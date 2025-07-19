Минобороны: Силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над регионами России

Tекст: Ирма Каплан

«В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 21 дрон был уничтожен над территорией Брянской области, еще девять – над Калужской областью, четыре беспилотника нейтрализовали над Московским регионом, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

Еще два БПЛА сбиты над Курской областью, два – над акваторией Черного моря. И по одному беспилотнику над Тульской и Белгородской областями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин около 22.35 сообщил об отраженной силами ПВО атаке дрона ВСУ на Москву. Таких эпизодов за вечер субботы было не менее пяти.

Кроме того, работа столичных аэропортов временно ограничивалась, пока их работа не вернулась к штатному формату.



