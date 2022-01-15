Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии

Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях десятилетней давности.

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», – сказал он в интервью «Sputnik Казахстан».

Умаров добавил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе и сам прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.

Также министр отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.

«Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», – сказал Умаров.

Он заявил, что Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.

«Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», – заявил он.

Напомним, сообщалось, что предметом активной неприязни Умарова являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.

В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».

Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.

В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.