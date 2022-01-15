Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Белоруссии

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане «вплоть до деталей» была разработана президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Белоруссии на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.

«Я скажу больше, без хвастовства: вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами – России и Белоруссии – в течение одного часа», – передает БелТА его слова.

По словам белорусского лидера, был намечен замысел, министерства обороны двух стран детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и «уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан, «все было сделано быстро и решительно, без колебаний».

Лукашенко добавил, что операция ОДКБ показала готовность армий этих стран совместно защищать суверенитет. «Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что миротворческий контингент Организации способен быстро и эффективно выполнять любые поставленные задачи. Совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армий государств – членов ОДКБ к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости наших стран как главного условия национальной безопасности», – передает «СБ.Беларусь сегодня» его слова.

Белорусский президент также отметил, что белорусы не могли бросить казахстанских друзей в беде. «Вспомните, как 80 лет назад в Брестской крепости (в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) советские люди рука об руку защищали общую Родину. Так и сегодня, плечом к плечу с братскими народами мы противостоим агрессору. И пусть никто даже не сомневается, что наши государства готовы сделать всё для сохранения региональной безопасности, мирного неба над головой», – заявил Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить ее. «Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника», – заключил Лукашенко.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.