Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России

Tекст: Ирма Каплан

«Не стоит забывать, что из-за этой «утки» на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности», – написал он в Telegram-канале.

Полянский задался риторическими вопросами, кто теперь будет с этим разбираться? И есть ли у США такие планы вообще?

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

Сенатор Пушков призвал заявление главы нацразведки США Габбард изучать в Бухаресте, где, подобно администрации Обамы, огульно принялись обвинять Россию в подобном же.