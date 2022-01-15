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15 января, суббота | Последнее обновление — 13:26 | vz.ru
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Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Белоруссии
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Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане «вплоть до деталей» была разработана президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Белоруссии на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.
«Я скажу больше, без хвастовства: вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами – России и Белоруссии – в течение одного часа», – передает БелТА его слова.
По словам белорусского лидера, был намечен замысел, министерства обороны двух стран детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и «уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан, «все было сделано быстро и решительно, без колебаний».
Лукашенко добавил, что операция ОДКБ показала готовность армий этих стран совместно защищать суверенитет. «Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что миротворческий контингент Организации способен быстро и эффективно выполнять любые поставленные задачи. Совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армий государств – членов ОДКБ к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости наших стран как главного условия национальной безопасности», – передает «СБ.Беларусь сегодня» его слова.
Белорусский президент также отметил, что белорусы не могли бросить казахстанских друзей в беде. «Вспомните, как 80 лет назад в Брестской крепости (в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) советские люди рука об руку защищали общую Родину. Так и сегодня, плечом к плечу с братскими народами мы противостоим агрессору. И пусть никто даже не сомневается, что наши государства готовы сделать всё для сохранения региональной безопасности, мирного неба над головой», – заявил Лукашенко.
Кроме того, он добавил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить ее. «Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника», – заключил Лукашенко.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии
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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях десятилетней давности.
«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», – сказал он в интервью «Sputnik Казахстан».
Умаров добавил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе и сам прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.
Также министр отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.
«Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», – сказал Умаров.
Он заявил, что Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.
«Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», – заявил он.
Напомним, сообщалось, что предметом активной неприязни Умарова являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.
Шутивший над Лукашенко комик Комиссаренко сбежал на Украину
Стендап-комик Слава Комиссаренко уехал из России на Украину якобы из-за преследования белорусского КГБ: он заявил, что ему может грозить уголовное дело за шутки над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Сейчас Комиссаренко находится в Киеве. О решении покинуть России он рассказал на своем выступлении в украинской столице и в социальных сетях.
«Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались», – написал белорусский юморист в Instagram.
Артист уточнил, что недавно ему позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что его могут задержать на территории России и перевезти назад на родину. Там Комиссаренко может ждать уголовное дело якобы за шутки над Лукашенко.
«Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого!», – написал комик.
Комиссаренко неоднократно шутил про президента родной страны Александра Лукашенко. В 2021 году отмечалось, что Комиссаренко не сможет провести в Минске запланированные концерты из-за аннулирования его гастрольных удостоверений. Сам артист и организаторы гастролей отметили, что это связано с его высказываниями о ситуации в стране и о Лукашенко.
Ранее суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии в социальной сети.
Стало известно о гибели россиянки во время погромов в Казахстане
Гражданка России, мать троих детей погибла от рук бандитов в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, сообщило российское посольство в Казахстане.
«В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы», – говорится в сообщении посольства странице в Facebook.
Отмечается, что генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей.
Кроме того, российское посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», – отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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ОДКБ: Миротворцы могли принять участие в силовых операциях в Казахстане
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что миротворцы ОДКБ были готовы принять участие в силовых операциях в Казахстане, но такого запроса со стороны властей страны не было.
Операция в Казахстане показала, что страны ОДКБ могут вместе обеспечивать безопасность и стабильность на всем пространстве организации, подчеркнул Зась.
«Нет... Готовность с нашей стороны была такая, но такого не было запроса», – сказал Зась в программе Кирилла Вышинского «1/6» на канале «Россия 24», отвечая на вопрос, был ли запрос на участие миротворцев в силовых операциях в Казахстане, передает РИА «Новости».
Генсек добавил, что у властей Казахстана хватило своих сил, а миротворцы были задействованы в охране крупных объектов.
Ранее сообщалось, что Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Завершится все 19 января.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Казахстане раскрыли подробности гибели россиянки в ходе беспорядков
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Гражданка России, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона.
В ведомстве подтвердили, что погибшая 1995 года рождения действительно была гражданкой России, «на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство», передает РИА «Новости».
Девушка погибла от огнестрельного ранения, «указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности». Начато расследование.
Ранее посольство России в Казахстане сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла россиянка, мать троих детей М. Ким.
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.
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Путин назначил Грызлова новым послом России в Белоруссии
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Указом президента России Владимира Путина Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии.
«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
До настоящего времени Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», экс-глава МВД и бывший спикер Госдумы РФ, занимал должность полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Российское диппредставительство в Белоруссии с 2021 года возглавлял Евгений Лукьянов.
Как уточнили в ЕР, Борис Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии «Единая Россия», вопрос об избрании и прекращении полномочий главы партийного органа может решаться только в ходе съезда, передает ТАСС сообщение партии.
Борис Вячеславович Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке в семье военного летчика.
В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича) по специальности «радиоинженер».
Кандидат политических наук. В 2001 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на тему «Политические партии и российские трансформации: теория и политическая практика».
Лавров не исключил санкций за операцию ОДКБ в Казахстане
Запад способен на все, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о возможности новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане.
«Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.
«Я надеюсь, что больше... не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим... если русскую пословицу применить. Не дай Бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ», – сказал министр.
Напомним, Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Политологи считают, что январские волнения в Казахстане не были похожи на обычную цветную революцию, а стали примером протеста нового типа.
В пятницу миротворцы из Белоруссии, Армении и Таджикистана вылетели из Казахстана.
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Лавров заявил об отсутствии у России привычки зазывать страны в союзники
Россия не имеет привычки «зазывать к себе» в союзники другие страны, как это делает сейчас Запад, но у страны есть специальная процедура, которая позволяет рассматривать заявки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас нет такой привычки – кого-то приглашать», – сказал глава МИД, отвечая на вопрос о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству, передает ТАСС.
Он добавил, что есть процедура обращения, если кто-то подает заявку, то такое обращение будет рассмотрено конструктивно.
«Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод. Мы вежливые люди», – отметил Лавров.
Ранее сообщалось, что Лавров не исключил санкций за операцию ОДКБ в Казахстане, где миротворцы помогли с обеспечением порядка во время митингов.
Токаев поручил смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил смягчить наказание для граждан, которые были задержаны во время массовых беспорядков, при отсутствии отягчающих обстоятельств.
«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тыс. человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом», – написал он в Twitter.
Токаев также поручил Генпрокуратуре по другим лицам установить степень их вины. «В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», – добавил он.
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Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Песков назвал голословными сообщения о якобы готовящейся провокации в Донбассе
Очередные публикации о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят «голословный характер», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», – заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации ряда западных СМИ, передает ТАСС.
Напомним, что телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты, предположительно, располагают информацией о том, что Россия якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины. По его данным, США считают, что Россия «заранее развернула группу оперативников» для осуществления скрытной операции на востоке Украины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение на Украине ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море – еще одна красная линия.
В ОДКБ рассказали о ситуации в Казахстане
Казахстан возвращается к нормальной жизни, но говорить о нормализации ситуации пока преждевременно, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.
«Видно, что перелом ситуации уже наступил. Говорить о том, что обстановка нормализована – нет, наверное, будет преждевременным, потому что еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он отменен, завтра еще в ряде регионов он будет отменятся, то есть это такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных. Но, тем не менее, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни», – передает ТАСС слова Зася в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях республики.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье
Первые два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами на борту прибыли в Подмосковье из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на Подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
В Казахстане отменили режим ЧП в двух областях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях республики, сообщила пресс-служба главы государства.
«Отменить с 07 часов 00 минут (04.00 мск) 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Костанайской области», – говорится в тексте одного из указов, передает РИА «Новости».
Аналогичный указ подписан в отношении Акмолинской области.
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Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Самолеты с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново
Первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново, сообщает Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что «первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в городе Иваново из Казахстана», передает ТАСС.
Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что дала России молниеносная операция в Казахстане.
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Президент Казахстана поручил ускорить создание сил спецопераций
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур дал поручение ускорить работу по созданию сил специальных операций, сообщила пресс-служба президента.
«Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю совета безопасности ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Главе республики доложили о ходе досудебных расследований событий, произошедших в регионах в начале января, о результатах спецопераций, а также о других мерах обеспечения безопасности.
В мероприятии приняли участие первые руководители генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство администрации президента и аппарата совета безопасности.
В ходе отчета подчиненных Токаев поручил также установить точное число жертв среди гражданского населения в ходе массовых беспорядков.
«Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
-
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