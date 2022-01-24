Глава МИД Германии призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной»

Странам Запада необходимо дифференцированно подходить к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации на Украине, не смешивая при этом ее территорию с территорией стран НАТО, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета ЕС.

«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам. Как альянс мы солидарны с Украиной. Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину», – передает ее слова ТАСС.

Бербок добавила, что Германия сохраняет дипприсутствие на Украине.

«Мы в последние недели занимаемся, в том числе с нашими европейскими партнерами, оценкой того, какие действия можно будет предпринять [в случае ухудшения ситуации]. Но я хочу ясно сказать, что это сослагательное наклонение. Мы находимся в ситуации, когда для меня важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжить диалог», – сказала министр ФРГ.

По ее словам, в случае «любой формы агрессии» со стороны России в отношении Украины последует «ясный ответ» ЕС и США.

При этом Берлин готов к любой ситуации, в том числе с оглядкой на безопасность сотрудников посольства, чья безопасность «имеет высший приоритет». Бербок отметила, что на Украине работают также и немецкие компании, поэтому экономическая поддержка страны имеет центральное значение. «Поэтому ситуация не должна вести к подрыву безопасности инвестиций на Украине», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

Также появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.

Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.