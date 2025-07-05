Минобороны сообщило об уничтожении почти 50 украинских дронов над Россией

СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Приказ на уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, передает ТАСС. В Следственном комитете РФ сообщили: «Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», – заявили в СК.

Следствие установило, что Дзяман объявлен в международный розыск и заочно обвиняется в совершении теракта. Также продолжаются действия по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

В пресс-службе СК уточнили, что обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко. Следствие установило, что в 2015–2019 годах они руководили украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

Кроме того, Следственный комитет России завершил расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и его заместителей. По данным следствия, в 2022 году с целью силового удержания власти в Мариуполе эти военные организовали кольцевое блокирование северной части города. Все фигуранты дела ранее были задержаны российскими военнослужащими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России установил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины с помощью комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.