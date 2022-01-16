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Российские миротворцы сил ОДКБ на 18 самолетах вылетели из Казахстана
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Восемнадцать самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алматы на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщили в Минобороны.
«Самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области. Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России», – приводит текст сообщения оборонного ведомства ТАСС.
На аэродроме Чкаловский будет организована торжественная встреча десантников с участием командования ВДВ. По ее окончании личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
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Соловьев задал Западу очевидные вопросы о «войсках России на границе с Украиной»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал вопросы Западу на фоне повышенного внимания к якобы размещению Россией войск близ Украины.
Соловьев отметил в своем Telegram, что всюду звучат «громкие заявления НАТО, США, ЕС» о российских войсках близ Украины, появляются «статьи в газетах с картами «концентрации российских войск на границе с Украиной», предполагаемые направления вторжения, очередные «точные сроки наступления русских».
«И абсолютное молчание на всех уровнях о том, где и сколько сосредоточено войск Украины. Тишина. А что так? Так сколько и где? Живой силы и техники? В местах постоянной дислокации или нет? Казалось бы, очевидные вопросы, но только не для нынешнего Запада», – добавил журналист.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии
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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях десятилетней давности.
«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», – сказал он в интервью «Sputnik Казахстан».
Умаров добавил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе и сам прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.
Также министр отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.
«Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», – сказал Умаров.
Он заявил, что Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.
«Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», – заявил он.
Напомним, сообщалось, что предметом активной неприязни Умарова являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.
Дочь Назарбаева заявила о последнем жестоком уроке для Казахстана
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Жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны, заявила младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написала она в Instagram.
Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – отметила дочь первого президента Казахстана.
«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – заявила Назарбаева.
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Ранее в 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической опасности.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
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В Казахстане раскрыли подробности гибели россиянки в ходе беспорядков
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Гражданка России, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона.
В ведомстве подтвердили, что погибшая 1995 года рождения действительно была гражданкой России, «на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство», передает РИА «Новости».
Девушка погибла от огнестрельного ранения, «указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности». Начато расследование.
Ранее посольство России в Казахстане сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла россиянка, мать троих детей М. Ким.
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.
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В МИДе раскритиковали националистические заявления нового министра информации Казахстана
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», – передает ее слова ТАСС.
«Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела», – добавила Захарова.
Дипломат при этом подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. Она также отметила, что руководство республики «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
При это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.
США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину
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Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила в интервью в британской газете Financial Times, что всего подготовлено 18 сценариев, подробности которых она не стала рассказывать. Она добавила, что «мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный) шаг», передает ТАСС.
Нуланд также подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга: «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот».
Вместе с тем она выразила надежду, что США смогут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне также надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия «просто услышали друг друга», а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Россия отказалась обсуждать требования США об отводе войск на своей территории
Требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [войска] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, [замгоссекретаря США Уэнди] Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Он отметил, что нет необходимости объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Стало известно о гибели россиянки во время погромов в Казахстане
Гражданка России, мать троих детей погибла от рук бандитов в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, сообщило российское посольство в Казахстане.
«В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы», – говорится в сообщении посольства странице в Facebook.
Отмечается, что генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей.
Кроме того, российское посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», – отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Минченко объяснил нежелание Рогозина видеть на Байконуре главного русофоба Казахстана
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«Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава Роскосмоса заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
«Рогозин сейчас выступает в двух ипостасях: с одной стороны – он руководитель крупной госкорпорации, а с другой стороны – претендует на роль лидера определенного идеологического течения. И у него эти две ипостаси конкурируют между собой», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Поэтому, я думаю, постом в адрес Умарова Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – добавил собеседник.
«Представим, что у России и Казахстана появится необходимость провести какое-то межгосударственное мероприятие. И в рамках этого мероприятия по должности, например, там будет присутствовать министр информации Умаров. Его что, не пустят на космодром? Поэтому пост главы Роскосмоса – это скорее идеологическое обозначение мнения Рогозина и его претензий на определенный электорат», – заключил Минченко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются
Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Россия начала вывод миротворцев из Казахстана
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Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта Алматы в пункт постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Сообщается, что четыре самолета ВКС ИЛ-76 доставят подразделения российских десантников из миротворческой миссии ОДКБ из Казахстана в Ивановскую область, передает РИА «Новости».
Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
ОДКБ: Миротворцы могли принять участие в силовых операциях в Казахстане
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что миротворцы ОДКБ были готовы принять участие в силовых операциях в Казахстане, но такого запроса со стороны властей страны не было.
Операция в Казахстане показала, что страны ОДКБ могут вместе обеспечивать безопасность и стабильность на всем пространстве организации, подчеркнул Зась.
«Нет... Готовность с нашей стороны была такая, но такого не было запроса», – сказал Зась в программе Кирилла Вышинского «1/6» на канале «Россия 24», отвечая на вопрос, был ли запрос на участие миротворцев в силовых операциях в Казахстане, передает РИА «Новости».
Генсек добавил, что у властей Казахстана хватило своих сил, а миротворцы были задействованы в охране крупных объектов.
Ранее сообщалось, что Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Завершится все 19 января.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранителям Казахстана
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Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – указано в заявлении, передает РИА «Новости».
В настоящий момент, как отметили в пресс-службе ведомства, миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.
В Минобороны заверили, что возращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
В Казахстане начали расследование дела о попытке захвата власти экс-главой КНБ
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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.
«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», – информирует пресс-служба КНБ, передает РИА «Новости».
По подозрению в госизмене в Казахстане задержаны бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности – начальник Службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
Ранее спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
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Шойгу доложил Путину о графике вывода сил ОДКБ
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что после завершения миротворческой миссии ОДКБ первые подразделения начали покидать Казахстан уже 13 января.
В пятницу, 14 января, российскими бортами выводятся силы Армении, Таджикистана, Белоруссии, миротворцы из Киргизии покинут Казахстан своим ходом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Шойгу.
В течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод оставшихся миротворческих сил, а завершится все 19 января.
Ранее сообщалось, что первые подразделения десантников России из сил ОДКБ уже погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта «Алматы» в пункт постоянно дислокации. Четыре самолета ВКС ИЛ-76 доставят подразделения российских десантников из миротворческой миссии ОДКБ из Казахстана в Ивановскую область.
Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Лавров не исключил санкций за операцию ОДКБ в Казахстане
Запад способен на все, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о возможности новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане.
«Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.
«Я надеюсь, что больше... не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим... если русскую пословицу применить. Не дай Бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ», – сказал министр.
Напомним, Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Политологи считают, что январские волнения в Казахстане не были похожи на обычную цветную революцию, а стали примером протеста нового типа.
В пятницу миротворцы из Белоруссии, Армении и Таджикистана вылетели из Казахстана.
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