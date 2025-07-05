Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.31 комментарий
Минобороны сообщило об уничтожении почти 50 украинских дронов над Россией
Российские средства ПВО за несколько часов сбили 48 беспилотников самолетного типа над регионами России, включая БПЛА, приближавшиеся к Москве, сообщило Минобороны.
В период с 13.50 до 19.00 мск в Брянской области было ликвидировано 17 БПЛА, в Орловской – 11, в Смоленской и Калужской – по пять. В Московском регионе также уничтожено пять беспилотников, из них два летели в сторону Москвы. Кроме того, по два дрона сбиты в Курской области и в Крыму, один – в Ярославской области, сообщило Минобороны в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 11.50 до 13.50 дежурные средства ПВО уничтожили 11 дронов над Брянской областью, три дрона над Смоленской областью, и один дрон – над Белгородской областью.