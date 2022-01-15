Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье

Первые два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами на борту прибыли в Подмосковье из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на Подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.