Депутат Говырин рассказал об индексации пенсий военных и силовиков с октября

Tекст: Ирма Каплан

«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности», – рассказал он РИА «Новости».

Говырин уточнил, что изначально планировалось повысить выплаты на 4,5%, однако после пересмотра макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий был принят федеральный закон о росте пенсий до 7,6%.

Изменения коснутся всех получателей пенсий по линии силовых ведомств, включая бывших военнослужащих, сотрудников органов внешней разведки и определенных категорий работников прокуратуры и Следственного комитета России. Также индексация затронет пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца, если они назначены по военной линии.

По словам депутата, перерасчет пенсий начнется с 1 октября, а выплаты за октябрь будут произведены в полном объеме позднее, единовременно. Прибавка составит ровно 7,6% от установленной пенсии. Например, при пенсии в 25 тыс. рублей сумма увеличится на 1900 рублей, а при 50 тыс. прибавка составит 3800 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с 70 лет. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о двухэтапной индексации страховых пенсий.