
Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» возросла с 10-11 до 15%.
Напомним, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя газете ВЗГЛЯД взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией, рассказал, что предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало, но «омикрон» смог добраться и до них.
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Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса
В Петербурге резко осложнилась эпидемическая обстановка, необходим переход в мобилизационный режим, заявил глава города Александр Беглов.
«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья – своего и своих близких», – заявил Беглов в эфире «Радио России», передает ТАСС.
По его словам, руководство города намерено изменить постановление о противодействию распространению коронавируса новыми «более строгими санитарными ограничениями».
Губернатор добавил, что впервые за все время пандемии город меняет систему оказания государственной медпомощи. С 24 января первичное звено будет мобилизовано на борьбу с коронавирусом, а плановая медпомощь ограничивается.
Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.
В ВОЗ допустили появление штаммов COVID заразнее «омикрона»
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы «Наука за пять минут» на сайте ВОЗ сообщила, что будущие разновидности коронавируса могут оказаться заразнее «омикрона».
«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», – цитирует ее РИА «Новости».
Керкхове отметила, что «омикрон» не станет последним штаммом SARS-CoV-2, высока вероятность появления нового варианта инфекции из категории «вызывающих обеспокоенность». По ее словам, пока неизвестно, какими будут новые штаммы, но можно быть уверенными в их большей заразности.
Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади сообщила, что боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19.
Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в десятках регионов
В 48 российских регионах фиксируется рост госпитализаций людей с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма», – цитирует Мишустина ТАСС.
Он добавил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций. Большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, врачей и медицинский персонал. Необходимо обеспечить медиков всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.
«В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства», – подчеркнул глава правительства. Он напомнил, что средства на закупку этих средств выделены.
Для разгрузки регистратуры и разведения потоков пациентов в поликлиниках усилена горячая линия 122.
«В кол-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой. Это нужно, чтобы можно было быстрее дозвониться, получить консультацию, если надо – вызвать специалиста на дом», – подвел итог Мишустин.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 тыс. 837.