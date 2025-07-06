Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Беспилотник сбит в Тульской области
Силы ПВО сбили беспилотник, никто не пострадал, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Миляев сообщил в Telegram, что из-за падения обломков беспилотника произошло незначительное повреждение кровли частного дома. Миляев предупредил, что в регионе сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 48 беспилотников самолетного типа в период с 13.50 до 19.00 мск над регионами России. В их числе были БПЛА, которые приближались к Москве.