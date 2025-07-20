Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Губернатор сообщил о восьми сбитых за ночь над Тульской областью БПЛА
В ночь на воскресенье над территорией Тульской области силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Подразделения ПВО Минобороны России ночью уничтожили восемь вражеских БПЛА над территорией Тульской области. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах», – сказано в посте.
Миляев напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.
Кроме того, в 6.00 на территории региона отменена опасность атаки БПЛА.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.