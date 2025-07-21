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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    21 июля 2025, 06:58 • Новости дня

    Четыре дрона уничтожены ночью в Тульской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Тульской области за прошлую ночь нейтрализовали четыре беспилотника, при этом жертв и разрушений зданий не произошло, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

    По его словам, четыре дрона были сбиты на территории Тульской области в ночь на 21 июля, передает РИА «Новости». Миляев добавил, что в результате происшествия никто не пострадал и никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Миляев подчеркнул, что ситуация с беспилотниками остается напряженной – угроза новых атак БПЛА в регионе сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над территорией Тульской области. В результате атаки беспилотников в Туле погиб инструктор МЧС при ликвидации последствий. Ранее на территории Тульской области также сбили беспилотник.

    20 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой, Харьковской, Сумской областях и освободили населенный пункт Белая Гора, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал МО. По данным ведомства, поражения были нанесены подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска в Харьковской области. Потери украинской стороны оцениваются до 170 военнослужащих, также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых и беспилотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка в Сумской области.

    На направлении группировки «Запад» отмечено продвижение по переднему краю, а также поражение двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ и теробороны под Купянском, Петровским в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике. Потери украинских формирований составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Юг» сообщили об освобождении населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике. В результате ударов по украинским войскам под Северском, Дроновкой, Закотным, Иванопольем, Платоновкой и Константиновкой в ДНР украинская сторона лишилась до 165 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия. Дополнительно уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах ДНР и Днепропетровской области. Общие потери украинских сил составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также взяли под контроль населенный пункт Предтечино в ДНР.

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    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 08:56 • Новости дня
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал, что пятеро его сослуживцев решились сдаться в плен после того, как он развеял слухи о расправе.

    Пленный ВСУ Петр Климишевский поделился подробностями происходившего в подразделении, передает РИА «Новости». Он сообщил, что сразу намеревался сдаться, однако его сослуживцы сомневались, поскольку верили слухам о том, что российских военных пленные не интересуют. Однако пятеро из них поверили Климишевскому и добровольно сложили оружие, после чего вместе с ним сдались российским военным.

    Климишевский отметил, что те, кто не решился сдавать оружие, попытались покинуть позиции, и были расстреляны своими же товарищами по ВСУ. Он заявил: «Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то об этом сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен».

    Пленный также пояснил, что с самого начала не хотел воевать, но опасался последствий попытки бегства. По его словам, были случаи, когда военнослужащие, покинувшие позиции, больше не возвращались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в ВСУ. Пленные также сообщили о принуждении восемнадцатилетних украинцев к заключению контрактов с армией. Украинские военные рассказали о случаях расстрелов отступающих заключенных бойцов ВСУ.

    Комментарии (65)
    20 июля 2025, 12:47 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные из состава Южной группировки провели наступательную операцию и взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике.

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике, передает Telegram-канал МО. Сообщается, что это произошло в результате успешных наступательных действий российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

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    20 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»

    Tекст: Антон Антонов

    Во время медиафорума в Шуше украинская журналистка вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны ВСУ, на что он дал одобрительный комментарий.

    «Спасибо вам большое, продолжайте также», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Днем ранее Алиев уже высказался в поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    Комментарии (4)
    20 июля 2025, 08:06 • Новости дня
    Военные ВСУ раскрыли России места дислокации своих подразделений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ, выражая недовольство командованием, сообщают российской стороне данные о размещении своих подразделений в жилых зонах Херсона и Запорожья, рассказали в подпольной организации «Русский Херсон».

    Военнослужащие ВСУ, испытывающие недовольство действиями собственного командования, стали самостоятельно передавать России информацию о местах дислокации украинских подразделений, передает ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон». Представитель организации отметил: «Довольно часто удается выявить места дислокации. Задействованы и местные жители, и участники сопротивления, иногда даже военнослужащие ВСУ, которые сами выходят с нами на связь. Причины разные, но зачастую недовольство командованием».

    Собеседник агентства уточнил, что подобные случаи особенно часто фиксируются в Херсоне и Запорожье, где украинские военные располагаются в жилых кварталах рядом с гражданскими. По его словам, несмотря на большой объём передаваемой информации о целях, удары по таким объектам наносятся редко из-за высокого риска для мирных жителей.

    Кроме того, представитель подполья заявил о росте протестных настроений среди населения Украины. По его словам, сейчас люди сами обращаются за помощью в организации акций и предоставлении юридической поддержки. Он отметил, что уровень усталости и возмущения в обществе достиг пика, и митинги проходят уже независимо от действий подполья.

    В качестве примера он привёл массовые протесты в конце мая и начале июня, когда жители ряда украинских и польских городов требовали вернуть своих сыновей, пропавших без вести или попавших в плен. После завершения подобных акций, по его словам, украинские власти начали транслировать по телевидению воодушевляющие ролики о якобы успехах ВСУ на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы стали активнее сообщать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) после ударов по ним.

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    20 июля 2025, 11:05 • Новости дня
    Сальдо сообщил о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На херсонском направлении зафиксированы случаи тайного захоронения военных ВСУ, чтобы скрыть реальные потери украинской армии от общественности, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, российский дрон заснял, как военнослужащие ВСУ закапывали тела погибших сослуживцев на херсонском направлении, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что похоронная команда солдат пыталась оперативно скрыть следы потерь, но была поражена огнем российского FPV-дрона.

    Губернатор подчеркнул, что подобные действия украинских военных носят системный характер, а власти Киева годами скрывают реальные потери армии. Он отметил, что бойцов, чьи тела были захоронены без опознания, официально объявляют дезертирами, не выплачивая компенсации их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо заявил о массовой «жестокой охоте» на мирных жителей Херсона со стороны киевских властей. Сальдо сообщил о переброске украинских военных с херсонского направления на другие участки фронта. Он также выразил готовность показать отцу Илона Маска Херсонскую область.

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    21 июля 2025, 00:55 • Новости дня
    Над регионами России сбиты более 40 украинских беспилотников
    Над регионами России сбиты более 40 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты 43 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе в Московском регионе, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 20.00 до 23.20 мск. Основная часть дронов была сбита над Брянской и Орловской областями – 17 и 14 соответственно. В Московском регионе были уничтожены семь беспилотников, при этом три из них летели на Москву. Четыре дрона были сбиты над Калужской областью, еще один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12.00 до 17.40 мск российская система ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников самолетного типа в нескольких регионах страны.

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    20 июля 2025, 20:22 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Сумы на севере Украины зафиксировали взрыв, совпавший по времени с действием системы оповещения о воздушной опасности в регионе.

    В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв во время воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, отмечается: «В Сумах был слышен взрыв».

    Согласно информации местных СМИ, в момент происшествия по всей Сумской области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких областях на Украине объявлена воздушная тревога. В пяти регионах, включая Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье. Позже на севере Харьковской области прогремел взрыв.

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    20 июля 2025, 21:01 • Новости дня
    Пушилин заявил о сжимании кольца вокруг Щербиновки

    Tекст: Ольга Иванова

    На константиновском направлении продолжается продвижение с постепенным сжатием кольца вокруг Щербиновки, где в последние дни были освобождены Попов Яр и Петровка.

    Кольцо вокруг населённого пункта Щербиновка на константиновском направлении продолжает сжиматься, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости». По его словам, украинские военные оказывают серьезное сопротивление и перебрасывают в этот район дополнительные резервы.

    Пушилин отметил: «Константиновское направление – одно из таких требующих внимания направлений. Здесь были освобождены два населённых пункта – это Попов Яр и Петровка – и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь встречные бои в районе Яблоновки и Александра Калинова».

    Он также подчеркнул, что в районе Яблоновки и Александра Калинова продолжаются встречные бои. Ситуация на константиновском направлении остаётся напряжённой, поскольку украинская армия пытается сдерживать продвижение российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные из состава Южной группировки провели наступательную операцию и взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике.

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    20 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к российской столице, их обломки обследуют экстренные службы.

    Два беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны, передает РИА «Новости», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин.

    Информация о возможных пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не поступала. Специалисты продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, направлявшихся к столице. Еще три беспилотника ранее были уничтожены силами ПВО, их обломки упали в разных районах Москвы.

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    20 июля 2025, 10:13 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников над Москвой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате работы ПВО было уничтожено три беспилотника, обломки которых упали в разных районах столицы, сейчас там действуют экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, которые направлялись к Москве, сообщает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале Собянин заявил: «ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по пятнадцати дронам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков беспилотника. Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве.

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    20 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали Великие Копани под Херсоном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате повторного обстрела села Великие Копани значительные повреждения получила грузовая фура, однако водитель остался невредим, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ вновь атаковали село Великие Копани в Херсонской области, передает РИА «Новости». Сальдо уточнил, что обстрел повторился после утреннего удара по сельскохозяйственному рынку, в результате которого два человека получили ранения.

    По словам Сальдо, в ходе новой атаки серьезно пострадала грузовая фура, припаркованная возле рынка. Глава региона отметил, что водитель грузовика не пострадал, так как в момент обстрела находился вне кабины машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области уже четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб, шестеро были ранены.

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    20 июля 2025, 15:19 • Новости дня
    В Сумах прогремел взрыв

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На северо-востоке Украины в городе Сумы прогремел взрыв, а в регионе объявлена воздушная тревога.

    В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    На данный момент подробности инцидента не раскрываются.

    Известно, что в Сумской области в это время действует воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах. Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД из-за удара по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права. Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара России по ВСУ в Сумах, сославшись на необходимость сохранения пространства для переговоров с Россией.

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    20 июля 2025, 21:28 • Новости дня
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников самолетного типа в пяти регионах, среди которых оказались Московская и Брянская области.

    Средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников самолетного типа в течение двух с лишним часов, передает РИА «Новости». В Минобороны РФ уточнили, что четыре беспилотника были уничтожены над Брянской областью, два – над Калужской областью, по одному – над Московским регионом, Белгородской и Смоленской областями.

    В сообщении министерства подчеркивается: «В период с 17.40 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Смоленской области».

    Данных о разрушениях или пострадавших в результате атаки на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников самолетного типа. В их числе были аппараты, направлявшиеся в сторону Москвы.

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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